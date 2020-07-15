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Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом

Автор: «Фраза»
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Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом

Главное: Министр обороны Эстонии Юри Луйк назвал Россию врагом. Он призвал военных готовиться к агрессии.

Детали: Министр обороны Эстонии Юри Луйк призвал военнослужащих и призывников страны готовиться к отражению «российской агрессии». При этом чиновник назвал Россию врагом, опубликовав соответствующее видео, которое уже обсуждают в интернете.

В частности, он заявил: «Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат –  это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг. Развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и наша страна сможет защитить себя до прибытия союзников».

Юри Луйк добавил: «Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос. Рядом с нами стоят и наши союзники. Они находятся в Эстонии с очень важной целью защитить Эстонию и весь НАТО и показать, что Эстония больше никогда не останется одна».

В тему: 15 марта 2020 года наш автор писал об эстонском «острове женщин».

В октябре 2018 года жители Эстонии НЛО Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/video/272632-zhiteli-estonii-snjali-na-video-nlo">сняли на видео НЛО.

В сентябре 2016 года сообщалось, что Эстония обнаружила на своей территории потенциальный Крым или Донецк.

Тэги: Эстония, Россия, мир, НАТО, война

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