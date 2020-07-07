На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют

Главное: В Луганской области на территории двух лесничеств произошел масштабный пожар, который охватил площадь в 60 га. Огонь подошел к поселку, людей эвакуируют.

Детали: В понедельник, 6 июля, в Луганской области вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар. Отмечается, что из 60 га общего пожара, 20 га было верхового пожара, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники.

Сегодня в ведомстве сообщили, что в результате сильных порывов ветра масштабы лесного пожара в Луганской области увеличились. Огонь подошел к поселку Волчье.

«Пожар ликвидировали утром в 8:11 в районе озера Медвежье. Затем в связи с порывами ветра огонь перекинулся на поселок Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения. Все службы на месте», — сообщили в ГСЧС.

В тему: 18 апреля в Сети появилось видео из охваченной масштабными пожарами Житомирской области. На кадрах, снятых в одном и сел, видно сильное задымление и горящие дома.

Лишь спустя четыре дня спасатели сказали, что взяли под контроль пожары в Житомирской области. Тут локализовали два очага возгорания.