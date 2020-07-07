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«Слуга народа» Верещук и Порошенко сцепились в прямом эфире из-за поздравления с Днем России

«Слуга народа» Верещук и Порошенко сцепились в прямом эфире из-за поздравления с Днем России

Главное: Народный депутат из «Слуги народа» Ирина Верещук в прямом эфире обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что тот в 2014 году поздравил Владимира Путина с Днем России. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал Верещук «находкой для российской пропаганды».

Детали: Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в прямом эфире программы «Свобода слова на ICTV» вечером 6 июля заявила, что пятый президент Петр Порошенко 12 июня 2014 года якобы поздравил главу российского государства Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает «Гордон».

«Мы между собой на сегодня не можем договориться, является ли Путин врагом или можно его поздравлять, как господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года) поздравлял его с Днем России, когда уже был Славянск, Краматорск и так далее», — сказала Верещук.

В ответ Порошенко сказал, что нардеп врет, а та потребовала от него забрать свои слова.

Позднее Верещук пояснила, что этот факт она прочитала в СМИ, и указала на новость «24 канала». Там сообщается, что во время телефонного разговора в июне 2014 года Порошенко поздравил Путина с Днем России. Телеканал в своем материале ссылался на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

В ответ пятый президент Украины сообщил, что нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что «Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков». Он указал Верещук, что она ссылается на информацию, полученную в Кремле.

После Верещук заявила, что в случае, если эта информация была неправдивой, ее должен был лично опровергнуть украинский президент. На это Порошенко ответил, что официальная информация о разговоре с Путиным была размещена на сайте главы Украинского государства, что и было его официальной позицией.

Ведущий пытался пояснить нардепу, что «24 канал» в своей новости ссылался на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, однако Верещук утверждала, что Порошенко тогда должен был отреагировать на эту новость.

Начало перепалки с 1:39:00

Пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook назвал народного депутата фракции «Слуга народа» Ирину Верещук «находкой для российской пропаганды».

В тему: В августе 2018 года в эфире телеканала «112 Украина» вспыхнул нешуточный конфликт между экс-нардепом Инной Богословской и бывшим министром транспорта и чиновником Евгением Червоненко. Конфликт завершился дракой.

В ноябре того же года в прямом эфире телеканала NewsOne поругались народный депутат Евгений Рыбчинский и бывший чиновник Евгений Червоненко.

В апреле 2019 года в эфире телеканала «112 Украина» во время ток-шоу «Пульс» вспыхнул скандал — сильно поругались бывший чиновник Евгений Червоненко и народный депутат от БПП Алексей Гончаренко. Дело едва не дошло до драки — оппонентов растащили ведущие и гости студии.

Тэги: Петр Порошенко, общество, скандал, политика, курьезы, Слуга народа, Ирина Верещук

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