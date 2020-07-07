В Киеве оторвавшееся на ходу колесо у маршрутки едва не убило женщину

Главное: В Киеве маршрутное такси на ходу «потеряло» колесо, которое чуть не налетело на женщину, которая снимала момент ЧП.

Детали: В Киеве произошел инцидент с маршруткой, который чуть не обернулся трагедией. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Как отмечается, у одной из маршруток прямо на ходу оторвалось колесо, которые едва не травмировало автора видео. К счастью, пешеход вовремя успел увернуться.

Стоит добавить, что это далеко не первый случай, когда столичная маршрутка «теряет» колеса или другие части.

В тему: 13 января 2010 года днем на проспекте Елены Телиги микроавтобус «Богдан», двигаясь от станции метро «Дорогожичи» в сторону Петровки, потерял колесо.

13 марта 2017 года в Киеве у маршрутки во время движения оторвалось заднее колесо.

30 октября 2019 года в Киеве на просп. Героев Сталинграда у маршрутного такси с пассажирами отпала задняя ось.