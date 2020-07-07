Футболисты английского клуба устроили драку прямо на поле

Главное: Футболисты лондонского «Тоттенхэма» подрались прямо на поле. Случилось это в перерыва матча против «Эвертона».

Детали: Футболисты лондонского «Тоттенхэма» французский вратарь Уго Льорис и корейский полузащитник Сон Хин Мин подрались прямо на поле в перерыве матча английской премьер-лиги против «Эвертона». Видео инцидента попало в сеть.

На кадрах видно, как голкипер набросился на своего одноклубника с кулаками, после чего их разняли партнеры по команде. К перерыву хозяева вели со счетом 1-0, поединок так и завершился.

Француз после игры заявил: «Это останется в раздевалке. За ее пределами вы можете говорить все, что захотите. Все игроки уважают друг друга. То, что произошло между мной и Соном, это часть футбола. В этом нет никаких проблем».

Также о конфликте высказался наставник команды Жозе Моуриньо, который взял вину на себя: «Если вы хотите обвинить кого-то в этом, то это я. Я критиковал своих парней, так как они не были достаточно критичны сами к себе. Попросил их быть более требовательными друг к другу».

Видео инцидента:

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