В Италии заметили розовый лед: ученые объяснили его происхождение

Главное: В Италии увидели розовый лед. Ученые говорят, что все дело в водорослях.

Детали: В итальянских Альпах заметили розовый лед. Явление было замечено на леднике Презена, сообщают местные СМИ.

Ученые уже объяснили, почему лед порозовел. По их словам, все дело в водорослях Ancylonema nordenskioeldii. Специалисты говорят об их опасности, ведь из-за водорослей лед начинает быстро таять.

Они поясняют: «Лед отражает более 80% в атмосферу солнечного излучения, однако водоросли затемняют лед, из-за чего он поглощает тепло и тает быстрее. По мере того, как лед тает быстрее, появляется все больше водорослей».

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