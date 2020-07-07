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В Италии заметили розовый лед: ученые объяснили его происхождение

В Италии заметили розовый лед: ученые объяснили его происхождение

Главное: В Италии увидели розовый лед. Ученые говорят, что все дело в водорослях.

Детали: В итальянских Альпах заметили розовый лед. Явление было замечено на леднике Презена, сообщают местные СМИ.

Ученые уже объяснили, почему лед порозовел. По их словам, все дело в водорослях Ancylonema nordenskioeldii. Специалисты говорят об их опасности, ведь из-за водорослей лед начинает быстро таять.

Они поясняют: «Лед отражает более 80% в атмосферу солнечного излучения, однако водоросли затемняют лед, из-за чего он поглощает тепло и тает быстрее. По мере того, как лед тает быстрее, появляется все больше водорослей».

Видео:

Ранее сообщалось, что лето в Карпатах началось со снегопада.

В тему 2 июня 2020 года сообщалось, что жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег.

10 апреля 2020 года стало известно, что на Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад.

Прошлой осенью мы писали, что украинские полярники нашли в Антарктиде таинственную пещеру.

В прошлом году активно обсуждали новость о том, что президент США Дональд Трамп задумал купить часть Дании – остров Гренландия.

Тэги: мир, Италия, лед, Альпы, водоросли

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