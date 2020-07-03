Появилось видео, как в Николаеве самопроизвольно поднялся мост

Главное: В Николаеве самопроизвольно поднялся мост. Появилось видео.

Детали: Утром пятницы, 3 июля, в центре Николаева самопроизвольно поднялся мост через реку Ингул. Местные СМИ публикуют видео инцидента.

Чудачество моста заблокировало проезд транспорта. Полиция была вынуждена перекрыть движение.

Известно, что разводная часть моста поднялась на высоту более трех метров и продолжала медленно подниматься.

Аварийная бригада достаточно долго чинила мост и, наконец, вернула его в исходное положение.

Справка:

Ингульский мост – разводной мост через реку Ингул в городе Николаеве, Украина. Разводной пролёт предназначен для пропуска судов с Судостроительного завода. Мост автомобильный и пешеходный. Первый мост через Ингул был построен в 1792–1795 годы как наплавной, проложенный на понтонах. Современный мост был открыт 6 ноября 1981 года. Спроектирован мост проектными институтами Ленгипростроймост и киевским филиалом Союздорпроекта.

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