Появилось видео, как в Николаеве самопроизвольно поднялся мост

Главное: В Николаеве самопроизвольно поднялся мост. Появилось видео.
Детали: Утром пятницы, 3 июля, в центре Николаева самопроизвольно поднялся мост через реку Ингул. Местные СМИ публикуют видео инцидента.
Чудачество моста заблокировало проезд транспорта. Полиция была вынуждена перекрыть движение.
Известно, что разводная часть моста поднялась на высоту более трех метров и продолжала медленно подниматься.
Аварийная бригада достаточно долго чинила мост и, наконец, вернула его в исходное положение.
19 февраля 2020 года стало известно, что в Николаеве мошенники «открыли охоту» на доверчивых пенсионеров.