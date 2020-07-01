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В Бостоне демонтируют памятник Линкольну, отменяющему рабство

В Бостоне демонтируют памятник Линкольну, отменяющему рабство

Главное: В Бостоне решили демонтировать памятник Аврааму Линкольну, который отменяет рабство. Рядом с ним изображен приклонивший колено негр.

Детали: В американском Бостоне после волны протестов против расизма решили демонтировать памятник Аврааму Линкольну: на нем 16-й президент США отменяет рабство, а рядом с ним на одно колено встал негр, у которого разбиты оковы.

Власти Бостона сообщают: «Художественная комиссия мэрии единогласно проголосовала за то, чтобы убрать бронзовые изобразительные элементы Мемориала эмансипации с его местонахождения в Park Square».

Напомним, что Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США в 1862 году. Кроме этого, лидер страны подписал 13-ю поправку к конституции США, вступившую в силу двумя годами позже и запретившую рабство и подневольную работу.

В тему 1 июля 2020 года сообщалось, что американские СМИ решили писать «Черный» с большой буквы, а «белый» – с маленькой.

22 июня 2020 года стало известно, в Нью-Йорке снесут расистский памятник Рузвельту.

Тэги: США, памятник, мир, расизм

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