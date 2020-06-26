Киев — все ближе к ужесточению карантина

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко назвал условие возвращения к жесткому карантину в городе. Такое решение становится все ближе.

Детали: Киевская власть будет вынуждена принять решение вернуться к жесткому карантину после роста числа зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в ближайшие дни уменьшится, то Киев будет вынужден вернуться к суровым ограничениям. В том числе, в работе общественного транспорта.

«Мы, к сожалению, все ближе к такому решению», — заявил он.

Отметим, что за минувшие сутки в Киеве коронавирусом заразились 115 человек. Кроме этого, вспышку COVID-19 обнаружили на троещинском рынке.

По данным Минздрава, в Киеве до сих пор превышен показатель динамики заболеваемости COVID-19 — 28,59% при норме менее 10%. Данный показатель также превышен в Киевской (51,28%), Одесской (94,11%), Закарпатской (15,28), Ровенской (33,10%) и Хмельницкой областях (32,79%). При этом в трех последних превышен показатель выявления новых случаев, а в Закарпатской — еще и показатель заполненности койко-мест в больницах.

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