Яркая ночная вспышка напугала жителей столицы Ирана

Главное: Ночью в Тегеране рванул газ. Его свечение напугало жителей города.

Детали: В ночь на пятницу, 26 июня, в Тегеране (Иран) прогремел взрыв. Яркое свечение попало на видео и тут же начало массово обсуждаться в интернете.

Люди гадали: что же это?

Позже военные объяснили ситуацию: оказывается, возле базы Парчин на юге от столицы рванула емкость с газом.

По официальным данным – никто не пострадал, а вспыхнувший пожар оперативно потушили.

Видео:

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