«Ушла далеко-далеко вперед»: Саакашвили неожиданно начал расхваливать Россию

Главное: Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили неожиданно начал хвалить Россию. Видео доступно в интернете.

Детали: Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили внезапно начал хвалить Россию. Видео появилось на YouTube-канале Saakashvili Mikheil, где бывший президент Грузии общается онлайн.

В частности речь шла о дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.

Михаил Саакашвили начал сравнивать нашу страну с Россией. Среди прочего он сказал: «Меня это очень расстраивает: по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины».

Он добавил: «И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть».

Также чиновник сказал, что «в России слушают бизнес гораздо активнее, чем это делают власти в Украине, которые все разговаривают, но воз и поныне там».

В тему 25 июня 2020 года сообщалось, что известная телеведущая рассказала, как ее домогался Саакашвили.

8 мая 2020 года стало известно, что Саакашвили рассказал, чем займется на новой должности в первую очередь.