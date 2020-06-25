В России собираются построить Сталин-центр. Памятник уже открыли

Главное: В России открыли памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Он появился в городе Бор Нижегородской области.

Детали: В российском городе Бор (Нижегородская область) открыли трехметровый памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Он был установлен усилиями местных коммунистов, а участок под него дал один из бизнесменов.

Памятник сделан из бетона и окрашен в бронзовый цвет.

В будущем тут собираются воздвигнуть целый «Сталин-центр».

Создатели монумента говорят, что он «станет символом борьбы с коррупцией в городе».

Мэрия города уже выступила против памятника.

В тему 5 июня 2020 года колумнист «Фразы» опубликовал видео на тему «Сталин и русский язык».

3 августа 2019 года наш автор читал мемуары финансиста Сталина.