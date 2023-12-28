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Дайджест > Вячеслав Юткин: украинский бизнесмен прикрывает в Крыму делишки российского олигарха

Вячеслав Юткин: украинский бизнесмен прикрывает в Крыму делишки российского олигарха

Автор: «Фраза»
28.12.23 13:27
73
Вячеслав Юткин: украинский бизнесмен прикрывает в Крыму делишки российского олигарха

Не секрет, что Вячеслав Юткин, украинский предприниматель со связями с российским банкиром Александром Лебедевым, увеличил свои активы в Украине с момента начала полномасштабной войны. По информации на 1 августа 2023 года, предоставленной сервисом «Юконтрол», Юткин является бенефициаром в 22 фирмах и является основателем еще 14 компаний, не учитывая пять организаций, где он занимает пост руководителя, а также одной, где у него есть право подписи.

О том, что украинский бизнесмен Вячеслав Юткин, связанный с российским банкиром Александром Лебедевым, нарастил со времени начала полномасштабной войны свои активы в Украине, известно давно.

Так, согласно данным сервиса «Юконтрол», по состоянию на 1 августа 2023 года Юткин числится бенефициаром в 22 фирмах и основателем в 14, не говоря уж о пяти организациях, в которых он является руководителем, одной, где имеет право подписи.


Если сравнить эти данные с данными того же «Юконтрол», но по состоянию на конец 2021 года, то картина ошеломляет:


Это при том, что Вячеслав Михайлович Юткин давно связан, что он сам, кстати, и не скрывает, с российским бизнесом и российской разведкой. Насколько можно понять из многочисленных интервью Юткина, речь идет не об ФСБ, а о СВР, но для Украины в этом разницы никакой — Вячеслав Юткин является российским агентом, имеющим огромные бизнес-ресурсы в Украине.

Вообще, украинская история Вячеслава Юткина довольно занимательна, об этом можно почитать, например, здесь: Чому бізнес поплічника окупантів В’ячеслава Юткіна процвітає під час війни?

Но, как оказалось недавно, бизнес гражданина Украины Вячеслава Михайловича Юткина процветает и на территории оккупированного Крыма. Не стоит вдаваться в юридическую казуистику, но в нашем случае следует исходить из того, что весь бизнес в Крыму после 2014 года действует на основании российской законодательной базы. Да, это не признает никто, кроме России, но факт остается фактом. И тем более интересно, что столь многоопытный человек, как Вячеслав Юткин, бывший в свое время заместителем главы «Проминвестбанка» и имеющий связи с мером Львова Садовым, откровенно светится в компаниях, зарегистрированных или перерегистрированных в Крыму после 2014 года.

Среди таковых — ООО «Морской», в учредителях которого значится Юткин Вячеслав Михайлович:


ООО «Морской» предоставляет услуги в отельной сфере, о чем свидетельствует поиск в российском «Яндексе»:


Но вернемся к российским реестрам. Они нам говорят, что Вячеслав Юткин, кроме ООО «Морской», является учредителем в ООО «Апарт-отель Таврический», тоже зарегистрированном в «республике Крым»:


Уже этого достаточно для того, чтобы Вячеслав Юткин сидел в кабинете следователя СБУ и давал показания. Но не в нашем случае.

И — это не все. Потому что изучение совладельцев и руководителей этих фирм дает еще более интересный результат. В ООО «Морской» директором является некая Панова Оксана Владимировна. Которая является одновременно руководителем ООО «Миндальная роща», которое выступает совладельцем ООО «Морской», и ООО «Юстас-Крым»:


В ООО «Миндальная роща» владельцем значится кипрский оффшор ХЕРШЕЛ КОНСАЛТАНТС (ОУВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД:


От него следы ведут к ООО «Юстас-Крым»: кроме фигуры Пановой, в сеть попали документы, свидетельствующие о том, что ООО «Миндальная роща» ещё в 2010 году поручилась по долгам АО «Пансионат „Море“» в украинском банке. А АО «Пансионат „Море“» ранее управляло компанией «Юстас-Крым».

 


АО «Пансионат „Море“» сейчас продолжает действовать и получает неплохие деньги, обслуживая российские компании, в основном нефтяные:


Согласно данным российской налоговой отчетности, в акционерах АО «Пансионат „Море“» имеются две украинские компании — ООО «Проект-Инвест» и ЗАО «Гостиница Украина»:


Но главное не это, а то, что 90,13% акций АО «Пансионат «Море» принадлежат ООО «Национальная резервная корпорация», которая принадлежит Александру Лебедеву.


В книге «Охота на банкира», которую написал Александр Лебедев, есть такая фраза: «Вячеслав Юткин — управляющий моих проектов на территории Украины». Таким образом, можно предположить, что вышеупомянутые активы, в том числе «Морской» и «Миндальная роща», оформленные на офшоры, связаны именно с Лебедевым.

Эта версия подтверждается и словами самого Юткина, который в одном из интервью заявил: «Позвонили коллеги из Москвы и предложили уйти в бизнес. Мне в то время до пенсии оставался один год, и я долго не мог решиться. Тогда из Москвы приехал человек и сказал: „Давай мы посчитаем, сколько тебе осталось до пенсии и посчитаем срок твоей жизни до ста лет, а потом всю эту сумму выплатим тебе в качестве пособия при выходе на новую работу“. Это было шокирующее по тем временам предложение. Шел 1995 год, и я даже представить себе такого не мог. Я задал вопрос: „Но я же не банкир?“, на что мне ответили: „Но ты же разведчик, а это больше чем банкир“. Вот так это случилось».

Неназываемый Юткинм «человек из Москвы» — именно Александр Лебедев, который с 1984 года по 1992 год работал в Службе внешней разведки, где занимался вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж. Видимо, занимался неплохо, раз всплывает в таком количестве оффшоров. В связи с Вячеславом Юткиным следует напомнить, что Лебедев в 1995 году приобрёл проблемный «Национальный резервный Банк» (НРБ). А Вячеслав Юткин является бенефициаром нескольких украиснких компаний, в которых по странному совпадению присутствует аббревиатура НРБ:


Вряд ли все это является совпадением. И можно сделать вывод, что на Вячеслава Юткина оформлена часть активов Лебедева в Крыму.

Но и это еще не все. Хотя ООО «Морской» и ООО «Апарт-отель Таврический» в российских реестрах выступают российскими юридическими лицами, в украинских реестрах они тоже имеются. И зарегистрированы они здесь как украинские юридические лица:


А в ООО «Морской» бенефициаром выступает тот же самое ООО «Миндальная роща», что и в российских реестрах:


Но зарегистрированное уже по украинскому законодательству в качестве украинского юридического лица. Впрочем, с тем же самым бенефициаром — кипрским оффшором:


Что приводит нас туда же — к Александру Лебедеву. И наводит на весьма интересные мысли. Например, о том, что Вячеслав Юткин, выступающий или младшим партнером, или же номиналом у Лебедева, один и тот же бизнес в оккупированном Крыму зарегистрировал по законодательству двух стран. Причем ни одной из них — ни России, ни Украине — это почему-то не мешает.

Важный вопрос

Почему слепы госорганы обеих стран — как бы они не относились к территориальной принадлежности полуострова — вопрос весьма интересный.

Но поскольку мы находимся в Украине, то вопрос акцентируется на ее государственных и правоохранительных органах. И звучит он следующим образом: почему столь вольготно себя чувствует Вячеслав Михайлович Юткин в нашей стране?

По материалам Антикор

Тэги: Вячеслав Юткин

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