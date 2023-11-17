Газовое месторождение «Левиафан»: яблоко раздора палестино-израильского конфликта 2023

«Левиафан» — крупное газовое месторождение, расположенное в восточной части Средиземного моря, находящееся на континентальном шельфе Израиля. Именно это месторождение, как полагают некоторые эксперты, стало яблоком раздора в нынешнем конфликте Палестины (за которой стоят интересы Великобритании, Турции и многих арабских государств) и Израиля (за которым маячат интересы США).

«Левиафан» является одним из крупнейших газовых месторождений, открытых в первой декаде XXI века.

Несколько ключевых фактов о месторождении «Левиафан»

Открытие: месторождение «Левиафан» было открыто в 2010 году.

Запасы: по оценкам, общий объем газа в месторождении «Левиафан» составляет около 620 миллиардов кубических метров.

Эксплуатация: добыча газа началась в декабре 2019 года.

Вклад в экономику: этот газовый проект имеет огромное значение для экономики Израиля, так как позволяет стране не только обеспечивать себя энергией, но и экспортировать газ в соседние страны.

Экспорт: Израиль рассматривает возможности экспорта газа из «Левиафана» в разные страны, включая соседние страны Ближнего Востока, а также Европу через потенциальные газопроводы или сжиженный природный газ (СПГ).

Оператор: главным оператором проекта является Noble Energy, американская энергетическая компания, которая работает в партнерстве с несколькими другими компаниями.

Месторождение «Левиафан» играет ключевую роль в энергетической безопасности Израиля и может стать важным инструментом геополитики в регионе, укрепляя позиции Израиля как крупного экспортера энергоресурсов.

Споры о принадлежности газового месторождения Левиафан

Положение месторождения «Левиафан» привело к спорам между различными странами восточной части Средиземного моря, включая Израиль, Ливан, Кипр и Турцию. Основной вопрос заключался в том, к какой стране относится территория, где расположено месторождение.

В Израиле возникли споры относительно того, как лучше использовать доходы от продажи газа. Некоторые полагали, что доходы должны быть инвестированы в образование и социальные программы, в то время как другие предпочли бы видеть их вложениями в инфраструктуру или другие сектора экономики. Некоторые экологические группы выразили опасения относительно возможного воздействия на окружающую среду из-за добычи газа.

В Израиле обострились дискуссии о том, кто именно будет контролировать и управлять месторождением, а также о условиях лицензирования и налогообложения. «Левиафан» играет ключевую роль в энергетической безопасности Израиля, уменьшая его зависимость от импорта энергии.

Несмотря на споры, месторождение также стало катализатором для регионального сотрудничества. Например, были подписаны договоры о поставках газа между Израилем и его соседями.

Однако, на фоне всех этих дискуссий и споров, добыча газа на месторождении началась, и оно стало важным источником дохода и энергии для Израиля.

Израиль, поставщик газа для арабских стран

Иордания и Израиль на протяжении долгого времени сотрудничают в сфере газовых поставок. Подтверждением этому служит контракт на сумму 10 миллиардов долларов для экспорта газа из месторождения Левиафан. При этом такое сотрудничество не ново, поскольку ранее Иордания уже импортировала газ из израильского месторождения Тамар 2. Позже, в 2018 году, Египет также начал сотрудничать с Израилем, заключив контракт стоимостью 15 миллиардов долларов.

Это партнерство помогло Египту компенсировать дефицит природного газа до того, как начнется активная добыча на недавно открытом им газовом месторождении Жор в Исключительной экономической зоне страны. Стоит отметить, что газовые месторождения являются важным экономическим активом, и многие страны вкладывают значительные ресурсы в их поиск и разработку. Например, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность приобретения Гренландии, которая богата углеводородами, включая природный газ.

На месторождение Левиафан претендуют несколько стран

Месторождение Левиафан, расположенное на границе израильско-ливанской исключительной экономической зоны, стоит в центре многочисленных претензий со стороны различных стран, включая Ливан, Кипр и Турцию. Основной спор касается геополитических и экономических интересов в регионе. Во-первых, большинство стран этого региона оспаривает существование Израиля как государства.

Во-вторых, Ливан и Израиль официально продолжают находиться в состоянии войны, что усложняет вопросы владения месторождением.

С экономической точки зрения, месторождение обещает миллиарды кубометров морского газа. Этот ресурс мог бы оказать значительное влияние на экономику Ливана, который стал жертвой региональных конфликтов и внутренних разногласий. Для Израиля месторождение представляет возможность стать экспортером газа, что является новым этапом в экономическом развитии страны.

Тем не менее, даже несмотря на экономическую выгоду, соглашения об экспорте газа из Израиля в Иорданию и Египет были встречены сопротивлением со стороны местного населения этих стран. Это добавляет дополнительное напряжение к уже сложной ситуации вокруг месторождения Левиафан.

По материалам иностранных СМИ

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