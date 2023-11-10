Украинские банки начали видеопроверки владельцев счетов

Украинские банки начали видеопроверки своих клиентов-владельцев счетов — физлиц. Об этом сообщают сами люди, которые оставляют на финансовых сайтах жалобы на действия финансистов. Видеопроверки преследуют ключевую цель — удостоверится, что счетом пользуется только его владелец, а не посторонний.

Чтобы подзаработать украинцы начали сдавать банковские счета в аренду, в среднем за 500 грн в неделю, а иногда — вообще перепродают их третьим лицам. Пачками банковских карт начали торговать в интернете, наибольшим спросом пользовались карточки monobank, Приватбанка, А-Банка и пр. Чаще всего чужими счетами интересуются люди, которым принудительно закрывали счета в банка, PEPs (Politically Exposed Person) — депутаты, политики, чиновники, судьи и пр.

Казалось бы, у большинства украинцев в связи с проверками не должно было возникать проблем, если они не передавали свои счета посторонним. Видео-чат с банкиром можно включить и через мобильный телефон, чтобы быстро переговорить с менеджером, подтвердив, что картой пользуется хозяин. Но проблема оказалось в том, что перед такой идентификацией банки блокируют клиентам счета и вынуждают их дожидаться прохождения всей процедуры.

На это и жалуются украинцы.

«Банк заблокировал счет под видом того, что они устроили проверку, именно ли я пользуюсь своей картой. Потом, когда я вышел на связь, банк счет так и не разблокировал, хотя писал, что после видеосвязи даст пользоваться банком и дальше. И дальше не отдают средства и не разблокируют», — говорится в отзыве клиента monobank.

Похожую историю в своей жалобе изложил и другой владелец счета monobank, у которого банк также переспрашивал — он ли пользуется своей картой: «Подтвердил. Никакой обратной связи. Глухо. Подтвердил повторно. Счет заблокирован. Сказали ждать 48 часов».

Это главная претензия украинцев — им приходится подолгу дожидаться пока банк проведет их через все процедуры и разблокирует счета. Люди не готовы продолжительное время сидеть без денег, а банкиры предлагают им ждать по 5 дней.

«Банк запросил какую-то проверку по видео-чату и заблокировал мне карту с деньгами. Деньги мне срочно нужны, но мне сказали ждать звонка 5 дней. Для меня это неприемлемо, ибо нужны срочно свои средства», — говорится в жалобе клиента А-Банка Кирилла.

Впрочем, как видно, банки мало тревожатся из-за недовольства клиентов.

«Мы, как банк, должны периодически идентифицировать клиентов», — официально прокомментировали ситуацию в monobank.

А их коллеги в А-Банке пояснили клиенту 5-дневный срок более глубокой проверкой после видео-идентификации: «Некоторые платежи могут требовать дополнительной проверки, из-за чего карта может быть временно ограничена. Наши специалисты связались с вами для уточнения информации по платежам. Ждем от вас подтверждающие документы. Ваш вопрос на контроле. По результатам проверки с вами свяжутся ответственные работники».

Юристы, объясняя этот вопрос уточняли «Стране», что в действующем в Украине законодательстве нет прямого запрета на передачу банковских счетов в пользование третьим лица с соответствующей административной или уголовной ответственностью. Однако это запрещается всеми базовыми договорами, которые подписывают банки с физлицами при открытии счетов. Финансисты оставляют за собой право блокировать и принудительно закрывать счета клиентам за нарушение условий их договоров. Как показывает практика, они стали активнее пользоваться этим правом.