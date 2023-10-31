Канал «Бен-Гурион»: раскрыта истинная геополитическая цель Израиля и Запада

Главной целью Израиля в Газе является реализация его давнего плана по созданию канала «Бен-Гурион», пишет Haber7. Этот новый маршрут не только составит конкуренцию Суэцкому каналу и ударит по Египту и другим странам Ближнего Востока, но и станет угрозой для Китая, предупреждают эксперты.

В то время, как Запад поддерживает бесчеловечные нападения оккупационного Израиля на Газу, продолжающиеся уже несколько недель, стало известно, что главной целью кровопийц является канал «Бен-Гурион».

Канал «Бен-Гурион», который проложит новый маршрут в глобальной энергетике и торговле, имеет большое стратегическое значение.



Израиль в рамках этого плана стремится стать глобальным центром торговой и энергетической логистики в обход Суэцкого канала, что загоняет Египет в угол. Эксперты полагают, что такое положение вещей может нанести удар по Ормузскому проливу, по которому передается 30% мировой энергии, пошатнуть китайский проект «Один пояс — один путь» и стратегические балансы в Средиземноморье. Даже есть вероятность, что будет спровоцирована третья мировая война.

Альтернатива Суэцкому каналу

Канал «Бен-Гурион», который израильский режим планирует построить в качестве альтернативы Суэцкому каналу, представляет собой 260-километровый коридор, простирающийся от региона Газа-Ашкелон до Красного моря. Создание этого водного маршрута грозит Египту, ежегодно получающему от использования Суэцкого канала миллиарды долларов, экономический и коммерческий крах.

Эксперт по энергетике и геополитике Мехмет Огютчу (Mehmet Öğütçü) обращает внимание на отложенный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турцию до кризиса, начавшегося 7 октября текущего года, а также на исторические соглашения, заключенные между Саудовской Аравией и Израилем 10 октября. Огютчу также подчеркнул необходимость принять в расчет экономический коридор, анонсированный на саммите G20 в Индии, в обход Турции, и заметил: «С помощью коридора из Мумбаи в Европу, следующего маршруту Саудовская Аравия — Дубай — Израиль — Греция, была продемонстрирована воля к изменению балансов. Как известно, соглашение о транспортировке израильского газа на рынок через Турцию уже достигло финальной стадии. Теперь этот этап далеко позади, и шансы на компенсацию произошедшего разрушения уменьшились».

Цель по достижению реки Нил

Палестинский эксперт по геополитике, доктор Сами аль-Арьян (Sami el-Aryan) дал следующий комментарий: «Проект канала „Бен-Гурион“ существует столько же, сколько израильский оккупационный режим. Этот канал важен как для их военных, экономических, энергетических и стратегических расчетов, так и для идеалов Земли Обетованной. Через этот канал они выйдут к Нилу. В то же время еще более ослабят Египет и сделают его полностью зависимым от себя во всех отношениях. С этой целью для получения доступа к морю Израиль, пусть и косвенно, добавит острова Санафир и Тиран в свои международные воды. Канал „Бен-Гурион“ также сократит путь по Африке на три недели. Глубоко повлияет на глобальные маршруты, неизбежно сыграет роль в эскалации региональной напряженности и разжигании войны».





По мнению эксперта, события порождают последствия, которые напрямую затронут Эгейское и Средиземное моря, требуют сотрудничества между Египтом и Турцией.

Попытка проложить новый маршрут

Напомнив, что Китай инвестировал один триллион долларов в проект «Один пояс — один путь», эксперт по энергетике и геополитике Мехмет Огютчу продолжил: «КНР получает энергоресурсы из Ирана, Саудовской Аравии и Катара. Альтернативный маршрут Мумбаи — Пирей или канал „Бен-Гурион“, о котором Израиль грезит много лет, сами по себе, возможно, не станут теми факторами, что втянут Китай в боевые действия. Однако напряженность в Ормузском проливе, по которому проходит 30% мировой энергии, определенно, станет красной линией для Пекина. Если конфликт распространится из сектора Газа в Ливан, Иран или Сирию, это приведет к появлению новых игроков на поле боя. Любое событие, представляющее угрозу для Ормузского или Малаккского пролива, будет иметь жизненно важное значение для Китая. Вместе с тем трудности у Турции, которая является критически важной страной в европейской логистике Китая, также станут поводом для беспокойства Пекина. Если кризис выйдет за пределы Газы, Ормузский пролив, безусловно, пострадает. Наряду с Ираном, Иорданией, Ираком, Сирией и Египтом Турция тоже может быть затронута этими событиями. В список также следует добавить Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны Персидского залива. Война глубоко потрясет мировую торговлю, поставит под угрозу энергетические маршруты. На данном этапе важную роль в напряженности играет и богатый углеводородный потенциал Средиземноморья, который пытаются скрыть».



Эксперт по Ближнему Востоку Исмаил Нуман Тельджи (İsmail Numan Telci) подчеркнул, что в подходе Китая к палестино-израильскому вопросу играют роль его экономические интересы в регионе. Напомнив, что Китай имеет инвестиции в инфраструктуру и порты в регионе, особенно в рамках инициативы «Один пояс — один путь», Тельджи сказал: «Пекин не хочет нарушения стабильности в регионе. Китай придает этому большое значение в силу своей зависимости от Ближнего Востока и в энергетической сфере».

Напряженность вокруг Газы также оказывает влияние на военное присутствие России в Сирии, в частности в Латакии и Тартусе, и российские корабли в Средиземном море. С другой стороны, канал «Бен-Гурион», который Израиль в добавление к своей теологической мотивации пытается претворить в жизнь как попытку нарастить свое влияние на мировой торгово-энергетической оси, также напрямую затрагивает энергетический и торговый маршрут Басра — Европа через Турцию. Вместе с тем Зангезурский коридор тоже входит в число затрагиваемых точек в этом контексте.

Макрон: создадим коалицию против ХАМАС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Тель-Авив, чтобы поддержать Израиль. Французский лидер на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал освободить всех заложников в секторе Газа. Макрон предложил, чтобы международная коалиция, сформированная во главе с США против террористической организации ИГИЛ*, в то же время боролась против ХАМАС. Кроме того, лидер Франции призвал к созданию региональной и международной коалиции для борьбы с террористическими организациями. Премьер-министр Израиля заявил, что, если ХАМАС выйдет из этого конфликта сильным, это повлияет на всю Европу, и добавил: «Это битва Европы. Это битва Америки». С другой стороны, американская газета New York Times (NYT) сообщила, что США направили в регион генерал-лейтенанта Джеймса Глинна (James Glynn) вместе с другими офицерами, чтобы помочь израильтянам справиться с трудностями городской войны.

По материалам иностранных СМИ