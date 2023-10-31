Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Канал «Бен-Гурион»: раскрыта истинная геополитическая цель Израиля и Запада

Канал «Бен-Гурион»: раскрыта истинная геополитическая цель Израиля и Запада

Агата Кловская
31.10.23 19:41
159
Канал «Бен-Гурион»: раскрыта истинная геополитическая цель Израиля и Запада

Главной целью Израиля в Газе является реализация его давнего плана по созданию канала «Бен-Гурион», пишет Haber7. Этот новый маршрут не только составит конкуренцию Суэцкому каналу и ударит по Египту и другим странам Ближнего Востока, но и станет угрозой для Китая, предупреждают эксперты.

В то время, как Запад поддерживает бесчеловечные нападения оккупационного Израиля на Газу, продолжающиеся уже несколько недель, стало известно, что главной целью кровопийц является канал «Бен-Гурион».

Канал «Бен-Гурион», который проложит новый маршрут в глобальной энергетике и торговле, имеет большое стратегическое значение.

Израиль в рамках этого плана стремится стать глобальным центром торговой и энергетической логистики в обход Суэцкого канала, что загоняет Египет в угол. Эксперты полагают, что такое положение вещей может нанести удар по Ормузскому проливу, по которому передается 30% мировой энергии, пошатнуть китайский проект «Один пояс — один путь» и стратегические балансы в Средиземноморье. Даже есть вероятность, что будет спровоцирована третья мировая война.

Альтернатива Суэцкому каналу

Канал «Бен-Гурион», который израильский режим планирует построить в качестве альтернативы Суэцкому каналу, представляет собой 260-километровый коридор, простирающийся от региона Газа-Ашкелон до Красного моря. Создание этого водного маршрута грозит Египту, ежегодно получающему от использования Суэцкого канала миллиарды долларов, экономический и коммерческий крах.

Эксперт по энергетике и геополитике Мехмет Огютчу (Mehmet Öğütçü) обращает внимание на отложенный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турцию до кризиса, начавшегося 7 октября текущего года, а также на исторические соглашения, заключенные между Саудовской Аравией и Израилем 10 октября. Огютчу также подчеркнул необходимость принять в расчет экономический коридор, анонсированный на саммите G20 в Индии, в обход Турции, и заметил: «С помощью коридора из Мумбаи в Европу, следующего маршруту Саудовская Аравия — Дубай — Израиль — Греция, была продемонстрирована воля к изменению балансов. Как известно, соглашение о транспортировке израильского газа на рынок через Турцию уже достигло финальной стадии. Теперь этот этап далеко позади, и шансы на компенсацию произошедшего разрушения уменьшились».

Цель по достижению реки Нил

Палестинский эксперт по геополитике, доктор Сами аль-Арьян (Sami el-Aryan) дал следующий комментарий: «Проект канала „Бен-Гурион“ существует столько же, сколько израильский оккупационный режим. Этот канал важен как для их военных, экономических, энергетических и стратегических расчетов, так и для идеалов Земли Обетованной. Через этот канал они выйдут к Нилу. В то же время еще более ослабят Египет и сделают его полностью зависимым от себя во всех отношениях. С этой целью для получения доступа к морю Израиль, пусть и косвенно, добавит острова Санафир и Тиран в свои международные воды. Канал „Бен-Гурион“ также сократит путь по Африке на три недели. Глубоко повлияет на глобальные маршруты, неизбежно сыграет роль в эскалации региональной напряженности и разжигании войны».



По мнению эксперта, события порождают последствия, которые напрямую затронут Эгейское и Средиземное моря, требуют сотрудничества между Египтом и Турцией.

Попытка проложить новый маршрут

Напомнив, что Китай инвестировал один триллион долларов в проект «Один пояс — один путь», эксперт по энергетике и геополитике Мехмет Огютчу продолжил: «КНР получает энергоресурсы из Ирана, Саудовской Аравии и Катара. Альтернативный маршрут Мумбаи — Пирей или канал „Бен-Гурион“, о котором Израиль грезит много лет, сами по себе, возможно, не станут теми факторами, что втянут Китай в боевые действия. Однако напряженность в Ормузском проливе, по которому проходит 30% мировой энергии, определенно, станет красной линией для Пекина. Если конфликт распространится из сектора Газа в Ливан, Иран или Сирию, это приведет к появлению новых игроков на поле боя. Любое событие, представляющее угрозу для Ормузского или Малаккского пролива, будет иметь жизненно важное значение для Китая. Вместе с тем трудности у Турции, которая является критически важной страной в европейской логистике Китая, также станут поводом для беспокойства Пекина. Если кризис выйдет за пределы Газы, Ормузский пролив, безусловно, пострадает. Наряду с Ираном, Иорданией, Ираком, Сирией и Египтом Турция тоже может быть затронута этими событиями. В список также следует добавить Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны Персидского залива. Война глубоко потрясет мировую торговлю, поставит под угрозу энергетические маршруты. На данном этапе важную роль в напряженности играет и богатый углеводородный потенциал Средиземноморья, который пытаются скрыть».

Эксперт по Ближнему Востоку Исмаил Нуман Тельджи (İsmail Numan Telci) подчеркнул, что в подходе Китая к палестино-израильскому вопросу играют роль его экономические интересы в регионе. Напомнив, что Китай имеет инвестиции в инфраструктуру и порты в регионе, особенно в рамках инициативы «Один пояс — один путь», Тельджи сказал: «Пекин не хочет нарушения стабильности в регионе. Китай придает этому большое значение в силу своей зависимости от Ближнего Востока и в энергетической сфере».

Напряженность вокруг Газы также оказывает влияние на военное присутствие России в Сирии, в частности в Латакии и Тартусе, и российские корабли в Средиземном море. С другой стороны, канал «Бен-Гурион», который Израиль в добавление к своей теологической мотивации пытается претворить в жизнь как попытку нарастить свое влияние на мировой торгово-энергетической оси, также напрямую затрагивает энергетический и торговый маршрут Басра — Европа через Турцию. Вместе с тем Зангезурский коридор тоже входит в число затрагиваемых точек в этом контексте.
Макрон: создадим коалицию против ХАМАС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Тель-Авив, чтобы поддержать Израиль. Французский лидер на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал освободить всех заложников в секторе Газа. Макрон предложил, чтобы международная коалиция, сформированная во главе с США против террористической организации ИГИЛ*, в то же время боролась против ХАМАС. Кроме того, лидер Франции призвал к созданию региональной и международной коалиции для борьбы с террористическими организациями. Премьер-министр Израиля заявил, что, если ХАМАС выйдет из этого конфликта сильным, это повлияет на всю Европу, и добавил: «Это битва Европы. Это битва Америки». С другой стороны, американская газета New York Times (NYT) сообщила, что США направили в регион генерал-лейтенанта Джеймса Глинна (James Glynn) вместе с другими офицерами, чтобы помочь израильтянам справиться с трудностями городской войны.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: Израиль, Канал Бен-Гурион

Комментарии

Статьи

31.10.23 15:10

Третья мировая война 2023: ближневосточный кризис перерастает в глобальный <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Отмена пенсий с 2023 года в Украине - суровая реальность
29.10.23 18:29

Отмена пенсий с 2023 года в Украине - суровая реальность

Автор: Агата Кловская

Все новости
Главное
Популярное
31.10.23 18:23

Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день

31.10.23 16:51

Названа самая богатая страна в мире

31.10.23 16:26

В Украине продолжает дорожать топливо

31.10.23 15:45

Во Львове после пересадки сердца и легких умерла пациентка

31.10.23 15:37

Загадочный перевал Дятлова снова привлек к себе внимание: там пропали пятеро туристов

31.10.23 15:23

«Дія» прислала шутливую повестку из ТЦК: от приложения стали массово отписываться

31.10.23 15:15

Старшеклассники в Украине будут учиться по-новому

31.10.23 15:03

Завтра погода круто изменится и огорчит украинцев

31.10.23 14:47

В Крыму обмелели водоемы, — соцсети

31.10.23 14:14

Названы области, в которых запрещено посещать леса

31.10.23 18:23

Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день

31.10.23 15:37

Загадочный перевал Дятлова снова привлек к себе внимание: там пропали пятеро туристов

31.10.23 13:18

В России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов

31.10.23 11:58

Шойгу заговорил о мирных переговорах с Украиной

31.10.23 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 300 810 солдат

30.10.23 15:52

Вспышка гепатита А на Виннитчине переросла в чрезвычайную ситуацию областного масштаба

30.10.23 13:55

Израильские танки зашли на окраину Газы и перерезали одну из ключевых дорог

30.10.23 12:51

В Крыму с утра гремят взрывы. «Бавовна» слышна в Севастополе, Саках и Новофедоровке

30.10.23 10:16

Смерть Мэттью Перри: стали известны детали

30.10.23 09:36

Смарт-мобилизация в Украине: что это значит

25.10.23 10:23

29 октября Украина переходит на зимнее время

26.10.23 11:52

Словакия отказалась предоставлять военную помощь Украине

25.10.23 16:35

Японцы выяснили, как сперматозоиды «обманывают» третий закон движения Ньютона

25.10.23 12:21

Рогозин предлагал Путину отомстить Украине за свою раненую ягодицу космической ракетой, — СМИ

25.10.23 14:42

Американские ученые выяснили, эффективен ли чай против коронавируса

26.10.23 12:53

Алиев рассказал ужасную деталь о состоянии здоровья Милевского

25.10.23 08:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 296 310 солдат

27.10.23 16:58

В Минздраве рассказали, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы

26.10.23 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 297 120 солдат

25.10.23 06:41

В ЕС рассказали, при каком условии Украина может проиграть войну России

Фото и Видео
Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день
Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день
Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день
Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день
В Крыму обмелели водоемы, — соцсети
В Крыму обмелели водоемы, — соцсети
В России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов
В России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов
В севастопольской бухте дымит российский корабль
В севастопольской бухте дымит российский корабль
В Крыму на аукционе «продали» квартиру семьи Зеленских
В Крыму на аукционе «продали» квартиру семьи Зеленских
Синоптик: Киев порадуют аномально теплые ноябрьские дни
Синоптик: Киев порадуют аномально теплые ноябрьские дни
Израильские танки зашли на окраину Газы и перерезали одну из ключевых дорог
Израильские танки зашли на окраину Газы и перерезали одну из ключевых дорог
Голубоглазый самурай (2023): дата выхода и трейлер нового анимационного сериала от Netflix
Голубоглазый самурай (2023): дата выхода и трейлер нового анимационного сериала от Netflix
В Крыму с утра гремят взрывы. «Бавовна» слышна в Севастополе, Саках и Новофедоровке
В Крыму с утра гремят взрывы. «Бавовна» слышна в Севастополе, Саках и Новофедоровке
Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», неожиданно утонул
Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», неожиданно утонул
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.