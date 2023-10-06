Из-за миграции и мобилизации Украине не хватает рабочих рук

Боевые действия в Украине все сильнее усложняют ситуацию на рынке труда. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ в октябре.

В нем регулятор отметил рост количества вакансий на рынке труда — благодаря сезонности и оживлению экономики.

Но отметил ограниченное предложение рабочей силы в Украине, которое объяснил двумя факторами:

— из-за миграции украинцев за рубеж,

— из-за мобилизации мужчин в вооруженные силы.

При этом в НБУ сообщили, что доходы граждан растут преимущественно за счет выплат военнослужащим и получения разнообразной соцпомощи. Но при этом в докладе финансовое состояние украинских домохозяйств называют достаточно сложным, а более половины (60%) опрашиваемых украинцев говорят об ухудшении своего благосостояния за последний год.

Только 4% заявляют об улучшении финансового состояния.

Оценивая ценовую ситуацию в двух важных для Украины экспортных отраслях, НБУ отметил рост мировых цен на сталь и железную руду под влиянием сезонного фактора и спроса со стороны Китая, Индонезии, Вьетнама и Таиланда.

В агросекторе цены двигались в разную сторону. Пшеница дешевела за счет поставок дешевого зерна из РФ, а также благодаря активизации украинских поставок и на неожиданном повышении USDA оценок производства пшеницы в США. А цены на кукурузу наоборот росли, несмотря на рекордный урожай в Бразилии.

Наши экспортеры, по информации регулятора, наращивали поставки товаров не только через порты, но также автотранспортом и ж/д.

И, несмотря на прекращение функционирования зернового коридора, экспорт продовольствия увеличился по сравнению с июлем, прежде всего, благодаря сезонному наращиванию поставок рапса и рекордных поставок рапсового масла. Этому способствовало как дальнейшее увеличение объемов перевалки в Дунайском портах, так и активизация экспорта железнодорожным и автомобильным транспортом.

В то же время удешевление пшеницы из-за ухудшения ее качества и повышения ставок фрахта в дунайских портах на фоне атак со стороны рф, сдерживали наращивание экспорта продовольствия.