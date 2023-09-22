Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?

В ближайшее время в Украине появится электронный реестр военнообязанных. Законопроект, под которым подписались десятки депутатов из разных фракций (во главе с Давидом Арахамией, Петром Порошенко, Ириной Геращенко, Евгенией Кравчук и другими), уже прошел одобрение профильного комитета по нацбезопасности и обороне, и будет вынесен в зал на рассмотрение в ближайшее время.

Законопроект предлагает открыть для Минобороны доступ к сведениям обо всех военнообязанных гражданах Украины в различных государственных реестрах и базах данных. А у каждого военнообязанного в реестре появится электронный кабинет.

Все это очень напоминает путь, по которому пошли в России, где уже ввели электронный реестр, а также, на его основе — и рассылку повесток в электронной форме. Причем врученными они считаются с момента появления информации о них в реестре. И с этого момента начинается отчет времени, в течение которого военообязанный должен явиться в военкомат. Если он не явится, то наступает ответственность и различные санкции.

Собственно именно из-за аналогии с Россией и предположений о скорой рассылке повесток онлайн идея создания электронного реестра в Украине уже вызвала большой резонанс в обществе.

В тоже время, стоит сказать, что в самом законопроекте об электронных повестках ничего не сказано. Более того, для их внедрения нужно поменять немало нормативных актов. Однако, появление электронного реестра создаст техническую базу, на основе которой норма об электродных повестках может быть быстро внедрена, в случае, если такое политическое решение примут власти.

Реестр наполнят всеми персональными данными

Еще во время голосования по кандидатуре нового министра обороны Украины Рустема Умерова тот заявил, что ставит перед собой задачу цифровизации воинского учета. «Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, должно быть оцифровано. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», — сказал Умеров с трибуны парламента.

И безотлагательно под это программное заявление министра депутаты выписали законопроект, которым урегулируется вопрос создания и наполнения электронного реестра призывников и военнообязанных. Под проектом подписались и другие фракции, включая «Евросолидарность» Порошенко.

Несмотря на то, что основной сутью проекта является именно цифровизация воинского учета (читай, ускорение и упрощение мобилизации), в документ были добавлены нормы об упрощении получения статуса участника боевых действий в условиях военного положения, которые сами авторы проекта и преподнесли как его главную идею и мотив для принятия такого закона.

Однако самый принципиально важный момент изложен уже в первой статье законопроекта. Это создание в Украине электронного реестра военнобязанных.

Его держателем будет Минобороны. Реестр сможет получать информацию в электронном виде о военнообязанных, призывниках и резервистах от целого ряда госведомств, в частности Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и прочих. Важно, что этот список ведомств не исчерпывающий.

То есть все персональные данные о любом гражданине станут открыты для реестра. И будут синхронизироваться автоматически.

Министерство здравоохранения сможет передавать в реестр номера средств связи и адреса электронной почты военнообязанных и сведения о их состоянии здоровья. Напомним, что электронные почты и номера телефонов собирались при подписании деклараций с семейными врачами, а также для вакцинации от короновируса. При чем Кабмин уже позволил передачу данных о состоянии здоровья из медицинских баз, которые хранятся в системе E-Health, в военно-врачебные комиссии.

МВД передаст данные о наличии или отсутствии судимости, разрешении на владение оружием, информацию о водительском удостоверении.

Минюст передаст данные о должниках и исполнительных решениях.

Налоговая подаст данные о занятости военнообязанного (включая место работы и должность военнообязанного, его доход и прочее).

Минобразования будет передавать данные о дипломах, курсах, сертификатах военнообязанного, и даже о владении иностранными языками.

Законопроект создает электронный кабинет военнообязанного, где будет содержаться вся эта информация.

Причем, что важно, оформление документов воинского учета граждан Украины будет осуществляться при использовании этого реестра. Это значит, что получить военно-учетный документ можно будет только на основании данных из реестра.

Появятся в реестре также документы, дающие право гражданину выехать за границу, а также документы о временном или постоянном проживании за границей или виде на жительство.

Также в этом реестре будет информация о статусе ветерана войны. И, напомним, именно это положение авторы законопроекта считают главной сутью всего этого документа.

Вот например как пояснили необходимость принятия закона в «Евросолидарности»: «Когда военный пытается получить статус УБД, ветерана войны или пройти военно-врачебную комиссию и демобилизоваться из армии по состоянию здоровья, то он или члены семьи, если военный погиб, вынуждены „обивать пороги“ кабинетов и собирать бумажные документы. Это приводит к длинным очередям, в которых вынуждены стоять люди, перед которыми государство в долгу. Это неправильно, с точки зрения нравственности, ведь далеко не каждому такие ожидания разрешают состояние здоровья или психологическое состояние».

Шаг к электронным повесткам

На данный момент (пока проект готовят только к 1 чтению) в законопроекте нет четко прописанной нормы, что через этот электронный кабинет военнобязанным будут рассылать повестки.

Сейчас в Украине действует норма, при которой повестка считается врученной, если военнообязанный ее получил лично под роспись.

Это прописано в постановлении Кабмина № 1487 «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов». Там говорится, что «оповещение указанных в распоряжении призывников, военнообязанных и резервистов по месту их проживания путем вручения под их личную подпись повесток».

Кроме того, суды, которые рассматривают дела о неявке по повестке, на данный момент ссылаются на постановление Верховного Суда от 28 января 2020 года по делу № 759/5435/16-к, в котором говорится, что «при отсутствии данных о вручении лицу повестки (...) - отсутствуют данные о доказанности виновности лица». Верховный суд считает, что «повестка должна быть вручена военнообязанному лично».

Впрочем, не исключено, что в случае принятия закона об электронном реестре военнообязанных в нынешнем виде Кабмин в дальнейшем может изменить свое же постановление, отменив необходимость «личной подписи» при вручении повестки.

То есть, для того, чтоб внедрить норму об электронных повестках, а также о том, что они будут считать врученными после появления сведений о них в электроном кабинете военнообязанного, необходимо поменять как минимум указанное выше постановление Кабмина. Или даже, учитывая позицию Верховного суда, прописать эту норму в законе (как это, к слову, сделали в России).

Пока же, повторимся, в законопроекте об электроном реестре об электронных повестках ничего не говорится.

Но он создает техническую базу, необходимую для их запуска, если такое решение будет принято властями. А о том, что оно может быть принято слухи ходят уже давно.

Тем более на фоне затягивания войны, потерь на фронте и проблем с мобилизацией из-за уклонения от нее многих военнообязанных (на прошлой неделе, например, полтавский облвоенком заявил, что план мобилизации по Полтаве выполнен всего на 13%).

Правда, официально, намерения запустить электронные повестки власти не подтверждают.

Кого занесут в реестр

Важный вопрос, кого занесут в этот реестр. По тексту проекта, всех граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет. Правда, согласно выводу профильного комитета по нацбезопасности, нижний порог все же поднимут до 18 лет. Таким образом электронные кабинеты военнообязанных будут у всех лиц от 18 до 60 лет.

Интересно, что в законопроекте нет разделения по полу. То есть можно предположить, что в реестр попадут и женщины. Как минимум те, которые получили медицинское или фармацевтическое образование — ведь уже с 1 октября они должны (в обязательном порядке) встать на военный учет.

Отметим, что Главное научное экспертное управление Рады, проанализировав этот проект, указало, что передача данных из всех государственных реестров в новый электронный реестр призывников и военнобязанных ставит под угрозу защиту персональных данных лиц.

Вполне очевидно, что человек, обращаясь к семейному врачу, явно не рассчитывает, что его диагноз и личные данные появятся автоматически в другом реестре.

«Сведения, которые собирались полномочными на то органами государственной власти у физических лиц (субъектов персональных данных) на определенные законные цели (понятные и ожидаемые для самих лиц), будут свободно обрабатываться другими органами государственной власти для реализации других целей, несовместимых с целями, для которых их изначально собирали», — пишет в своем выводе ГНЭУ.

Между тем адвокат Ростислав Кравец считает, что крайне опасно создавать такой реестр, в котором будет собрана вся информация о человеке.

«Сам закон, на мой взгляд, ведет к установлению тоталитарного режима. Вся информация о человеке, его здоровье, доходы, родственники, будут собраны в одной базе. А что если эта база попадет в руки злоумышленников? Другие страны, которые имеют более сильную защиту персональных данных, и то не создают такие реестры, где будет абсолютно вся информация о человеке. Делать такое во время войны крайне опасно. Лица, которые лоббируют принятие такого закона, ссылаются на то, что этот закон нужен обществу, но это фикция, они пытаются манипулировать общественным мнением», — считает он.

По материалам украинских СМИ