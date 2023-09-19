Курс доллара к гривне в обменниках снова растет

В Украине снова начал дорожать наличный доллар. 19 сентября 2023 его курс на черном рынке поднялся с утренних 38,40 грн/$ до пикового уровня 38,70 грн/$, и лишь к вечеру немного отошел назад — на 38,60 грн/$. Что выше вчерашнего показателя, когда «американец» дорожал с 38,23 грн/$ до 38,48 грн/$ и дороже показателя минувшей недели, когда ценник ходил от 37,90 грн/$ до 38,22 грн/$.

Наличные расценки банков также заметно подросли. Еще вчера максимальный курс продажи в кассах держался на 38,80 грн/$, то уже сегодня подрос до 38,90-38,95 грн/$ — его ставили Креди Агриколь Банк, Коминбанк, Индустриалбанк, Международный инвестиционный банк и Кристаллбанк.

Средняя цена продажи наличного доллара в банках находится в диапазоне 38,25-38,85 грн/$, покупки у людей — 37,0-38,40 грн/$.

Госструктуры ставили в кассах такие курсы покупки/продажи наличного доллара:

• 37,85-38,75 грн/$ — Ощадбанк;

• 37,80-38,60 грн/$ — Укрэксимбанк;

• 38,01-38,60 грн/$ — Сенс Банк;

• 37,30-38,30 грн/$ — Укргазбанк;

• 37,65-38,25 грн/$ — Приватбанк.

В очень широком диапазоне банки устанавливали карточные курсы продажи доллара: от 36,57 грн/$ (Укрсиббанк) до 38,50 грн/$ (Идея Банк). А на покупке в коридоре 35,84-37,45 грн/$.

При этом некоторые банки вводили отдельные курсы (не карточные) для покупок людьми безналичного доллара для зачисления на текущие счета — от 37,3 грн/$ до 38,28 грн/$ (средний 37,6 грн/$). Нацбанк предоставил населению такую возможность в сентябре, и разрешил так брать валюты на 50 тыс. грн в месяц в одном банке. Людей не ограничивают количестве счетов, то есть они могут иметь их чуть ли не в каждом из 64 действующих банков.

Сегодняшнее подорожание доллара назвали эмоциональным и объяснили новым всплеском ожиданий в обществе по части перехода Украины на плавающий курс гривна/доллар на межбанке, который сейчас зафиксирован ограничениями Нацбанка. Либо по части повышения официального фиксированного курса гривна/доллар с нынешних 36,6 грн/$ до новых уровней. Тем более, что Нацбанк в своем макропрогнозе недавно предлагал рынку ориентироваться на уровень 41,2 грн/$ до конца 2023 года, а Министерство финансов открыто прогнозировало на 2024 год курс 41,4 грн/$.

«Слухи разогрели, в казначейство приходят не только простые люди, но и банкиры из других подразделений и спрашивают — „правда, что гибкий курс будет?“ А клиенты активно раскупают, как наличный доллар в кассе, так и безналичный на свои счета», — рассказали «Стране» в одном из банков.

Играют свою роль и объективные макроэкономические факторы.

«С нашими западными коллегами (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария) мы находимся в тупике по экспорту, транзиту нашей агропродукции. Каналов экспорта осталось немного. Новости о выходящих из портов единичных судах вызывает радость и осторожный оптимизм, но все понимаем, что поток должен быть больше. А еще по итогам прошлой недели интервенции НБУ на межбанке составили $873 млн — это рекорд этого года», — говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Еще один фактор, который влияет на наличный рынок — это активизировавшиеся операции населения. После того, как людям позволили покупать инвалюты на текущий счета до 50 тыс. грн/мес. с моментальным снятием наличных, они стали активнее пользоваться этой возможностью для заработка на курсовой разнице.

Например, сегодня можно было брать доллар на текущий счет по 37,30-37,40 грн/$, и получить на 50 тыс. грн $1,34 тыс. А после снятия их со счета сдать сумму в кассу финансовой компании или небольшого банка за 38,20-38,40 грн/$ и получить 51,2-51,5 тыс. грн.

Максимальный заработок достигал 1,5 тыс. грн на каждых 50 тыс. грн, а мог быть немного меньше, если банк взымал комиссию за снятие наличного доллара (0,75-1% суммы). Но бизнес все равно оставался прибыльным, особенно, если иметь не один, а множество счетов.