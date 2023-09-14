Голод стал привычным явлением в Европе

Исследования покупательской способности европейцев показывают заметное снижение уровня жизни даже в тех группах населения, которые прежде не бедствовали.

Следующие один за другим кризисы и антироссийские санкции ударили по рядовым европейцам намного сильнее, чем хотел бы признать Евросоюз и правящие в государствах альянса политические партии.

Более половины жителей, в том числе и вполне благополучных стран, как показывают опросы, вынуждены экономить на еде, здоровье и отоплении, чтобы свести концы с концами. Исследование, проведенное французскими общественными организациями в десятке стран Евросоюза, показало, что из-за роста цен лишения и порой даже голод стали обычным явлением и для тех групп людей, которые прежде были отнесены к среднему классу, то есть имели ежемесячный уровень доходов, превышающий несколько тысяч евро.

Бедность и лишения во внешне благополучных странах не бросаются в глаза, еще недавно вполне обеспеченные люди стыдятся признать, что больше не способны оплачивать ранее привычный образ жизни, покупать традиционный для семьи набор продуктов в магазинах, посещать врачей, баловать ребенка игрушками и, тем более свозить семью во время летнего отпуска куда-нибудь на берег теплого моря.

Но растет количество желающих получать бесплатную продуктовую помощь, полки в ломбардах ломятся от заложенных бытовых вещей и инструментов, торговые сети жалуются на рост количества мелких краж в магазинах, средства массовой информации полны рекламы сомнительных фирм, предлагающих выпутаться из долгов, выкупить уже арестованную недвижимость, помочь поменять жилье на квартиру поменьше и подешевле.

Все это происходит и в Эстонии, которая в прошлом году поставила всеевропейский рекорд роста цен, а в этом году, несмотря на относительное улучшение ситуации, по-прежнему переживает испытание слишком высокой для нее инфляцией.

Ни Эстония, ни другие страны Балтии не попали в сферу интересов авторов исследования покупательской способности населения, которое так встревожило левых европейских политиков и общественность. Но ситуация на восточном берегу Балтики ничуть не лучше, а вернее всего хуже, чем на западе континента.

Опросы в десяти странах Европы, включая ее экономических лидеров — Францию, Германию, Италию и Великобританию — и государства победнее — Португалию, Румынию, Сербию, Польшу, Грецию, Молдову — проводили компания Ipsos и французская благотворительная организация Secours Populaire.

Первую интересовало, на каких товарах и услугах европейцы больше всего экономят в условиях кризиса, а французов волновала необходимость сбора дополнительных пожертвований в помощь нищающим людям.

«Это красный сигнал тревоги, цвет страдания, но также и кипения жизни. Пришло время «пробудить совесть, спящую глубоко в своих постелях, — пишет Secours Populaire. — Ситуация в 2023 году для домохозяйств, пострадавших от резкого роста цен, далека от улучшения, о чем свидетельствуют тысячи ответов людей».

Почти треть рабочих (31%) и четверть служащих (25%), то есть представители среднего класса, специалисты с достойными заработками столкнулись с ситуацией нехватки средств, вынуждающей их во многом отказывать себе и своим семьям.

Многие европейцы вынуждены экономить даже на детях

«Ситуация с покупательной способностью европейцев в 2023 году по-прежнему вызывает беспокойство. Более одного из двух опрошенных европейцев говорят, что их покупательная способность снизилась за последние три года (55%). Особенно остра эта ситуация стоит в Греции (64%), Сербии (63%) и Франции (60%)», — отмечают в Ipsos.

Подавляющее большинство опрошенных считает причиной резкого ухудшения своего положения инфляцию, меньшая часть видит проблему в снижении своих доходов или в дополнительных расходах. Инфляция в Европе вроде бы понемногу снижается, сократившись с 6,1% до 5,5%, но почти треть респондентов говорила авторам опросов, что живет в нестабильных условиях.

«По всей Европе ситуация вызывает большую тревогу, даже несмотря на то, что в 2023 году инфляция замедлилась. Среди среднего класса возникают широкомасштабные лишения», — пишут авторы исследования. Более половины европейцев (51%) вынуждены были отказаться от посещения врачей и покупки лекарств, от отопления и некоторых продуктов питания.

«Проблема здравоохранения аналогична проблеме с питанием: люди отказываются от самого необходимого, и это очень тревожный показатель», — заявил журналистам Себастьен Толло, национальный секретарь Secours Populaire.

Поскольку на востоке Евросоюза уровень доходов населения существенно ниже, чем на западе альянса, то и тех, кто вынужден на всем, включая и медицинские услуги, экономить среди восточноевропейцев заметно больше. Более 40% опрошенных румын, сербов и поляков обеспокоены невозможностью оплатить услуги врачей, и лишь около 20% британцев и немцев сообщили во время опросов об аналогичных проблемах.

Без малого 40% респондентов экономят даже на детях, отказывая им в полноценном питании, в оплате кружков по интересам и спортивных секций и обновах. В Эстонии работники системы среднего образования говорят, что следует избежать удорожания школьных обедов, та как для все большего количества детей горячая еда в школе — единственная возможность нормального, здорового питания.

Провластные средства массовой информации и правительства убеждают население, что кризис, вызывающий обнищание людей, близок к завершению. Но как показывают опросы, более половины респондентов боятся уже в краткосрочной перспективе оказаться в нищете.

У людей есть основания для неверия в скорое улучшение их положения — темпы инфляции снижаются, но совсем не так быстро, как ожидалось, частный бизнес говорит о неизбежных сокращениях, а правительства за редким исключением не стремятся повысить расходы на безвозмездную помощь уязвимым группам населения (а правительство Эстонии и вовсе планирует повысить налоги, что никак не может помочь людям поправить свое финансовое положение).

А впереди еще холода и полная неясность с перспективами цен на энергоносители. Европейские активисты требуют от Брюсселя создания специального механизма и фонда поддержки наиболее пострадавших от череды кризисов жителей Евросоюза.

По материалам соцсетей