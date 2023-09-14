Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Голод стал привычным явлением в Европе

Голод стал привычным явлением в Европе

Александр Панько
14.09.23 10:22
106
Голод стал привычным явлением в Европе

Исследования покупательской способности европейцев показывают заметное снижение уровня жизни даже в тех группах населения, которые прежде не бедствовали.

Следующие один за другим кризисы и антироссийские санкции ударили по рядовым европейцам намного сильнее, чем хотел бы признать Евросоюз и правящие в государствах альянса политические партии.

Более половины жителей, в том числе и вполне благополучных стран, как показывают опросы, вынуждены экономить на еде, здоровье и отоплении, чтобы свести концы с концами. Исследование, проведенное французскими общественными организациями в десятке стран Евросоюза, показало, что из-за роста цен лишения и порой даже голод стали обычным явлением и для тех групп людей, которые прежде были отнесены к среднему классу, то есть имели ежемесячный уровень доходов, превышающий несколько тысяч евро.

Бедность и лишения во внешне благополучных странах не бросаются в глаза, еще недавно вполне обеспеченные люди стыдятся признать, что больше не способны оплачивать ранее привычный образ жизни, покупать традиционный для семьи набор продуктов в магазинах, посещать врачей, баловать ребенка игрушками и, тем более свозить семью во время летнего отпуска куда-нибудь на берег теплого моря.

Но растет количество желающих получать бесплатную продуктовую помощь, полки в ломбардах ломятся от заложенных бытовых вещей и инструментов, торговые сети жалуются на рост количества мелких краж в магазинах, средства массовой информации полны рекламы сомнительных фирм, предлагающих выпутаться из долгов, выкупить уже арестованную недвижимость, помочь поменять жилье на квартиру поменьше и подешевле.

Все это происходит и в Эстонии, которая в прошлом году поставила всеевропейский рекорд роста цен, а в этом году, несмотря на относительное улучшение ситуации, по-прежнему переживает испытание слишком высокой для нее инфляцией.

Ни Эстония, ни другие страны Балтии не попали в сферу интересов авторов исследования покупательской способности населения, которое так встревожило левых европейских политиков и общественность. Но ситуация на восточном берегу Балтики ничуть не лучше, а вернее всего хуже, чем на западе континента.

Опросы в десяти странах Европы, включая ее экономических лидеров — Францию, Германию, Италию и Великобританию — и государства победнее — Португалию, Румынию, Сербию, Польшу, Грецию, Молдову — проводили компания Ipsos и французская благотворительная организация Secours Populaire.

Первую интересовало, на каких товарах и услугах европейцы больше всего экономят в условиях кризиса, а французов волновала необходимость сбора дополнительных пожертвований в помощь нищающим людям.

«Это красный сигнал тревоги, цвет страдания, но также и кипения жизни. Пришло время «пробудить совесть, спящую глубоко в своих постелях, — пишет Secours Populaire. — Ситуация в 2023 году для домохозяйств, пострадавших от резкого роста цен, далека от улучшения, о чем свидетельствуют тысячи ответов людей».

Почти треть рабочих (31%) и четверть служащих (25%), то есть представители среднего класса, специалисты с достойными заработками столкнулись с ситуацией нехватки средств, вынуждающей их во многом отказывать себе и своим семьям.

Многие европейцы вынуждены экономить даже на детях
«Ситуация с покупательной способностью европейцев в 2023 году по-прежнему вызывает беспокойство. Более одного из двух опрошенных европейцев говорят, что их покупательная способность снизилась за последние три года (55%). Особенно остра эта ситуация стоит в Греции (64%), Сербии (63%) и Франции (60%)», — отмечают в Ipsos.

Подавляющее большинство опрошенных считает причиной резкого ухудшения своего положения инфляцию, меньшая часть видит проблему в снижении своих доходов или в дополнительных расходах. Инфляция в Европе вроде бы понемногу снижается, сократившись с 6,1% до 5,5%, но почти треть респондентов говорила авторам опросов, что живет в нестабильных условиях.
«По всей Европе ситуация вызывает большую тревогу, даже несмотря на то, что в 2023 году инфляция замедлилась. Среди среднего класса возникают широкомасштабные лишения», — пишут авторы исследования. Более половины европейцев (51%) вынуждены были отказаться от посещения врачей и покупки лекарств, от отопления и некоторых продуктов питания.

«Проблема здравоохранения аналогична проблеме с питанием: люди отказываются от самого необходимого, и это очень тревожный показатель», — заявил журналистам Себастьен Толло, национальный секретарь Secours Populaire.

Поскольку на востоке Евросоюза уровень доходов населения существенно ниже, чем на западе альянса, то и тех, кто вынужден на всем, включая и медицинские услуги, экономить среди восточноевропейцев заметно больше. Более 40% опрошенных румын, сербов и поляков обеспокоены невозможностью оплатить услуги врачей, и лишь около 20% британцев и немцев сообщили во время опросов об аналогичных проблемах.

Без малого 40% респондентов экономят даже на детях, отказывая им в полноценном питании, в оплате кружков по интересам и спортивных секций и обновах. В Эстонии работники системы среднего образования говорят, что следует избежать удорожания школьных обедов, та как для все большего количества детей горячая еда в школе — единственная возможность нормального, здорового питания.

Провластные средства массовой информации и правительства убеждают население, что кризис, вызывающий обнищание людей, близок к завершению. Но как показывают опросы, более половины респондентов боятся уже в краткосрочной перспективе оказаться в нищете.
У людей есть основания для неверия в скорое улучшение их положения — темпы инфляции снижаются, но совсем не так быстро, как ожидалось, частный бизнес говорит о неизбежных сокращениях, а правительства за редким исключением не стремятся повысить расходы на безвозмездную помощь уязвимым группам населения (а правительство Эстонии и вовсе планирует повысить налоги, что никак не может помочь людям поправить свое финансовое положение).

А впереди еще холода и полная неясность с перспективами цен на энергоносители. Европейские активисты требуют от Брюсселя создания специального механизма и фонда поддержки наиболее пострадавших от череды кризисов жителей Евросоюза.

По материалам соцсетей

Тэги: Европа, голод

Комментарии

Статьи

06.09.23 19:42

Цены на канцелярию и школьные принадлежности в супермаркетах Украины в 2023 году

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Проблемы с Western Union в Украине: что случилось?
13.09.23 22:32

Проблемы с Western Union в Украине: что случилось?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.09.23 10:26

В Саратове прогремел взрыв на газопроводе
14.09.23 10:26

В Украину ненадолго «ворвется» осеняя погода
14.09.23 10:16

Илон Маск в детстве загипнотизировал младшую сестру
14.09.23 10:14

Стало известно, как менялись цены на продукты, алкоголь и сигареты в Украине в августе
14.09.23 10:06

Контрнаступление ВСУ продолжается: стало известно о новых успехах на фронтах
14.09.23 10:02

Рамиля Искандер (Хисамова): российская артистка попалась на употреблении мефедрона и кокаина
14.09.23 09:56

Путин зачем-то собрался в Пхеньян, — СМИ
14.09.23 09:36

Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть
14.09.23 09:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 970 солдат
14.09.23 09:32

Відлуння (2023): фільм про масові розстріли євреїв вже у кінотеатрах України
14.09.23 09:36

Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть
14.09.23 09:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 970 солдат
13.09.23 16:16

ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ
13.09.23 13:22

Дания объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
13.09.23 11:11

Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
13.09.23 09:53

В Минэнерго сделали важное заявление об отключении света в Украине
13.09.23 09:45

В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля
13.09.23 09:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 350 солдат
12.09.23 15:51

Путин назвал условие для ведения диалога с Украиной
12.09.23 14:29

В ПАСЕ признали РФ диктатурой
09.09.23 17:03

Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры
08.09.23 10:49

Минздрав и правоохранители займутся ВВК, которые выдавали «липовые» справки о непригодности к службе
11.09.23 11:13

Блинкен сделал достаточно неожиданное заявление по поводу войны в Украине
11.09.23 13:53

Зеленский объяснил, почему «счастливого конца войны не будет»
08.09.23 14:50

В украинские учебники по истории добавят раздел о войне против России
08.09.23 11:05

Великобритания попросит Индию помочь остановить войну в Украине
07.09.23 13:20

Военнообязанным женщинам в Украине ограничат выезд за границу
07.09.23 12:29

Трамп отличился еще одним одиозным заявлением по поводу войны в Украине
07.09.23 15:25

В Польше произошло кое-что уморительное
07.09.23 11:56

Украина получит от США новую партию кассетных боеприпасов, — NYT
Фото и Видео
В Саратове прогремел взрыв на газопроводе
В Саратове прогремел взрыв на газопроводе
В Саратове прогремел взрыв на газопроводе
В Саратове прогремел взрыв на газопроводе
Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть
Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть
«Сними кастрюлю с головы»: в Харькове разгорелся языковой скандал
«Сними кастрюлю с головы»: в Харькове разгорелся языковой скандал
Самый высокий пёс в мире умер, не дожив до 4 лет
Самый высокий пёс в мире умер, не дожив до 4 лет
Джефф Монсон: боец ММА стал... депутатом башкирского Курултая
Джефф Монсон: боец ММА стал... депутатом башкирского Курултая
Арестович будет судиться с Пипой из-за исполнения песен Виктора Цоя
Арестович будет судиться с Пипой из-за исполнения песен Виктора Цоя
Сюзанна Гибсон: американский политик занималась сексом перед онлайн-аудиторией
Сюзанна Гибсон: американский политик занималась сексом перед онлайн-аудиторией
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
В России возле Останкинской башни раздались взрывы
В России возле Останкинской башни раздались взрывы
Александр Мациевский: украинскому военному поставили памятник в Грузии
Александр Мациевский: украинскому военному поставили памятник в Грузии
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.