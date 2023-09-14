Проблемы с Western Union в Украине: что случилось?

У украинцев возникли проблемы с получением переводов Western Union. Что случилось и где получить деньги?

Нацбанк отменил регистрацию одного из важных игроков рынка денежных переводов — ЧАО «Украинская финансовая группа», через которую десятки украинских банков осуществляли переводы по Western Union и MoneyGram.

Об этом регулятор сообщил в письме № 27-0020/67047 от 11 сентября 2023 года.

Отмену регистрации УФГ власти объяснили применением санкций к ООО «НГК «Буковина», владельцем которого является Владислав Бабич и Георгий Бабич, одновременно владеющие и УФГ.

Санкции были утверждены решением СНБО и указом президента ещё 24 июня 2021 года. Но НБУ почему-то отреагировал на санкции только сейчас.

После удаления с рынка УФГ украинские банки обязаны свернуть свое сотрудничество с группой, что и случилось со вчерашнего дня. А после этого проблемы начались уже у у простых людей, пользующихся денежными переводами — клиентов банков. Им сейчас приходится разыскивать банки, в которых они все еще могут получить переводы Western Union и MoneyGram.

Украинская финансовая группа была создана в далеком 1991 году и больше 30 лет назад стала первым партнером американской системы денежных переводов Western Union, позже заключила соглашение с MoneyGram. Многие банки заключали партнерские соглашения с УФГ, чтобы отправлять/выдавать через свои отделения эти денежные переводы для физлиц. Еще этим летом руководство группы сообщало, что по Western Union у нее было 40 банков-партнеров, которые обеспечивали более 30% всех переводов.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года были запрещены мгновенные денежные переводы из Украины (без открытия счета), однако у людей осталось право получать перечисления, которые поступают из-за границы.

После отмены регистрации УФГ ее банки-партнеры были вынуждены свернуть услугу по выплате денежных переводов Western Union и MoneyGram. Публично остановку выплат по WU признал Юнекс Банк, а государственный Укргазбанк сообщает о ней в контакт-центре клиентам.