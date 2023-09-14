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Дайджест > Проблемы с Western Union в Украине: что случилось?

Проблемы с Western Union в Украине: что случилось?

Агата Кловская
13.09.23 22:32
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Проблемы с Western Union в Украине: что случилось?
У украинцев возникли проблемы с получением переводов Western Union. Что случилось и где получить деньги?
 
Нацбанк отменил регистрацию одного из важных игроков рынка денежных переводов — ЧАО «Украинская финансовая группа», через которую десятки украинских банков осуществляли переводы по Western Union и MoneyGram.
 
Об этом регулятор сообщил в письме № 27-0020/67047 от 11 сентября 2023 года.
 
 
 
Отмену регистрации УФГ власти объяснили применением санкций к ООО «НГК «Буковина», владельцем которого является Владислав Бабич и Георгий Бабич, одновременно владеющие и УФГ.
 
Санкции были утверждены решением СНБО и указом президента ещё 24 июня 2021 года. Но НБУ почему-то отреагировал на санкции только сейчас.
 
После удаления с рынка УФГ украинские банки обязаны свернуть свое сотрудничество с группой, что и случилось со вчерашнего дня. А после этого проблемы начались уже у у простых людей, пользующихся денежными переводами — клиентов банков. Им сейчас приходится разыскивать банки, в которых они все еще могут получить переводы Western Union и MoneyGram.
 
Украинская финансовая группа была создана в далеком 1991 году и больше 30 лет назад стала первым партнером американской системы денежных переводов Western Union, позже заключила соглашение с MoneyGram. Многие банки заключали партнерские соглашения с УФГ, чтобы отправлять/выдавать через свои отделения эти денежные переводы для физлиц. Еще этим летом руководство группы сообщало, что по Western Union у нее было 40 банков-партнеров, которые обеспечивали более 30% всех переводов.
 
Напомним, что после 24 февраля 2022 года были запрещены мгновенные денежные переводы из Украины (без открытия счета), однако у людей осталось право получать перечисления, которые поступают из-за границы.
 
После отмены регистрации УФГ ее банки-партнеры были вынуждены свернуть услугу по выплате денежных переводов Western Union и MoneyGram. Публично остановку выплат по WU признал Юнекс Банк, а государственный Укргазбанк сообщает о ней в контакт-центре клиентам.
 
По материалам соцсетей

Тэги: Western Union

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