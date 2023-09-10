Российское казино Удодова и Мишустина Pin-UP намерено судиться в Украине за то, сообщает британское издание Talk-Finance. По словам журналистов Talk-Finance, Pin-up пытается зацепиться за последнюю возможность не потерять миллиардные сделки в Украине.

СБУ принимает половинчатые решения и пытается защитить PIN-UP от потери лицензии?

Комиссия по регулированию игорного рынка впала в кому и никак не может решить, что делать с российским он-лайн казино Pin-Up.

Понять их можно: дочерняя финансовая компания акционеров Pin-Up «единое пространство» обслуживает платежи для портала Дія, и приносит всем участникам схемы 2.2% от каждого штрафа и Доната. Например, только по зачислению выплаты Злочевского на проект «армия дронов» комиссия составляла 13.2 млн грн. их поделили КРАИЛ, вице-премьер Федоров и россияне.

Нерешительностью КРАИЛ воспользовались владельцы Pin-UP

Букмекерская компания Pin-UP подала 2 иска против государственной комиссии регулирования лотерей и азартных игр в Украине с требованием о признании противоправной деятельности комиссии и обязать последнюю совершить действия, а также заявления об обеспечении 2 исков.

Об этом свидетельствуют постановления Киевского окружного административного суда в Едином государственном реестре судебных решений, например № № 112612060, № 112995058, № 112875586 та № 112639014.

Букмекерская компания Pin-UP подала 4 иска против государственной комиссии регулирования лотерей и азартных игр в Украине с требованием не аннулировать ее лицензию на проведение азартных игр вопреки обращению Службы безопасности Украины, которая установила связь букмекера с Российской Федерацией, передает Апостроф.

Об этом свидетельствуют постановления Киевского окружного административного суда, обнародованные в Едином государственном реестре судебных решений:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112612060

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112995058

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112875586

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112639014

Иски поданы от двух юрлиц группы, работающих под брендом Pin-UP. 2 иска подало уже лишенное за связи с рф юрлицо Виктория-Софт, еще два — Укр Гейм Технолоджи, в отношении которого решение об аннулировании лицензии пока не принято.

В этих исках компании требовали вынести судебный запрет на дальнейшие решения КРАИЛ по аннулированию лицензий Pin-UP, несмотря на письмо от СБУ, которое поступило в распоряжение комиссии.

Согласно материалам суда, речь идет о письме СБУ с исходным номером № 5/7/14-18316дск. Он датирован ноябрем 2022 года. В нем говорится о том, что при получении лицензии компании Pin-UP указали ложные данные и скрыли связь с резидентами рф.

Содержание этого письма частично изложено в решении КРАИЛ об аннулировании лицензии одной из компаний Pin-UP — ООО «Виктория-Софт» от 8 августа. Это решение обнародовано на сайте комиссии. В нем, в частности, подтверждается наличие информации в СБУ о связях компании с рф.

Все 4 иска Pin-UP о введении обеспечительных мер и судебного запрета были отклонены.

Итак, у КРАИЛ есть законные основания лишить букмекера лицензии в связи с материалами СБУ о связях компании с Россией.

Напомним, 8 августа КРАИЛ на основании письма СБУ о связях Pin-UP с Россией, аннулировала лицензию только для одного юридического лица — ООО «Виктория-Софт». Относительно другого юрлица-ООО «Укр Гейм Технолоджи» никакого решения по непонятным причинам принято не было.