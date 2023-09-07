Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать

4 сентября на сайте Верховной Рады появился проект изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Его автором является представитель президента в парламенте Фёдор Вениславский, из чего можно сделать вывод о том, что речь идёт об инициативе Офиса президента, а не о популистской симуляции бурной деятельности отдельными депутатами, как это часто бывает.

Суть предлагаемых Вениславским правок изложена в одном абзаце и, вроде бы, довольно проста. Слова «призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат также: получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистены-стажёры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования» в документе предложено заменить формулировкой:

«Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат также: получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые на дневной или дуальной форме получения высшего образования получают уровень образования, более высокий, чем полученный ранее в последовательности, определённой законом Украины „Об образовании“, если обучение было начато не позднее года достижения получателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, которые обучаются на дневной или дуальной форме получения образования».

Как видим, вместо простой, понятной и однозначно трактуемой формулировки, Вениславский предлагает крайне размытую и оставляющую возможности для двойной трактовки.

Например, в предложенной им формулировке отсутствует упоминание аспирантов и ассистентов-стажёров. Сам Фёдор Вениславский в комментарии СМИ утверждает, что «про аспирантов не забыли и они учтены в фабуле статьи». Вероятнее всего, он имеет в виду то, что согласно закону «Об образовании» аспирантура указана в качестве одного из уровней высшего образования под названием «третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования».

Ссылка на этот закон присутствует в формулировке Вениславского, следовательно, юридически можно доказать, что в ней упомянуты аспиранты. Но вместе с тем, в отличие от ныне действующей редакции закона, они упомянуты там неоднозначно, что вряд ли будет трактоваться сотрудниками ТЦК в пользу предоставления аспирантам отсрочки. Кроме того, формулировка Вениславского не учитывает ассистентов-стажёров кафедр, которые, в случае принятия изменений в закон в описанном виде, отсрочек попросту лишатся.

Ещё одна странность предложенных Фёдором Вениславским изменений — формулировка «если обучение было начато не позднее года достижения получателем образования 30-летнего возраста». Обратите внимание, там написано не «не позднее достижения 30-летнего возраста», а «не позднее года достижения».