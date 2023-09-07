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Дайджест > Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать

Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать

Александр Панько
07.09.23 18:12
130
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
4 сентября на сайте Верховной Рады появился проект изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Его автором является представитель президента в парламенте Фёдор Вениславский, из чего можно сделать вывод о том, что речь идёт об инициативе Офиса президента, а не о популистской симуляции бурной деятельности отдельными депутатами, как это часто бывает.
 
Суть предлагаемых Вениславским правок изложена в одном абзаце и, вроде бы, довольно проста. Слова «призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат также: получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистены-стажёры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования» в документе предложено заменить формулировкой:
 
«Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат также: получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые на дневной или дуальной форме получения высшего образования получают уровень образования, более высокий, чем полученный ранее в последовательности, определённой законом Украины „Об образовании“, если обучение было начато не позднее года достижения получателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, которые обучаются на дневной или дуальной форме получения образования».
 
Как видим, вместо простой, понятной и однозначно трактуемой формулировки, Вениславский предлагает крайне размытую и оставляющую возможности для двойной трактовки.
 
Например, в предложенной им формулировке отсутствует упоминание аспирантов и ассистентов-стажёров. Сам Фёдор Вениславский в комментарии СМИ утверждает, что «про аспирантов не забыли и они учтены в фабуле статьи». Вероятнее всего, он имеет в виду то, что согласно закону «Об образовании» аспирантура указана в качестве одного из уровней высшего образования под названием «третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования».
 
Ссылка на этот закон присутствует в формулировке Вениславского, следовательно, юридически можно доказать, что в ней упомянуты аспиранты. Но вместе с тем, в отличие от ныне действующей редакции закона, они упомянуты там неоднозначно, что вряд ли будет трактоваться сотрудниками ТЦК в пользу предоставления аспирантам отсрочки. Кроме того, формулировка Вениславского не учитывает ассистентов-стажёров кафедр, которые, в случае принятия изменений в закон в описанном виде, отсрочек попросту лишатся.
 
Ещё одна странность предложенных Фёдором Вениславским изменений — формулировка «если обучение было начато не позднее года достижения получателем образования 30-летнего возраста». Обратите внимание, там написано не «не позднее достижения 30-летнего возраста», а «не позднее года достижения».
 
Теоретически это может быть трактовано примерно так: если абитуриенту в 2023 году исполняется 30 лет, но на момент поступления ещё не исполнилось, отсрочку ему могут не дать, так как 2023 год — это тот самый год, в который ему должно исполниться 30 лет. Можно трактовать её и иначе: как только исполнится 30 лет, так сразу образование и перестанет давать право на отсрочку. Возможна и трактовка, при которой «годом исполнения» будет признан весь период с момента исполнения абитуриенту 30 лет до момента исполнения ему 31 года. При такой трактовке отсрочку нельзя будет получить именно после 31, а не 30 лет.
 
Мы привели все эти возможные трактовки для того, чтобы показать, что прописанная Фёдором Вениславским формулировка ограничения возраста для получения отсрочки от мобилизации по причине образования является крайне неоднозначной. Более того, мы склонны полагать, что сделана она такой специально, с тем чтобы в спорных случаях ТЦК и суды трактовали её не в пользу учащегося, а в интересах его мобилизации.
 
Объяснения самого Вениславского, которые он дал СМИ относительно своего законопроекта не проясняют, а лишь ещё больше запутывают эти формулировки. Так, например, отвечая на вопрос о том, будет ли законопроект распространяться на тех, кто поступил в предыдущие годы (то есть, в том числе и до войны), депутат ответил:
 
«Я за то, чтобы распространялось и на тех, кто учится, если поступили на обучение в 30+».
 
Согласно статье 58 Конституции Украины «законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица». Иными словами, нардеп-юрист Фёдор Вениславский прямо предлагает нарушить 58 статью Конституции Украины и распространить действие предложенных им поправок в закон «задним числом» на лиц, поступавших в вузы в предыдущие годы, когда действовала нынешняя редакция закона.
 
Стоит ли говорить о том, что это вызовет волну судебных исков, правота в которых будет полностью на стороне истцов?
 
Впрочем, оставляя в стороне юридическую казуистику, приходится констатировать только одно: власти Украины плотно взялись за расширение мобилизационного ресурса за счёт всех категорий, кого хотя бы потенциально можно лишить «брони» или отсрочки. Студенты и аспиранты не исключение.
 
По материалам соцсетей

Тэги: студенты, мобилизация

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