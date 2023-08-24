В Турции нашли следы деятельности человека, датируемые периодом 86 тыс. лет назад

При раскопках, проведенных в пещере Инкая в Чанаккале, расположенной в северо-западной части Турции, помимо следов 86-тысячелетней человеческой жизни, в слоях пещеры также было найдено множество инструментов из кремня различного назначения.
Пещера Инкая, расположенная в пределах деревни Бахадырлы в районе Чан, была обнаружена во время исследования в провинциях Мугла и Чанаккале, проведенного в 2016 году под руководством Исмаила Озера, преподавателя кафедры палеоантропологии Университета Анкары.
Раскопки в пещере, которые прольют свет на миграции периода палеолита между Анатолией и Балканами, проводились международной группой в период с 2017 по 2020 год под председательством дирекции музея Трои.
В ходе раскопок, проведенных в прошлом году, была обнаружена мастерская часть пещеры периода среднего палеолита.
Раскопки, проведенные в этом году командой из 20 человек, показали, что люди периода среднего палеолита проживали в этом регионе в течение длительного времени из-за наличия кремневого сырья и водных ресурсов.
«Доказательства эпохи палеолита в Чанаккале ранее были ограничены. Благодаря нашим исследованиям стало очевидно, что Чанаккале на самом деле является одной из очень богатых провинций Турции с точки зрения периода палеолита», — сказал руководитель раскопок профессор Исмаил Озер.
Озер отметил, что, несмотря на многочисленные исследования расков в стране, большинство из них проводятся на открытых территориях, и в настоящее время в турецких провинциях ведется очень мало пещерных раскопок.
По его словам, большинство из них сосредоточено в южных регионах, и только раскопки Инкая продолжаются в Западной Анатолии.
«Наша работа в этой области привела нас к среднему палеолиту, примерно от 250 000 до 50 000 лет назад. Наши находки показывают, что в этот период люди жили здесь очень интенсивно».
Находки на восточных склонах пещеры дают исследователям более точную информацию с точки зрения датировки, отсылая их к 86 000 лет назад, подчеркнул Озер.
Отметив, что останки, полученные во время раскопок, в настоящее время ограничены кремневыми артефактами, Озер сказал, что они еще не нашли органических остатков, таких как скелетные останки людей, которые жили в пещере в тот период, кости животных или растительные остатки. кухонные отходы, потребляемые людьми.
Заявив, что пещера Инкая в основном состоит из кремневой скалы, Озер отметил, что основная причина, по которой люди выбрали это место, заключается в том, что, создавая инструменты для своих повседневных нужд, они также могли получать необходимое сырье из пещеры.
«Зубчатый инструмент, который мы нашли при раскопках, мог использоваться для целей, подобных сегодняшней пиле. Что касается инструментов с ручками, то они могли быть вставлены в ветку дерева или, возможно, в кость или рог с помощью смолы после истончения рукоятки инструмента. Края обработаны, чтобы сделать их функциональными. Эти инструменты могли использоваться для копания почвы или соскабливания кожи животных. Их конкретное назначение мы определим в ближайшие годы посредством микроскопического анализа камней», — пояснил он.
Озер сказал, что раскопки в пещере Инкая продолжаются.