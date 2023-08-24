В Турции нашли следы деятельности человека, датируемые периодом 86 тыс. лет назад

При раскопках, проведенных в пещере Инкая в Чанаккале, расположенной в северо-западной части Турции, помимо следов 86-тысячелетней человеческой жизни, в слоях пещеры также было найдено множество инструментов из кремня различного назначения.

Пещера Инкая, расположенная в пределах деревни Бахадырлы в районе Чан, была обнаружена во время исследования в провинциях Мугла и Чанаккале, проведенного в 2016 году под руководством Исмаила Озера, преподавателя кафедры палеоантропологии Университета Анкары.

Раскопки в пещере, которые прольют свет на миграции периода палеолита между Анатолией и Балканами, проводились международной группой в период с 2017 по 2020 год под председательством дирекции музея Трои.