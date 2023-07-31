Криптовалютные платформы и платежные системы заинтересовали НБУ. К чему бы это?

НБУ взялся за платежные системы и криптовалютные платформы — собирает информацию о переводах и сделках.

Национальный банк всерьез взялся за небанковские платежные сервисы и операторов криптовалютного рынка. На днях НБУ разослал по банковской системе внутреннее письмо №24-0006/54169.

В этом документе регулятор затребовал данные об объемах операций по электронной коммерции четырех финансовых организаций и четырех сайтов, а также по приему/переводу средств. А также все выписки по всем их счетам с начала 2023 года по текущее время.

СМИ собрали информацию по финансовым организациям, которыми интересуется НБУ:

• ООО «Е-Пэй» — с капиталом 5 млн грн зарегистрирована в Днепре, владельцы Максим и Игорь Сигаловы, работает более 14 лет;

• ООО «Укрфинстандарт» — с капиталом 7,2 млн грн зарегистрирована в Днепре, владельцы Святослав Белоусов и Юрий Зинченко, работает более 11 лет.

• ООО «Даймонд Пэй» — с капиталом 7,1 млн грн зарегистрирована в Днепре, владелец Виктория Голубева, работает более 7 лет.

• ООО «Икс Пэй Груп» — с капиталом 425 тыс. грн зарегистрирована в Киеве, владельцы Андрей Брюховецкий и Руслан Куличенко, работает более 6 лет.

Активы этих небанковских финансовых организаций исчисляются сотнями миллионов гривен.

Детальную информацию НБУ запросил также по сайтам таких организаций:

• Kuna Fintech Limited (Англия) — https://kuna.io;

• ТОВ «Коинпэй ЮА» (Украина) — https://coinpay.ua;

• Geo Development OU (Эстония) — https://geo-pay.net;

• UAB Qmall (Литва) — https://qmall.io.

Через все эти сайты проходят сделки с криптовалютами/цифровыми активами. Самой раскрученной и популярной считается платформа Kuna.io, позволяющая людям покупать криптовалюты за гривну/доллар, основанная Михаилом Чобаняном в 2015 года.

В своем документе НБУ не указывает с какой целью собирает информацию. Известно, что банкам дали 7 рабочих дней для подачи данных. Но пока неизвестно, последуют ли за этим какие-либо запреты или ограничения по платежам или сделками с криптовалютами.

По материалам соцсетей