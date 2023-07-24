Массовые убийства детей в Европе

Современные движения, связанные с искусственным сокращением населения и концепцией «золотого миллиарда», имеют под собой (если можно так сказать) «естественную», но от того не менее страшную европейскую основу. Как пишет сайт Адекватная конспирология, новое душераздирающее исследование истории детских убийств в Европе раннего Нового времени представило целый ряд ужасающих фактов. Оказывается, детоубийства были настолько распространены в Италии, Франции и Англии, что практиковались «рутинно».

Согласно новой книге канадского профессора истории из Университета Далхаузи Грегори Хэнлона, супружеские пары «обычно убивали своих детей», чтобы контролировать ресурсы и поддерживать свой социальный статус. Книга, опубликованная издательством Routledge в Лондоне и озаглавленная «Контроль над смертью на Западе в 1500–1800 годах: соотношение полов при крещении в Италии, Франции и Англии», исследует количество младенцев, чья жизнь была отнята, а их родители-убийцы не были казнены по обвинению в детоубийстве.

Хэнлон пишет в своей новой книге, что западные историки ошибочно вывели детскую статистику из протоколов уголовных процессов, в которых беременные матери или замужние женщины, оплодотворенные мужчинами, а не их мужьями, скрывали их беременности.

Хэнлон утверждает, что беременные женщины, вынашивающие нежелательных детей, обычно «убивают своих новорожденных в одиночку или с сообщницами». И в большинстве исторических случаев, согласно новой книге, «детоубийство было преступлением, за которое ни одна потерпевшая сторона не пыталась отомстить, если оно было совершено сразу».

Чтобы прийти к своим душераздирающим выводам, профессор Грегори Хэнлон сначала измерил ограничения всех существующих работ в этой области исследований. Его главная критика предыдущих исследований детоубийств заключается в том, что они никогда не фокусировались на «соотношении полов младенцев, принесенных для крещения сразу после рождения». Эти записи, согласно книге, показывают «поразительные всплески мужских крещений после голода или болезней», поднимая сложный вопрос: где девочки?

Изучая исторические реестры крещений и церковные переписи, проведенные в Италии, Франции и Англии, команда Хэнлона продемонстрировала общие модели детоубийства в регионах Европы, управляемых «католиками, кальвинистами и англиканами». Новое исследование предполагает, что в сельской Тоскане , например, жертвы детоубийства составляли «до трети от общего числа живорождённых».

Сегодня мы, как правило, сталкиваемся с детоубийством (убийством родителей и детей) только тогда, когда эксперты по поведению анализируют поведение самых чудовищных или больных людей. Однако в городе Пальма на севере Италии исследователь Лаура Хайнс Дженкинс обнаружила, что родители из рабочего класса «предпочитают мальчиков». Более того, в сельской Тоскане 17-го века родители «казалось, были готовы пожертвовать ребенком, если они были близнецами, решив оставить только одного из новорожденных».

Эта историческая тенденция убивать только детей женского пола была также обнаружена в высших классах французского города Вильнёв-сюр-Ло после 1650 года. По словам автора исследования Доминика Росси, семьи с более низким статусом «выдавали замуж своих дочерей, в то же время экономические условия позволяли им строить долгосрочные планы общественного движения». Точно так же родители из высшего сословия в сельской местности Мезина также «явно предпочитали оставлять новорожденных мальчиков», пишет автор Эван Джонсон.

Большой вопрос здесь заключается в том, что происходило с европейскими правоохранительными органами, которые допустили все эти убийства детей? Хэнлон предполагает, что виноваты «слабые карательные меры, принятые за преступления, связанные с детоубийством». Он пишет, что трибуналы не считали отказ от ребенка правонарушением и что они действовали против матерей-одиночек «почти исключительно» только в том случае, если они преднамеренно убивали новорожденного.

Возможно, не случайно, что эта книга была издана в то время, когда аборты и права человека чрезмерно политизированы. В книге Хэнлона проводятся параллели между историей детоубийства и нынешним культурным климатом в Европе.

В новой книге исследуется, как семьи приняли систему «выборочного детоубийства» как средство управления ресурсами и сохранения социального статуса. Однако, возможно, самым шокирующим открытием по сегодняшним меркам является то, что новое исследование показывает, что практика послеродового аборта была настолько распространена повсюду, что замужние женщины даже не скрывали свою нежелательную беременность от священников, акушерок, соседей и друзей.

Хэнлон пришел к выводу, что «детоубийство ни в коем случае не ограничивалось низшими классами или только девочками». Его книга погружается в то, как исторические детоубийства повлияли на численность населения. Вывод из книги следующий: детоубийство является трагической и сложной проблемой, которая может сильно различаться в зависимости от региона и обстоятельств, и похоже, что убийство детей ускорялось в трудные времена.

Напомним к слову, что британский приматолог Валери Джейн Моррис Гудолл, которая сегодня активно задействована в различных глобалистских структурах, недавно заявила, что население планеты Земля должно быть как 500 лет назад. А 500 лет назад население составляло… 491 миллион человек.