Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > «Языческое капище» в Киеве и его интерпретация

«Языческое капище» в Киеве и его интерпретация

Александр Панько
10.07.23 18:52
108
«Языческое капище» в Киеве и его интерпретация
В 1975 г. при раскопках в Киеве во дворе усадьбы № 3 по улице Владимирской были открыты фундаменты загадочного сооружения. Оно представляло собой остатки фундаментных рвов в виде прямоугольника размерами 7×1,75 м, ориентированное по сторонам света; к прямоугольнику примыкали шесть «лепестков».
 
В первой же публикации авторы раскопок определили находку как остатки «пантеона», созданного Владимиром в 980 г.. Основанием для этого утверждения стало сравнение планов фундамента постройки с остатками языческих святилищ, открытых под Житомиром и в Перыни.
 
Заполнение фундаментных рвов сооружения строительным мусором (обломки плинф, фрагменты голосников и фресковой росписи) дали основание одному из авторов раскопок, Я. Е. Боровскому, выдвинуть предположение, согласно которому, при постройке сооружения (в дальнейшем для удобства буду именовать «пантеоном») были использованы материалы раннего христианского храма, , построенного княгиней Ольгой и разрушенного по приказу Святослава.
 
Публикация материалов раскопок в 1979 и 1981 гг., а также их интерпретации исследователями создали тот информационный фон, который позволил Б. А. Рыбакову предложить реконструкцию «пантеона». Рыбаков определил его как «языческий „кафедральный собор“ Руси 980–988 гг.».
 
 
Впоследствии далеко не все согласились с предложенной интерпретацией памятника. Так, Ф. А. Андрощук, осмысливая результаты раскопок, предполагает, что «раскопанный объект является не капищем, а скорее всего остатками древнейшей неизвестной нам церкви». Также скептически к этой идее отнесся и А. В. Комар. Первоначально исследователь предложил считать раскрытый объект остатками «неизвестного деревянного сооружения (возможно, часовни) не ранее второй пол[овины] XIII в., при постройке которого были использованы руины разрушенной Десятинной церкви».
 
Чуть позднее петербургский исследователь Д. Д. Ёлшин на основании собственных наблюдений над материалами раскопок 1975 г. пришел к заключению, что «пантеон» представляет собой сооружение, возведенное из материалов конца X в. во вторичном использовании. Вероятно, данное заключение оказало влияние на оценку А.В. Комара скорректировавшего свою точку зрения и идентифицировав сооружение как часть фундамента ворот с надвратной церковью, входивших в единый комплекс с обнаруженным неподалеку сооружением (так называемой ротондой).
 
Вопрос об атрибуции данного памятника представляется мне достаточно важным, поскольку позволяет внести ясность в хронологию существования языческих святилищ. Тем более что И. П. Русанова и Б. А. Тимощук — авторы специального исследования, посвященного языческим святилищам древних славян, — не смогли сказать по поводу капища, сооруженного Владимиром в 980 г., ничего определенного. Но оговорка о том, что «это центральное святилище до сих пор не найдено» — весьма показательна и означает, что авторы не восприняли построения Б. А. Рыбакова всерьез.
 
Летописное известие «Повести временных лет», сообщающее об устроении князем Владимиром пантеона, неоднократно становилось предметом критического анализа исследователей. Опираясь на высказанные ими наблюдения, П. В. Лукин пришел к выводу, что «языческая реформа является искусно смоделированным на базе переводных текстов домыслом древнерусского книжника, а ее русское содержание (имена богов) заимствованы из современной летописцу устной традиции».
 
Важное значение для уточнения датировки сооружения представляет строительный материал, обломки и целые фрагменты которого найдены в заполнении постройки и фундаментов. Из более или менее сохранившихся фрагментов плинфы в засыпке фундаментных рвов встречается тонкая широкоформатная плинфа с скошенными торцами размером 29×29×2 и 29×29×3 см. Аналогичные по размеру плинфы встречены при раскопках Десятинной церкви во время исследований 1937, 1939 и 2005–2007 гг. Согласно новейшим исследованиям, подобная плинфа не встречается ни в постройках Ярослава Мудрого, ни в более позднем зодчестве и датируется узким промежутком конца Х в.
 
Найденные при раскопках строительные блоки представляют собой несколько рядов кладки плинфы на цемяночном растворе. Характерные особенности этой кладки — «утопленный ряд», наличие растворного шва толщиной 3–4 см, а также состав самой плинфы (тесто из желто-оранжевой глины с примесью шпата и песка) находят полную аналогию в кладке фундаментов и пилонов южной стены Десятинной церкви.
 
Обращает на себя внимание, что все строительные материалы оказались в заполнении фундаментов «пантеона» во вторичном использовании. Находки целых строительных блоков, обломков шиферных плит и штукатурки с фресковой росписью вряд ли могут быть как-то связаны с эпохой строительства церкви и дворцов. Скорее всего, их появление обусловлено каким-то серьезным повреждением или разрушением построек. Поэтому, исходя из этого обстоятельства, Д. Д. Елшин склонен датировать «пантеон» 1975 г. вслед за А. В. Комаром XIII в. — именно тогда Десятинная церковь была разрушена во время монгольского нашествия.
 
В 2005–2008 гг. при исследованиях Десятинной церкви были получены новые данные, позволяющие внести уточнения касаемо нижней хронологической даты предполагаемого сооружения «пантеона». Согласно этим данным, в начале XII в. Десятинная церковь претерпела существенный ремонт. Использовавшиеся при ремонте фрагменты плинфы обнаружены как в верхних слоях засыпки фундаментов «пантеона», так и при шурфовке рядом с ним. Во время шурфовки был также обнаружен брусчатый кирпич (25×12×7,5 см), аналогичный тому, который использован при постройке «ротонды», остатки которой были также открыты в 1975 г. недалеко от местонахождения «пантеона». Эта постройка исследователями относится к XII–XIII вв., что является своеобразным хронологическим маркером при возможных датировках «пантеона». Отсутствие брусчатого кирпича непосредственно в засыпке его фундаментов, на мой взгляд, говорит в пользу датировки XII, а не XIII в.
 
Подтвердить или опровергнуть это предположение способна датировка женского погребения в домовине, обнаруженного при исследовании фундаментов «пантеона». Наличие инвентаря (остатки ножа с деревянной ручкой, костяного гребня) и украшений (2 серебряные серьги, золотая нить, которой были расшиты головной убор и правый рукав) не позволяют соглашаться с интерпретацией этого погребения как рядового.
 
Большинство исследователей отнесли это погребение к могильнику, который функционировал на Старокиевской горе в IX–X вв.. На этом основании авторы раскопок датировали сооружение временем ранее конца Х в..
 
Однако не так давно А. В. Комар поставил под сомнение эти выводы, опираясь на рабочий план раскопок и устную информацию Я. Е Боровского. Эти предположение вызвали резкие возражения П. П. Толочко, однако никаких дополнительных аргументов в пользу своей интерпретации исследователь не привел. Единственная фотография погребения после расчистки не дает внятного представления о соотношении погребения и фундаментного рва, хотя визуальная оценка расположения границ погребальной ямы и засыпки фундамента «пантеона», зафиксированная в верхнем правом углу снимка, дает основание поддержать точку зрения А. В. Комара.
 
Таким образом, совокупная информация об археологических исследованиях сооружения, именуемого в литературе «пантеоном», не позволяет согласиться с его интерпретацией, сделанной авторами раскопок 1975 г. Перерезание фундаментом сооружения могилы конца Х в. свидетельствует о позднем характере постройки, а наличие в засыпке фундаментов строительных материалов Десятинной церкви, и особенно, следов ремонта храма начала XII в., датируют, на мой взгляд, загадочное сооружение 1-й половиной XII в. Точная атрибуция памятника затруднена в силу ограниченного характера материалов (вся прилегающая к нему территория расположена под фундаментом дома XIX в.). Однако можно с уверенностью утверждать, что к языческому пантеону Владимира 980 г. сооружение, открытое в 1975 г., вряд ли имело отношение.
 
По материалам соцсетей

Тэги: Киев, языческое капище

Комментарии

Статьи

05.07.23 11:47

Нарко-news: кокаин Байдена, кетамин Маска, экстази для снятия стресса и уничтожение афганского мака

Автор: Александр Панько

Дайджест

Ирландские СМИ: скамеры Danvel Group и Eternity Business Назар Бабенко и Михаил Романенко в криптопирамиде Андрея Смирнова из ОП
10.07.23 16:46

Ирландские СМИ: скамеры Danvel Group и Eternity Business Назар Бабенко и Михаил Романенко в криптопирамиде Андрея Смирнова из ОП

Автор: Гром

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.07.23 22:46

Самый большой древний топор археологи нашли на территории Британии
10.07.23 22:16

Med-PaLM 2 рулит: в США ИИ внедряют в медучреждениях
10.07.23 22:02

Наполеон (2023): трейлер и дата выхода фильма с Хоакином Фениксом в главной роли
10.07.23 18:40

Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы (2023): трейлер и дата выхода анимационного фильма
10.07.23 18:34

Сериал «Ведьмак» запретят в России из-за геев
10.07.23 17:54

Элтон Джон спел свою последнюю песню
10.07.23 16:56

Ученые выяснили кое-что интересное о внутреннем ядре Земли
10.07.23 16:18

Киев пережил рекордный ливень
10.07.23 16:07

Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, — Столтенберг
10.07.23 15:54

Эрдоган верит в упрощение процесса вступления Украины в НАТО
10.07.23 16:07

Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, — Столтенберг
10.07.23 13:57

Украина избежит ПДЧ на пути в НАТО, — Кулеба
10.07.23 12:53

Озвучена причина высокой смертности российских оккупантов в Украине
10.07.23 10:25

Путин уволил Герасимова, — СМИ
10.07.23 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 234 480 солдат
10.07.23 09:40

Пришло время возмездия... В ГУР показали интригующий видеоролик
07.07.23 16:46

В Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди
07.07.23 14:32

Генерал Сырский рапортовал о возврате ранее оккупированных территорий под Бахмутом
07.07.23 14:22

В Самарской области завод по производству взрывчатки посетила «бавовна»
07.07.23 12:47

Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, — WP
04.07.23 12:59

Лидер Китая сделал ряд громких заявлений по ситуации в мире
05.07.23 03:28

Японские ученые научились… выращивать зубы
04.07.23 13:00

Стало известно о новом тренде на валютном рынке Украины
06.07.23 09:24

Людмила Марченко, нардеп от «Слуг народа», поймана на взятке
05.07.23 16:30

Британцы испытали на орбите уникального космического «мусорщика»
04.07.23 14:41

Нидерланды предоставили Украине очередной пакет помощи
04.07.23 15:20

В Севастополе прогремел мощнейший взрыв
04.07.23 00:01

Швейцария поможет Украине с ремонтом школ
06.07.23 12:47

Зеленский прибыл в Болгарию
05.07.23 08:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат
Фото и Видео
Самый большой древний топор археологи нашли на территории Британии
Самый большой древний топор археологи нашли на территории Британии
Самый большой древний топор археологи нашли на территории Британии
Самый большой древний топор археологи нашли на территории Британии
Наполеон (2023): трейлер и дата выхода фильма с Хоакином Фениксом в главной роли
Наполеон (2023): трейлер и дата выхода фильма с Хоакином Фениксом в главной роли
Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы (2023): трейлер и дата выхода анимационного фильма
Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы (2023): трейлер и дата выхода анимационного фильма
Китаец устроил кровавую резню в детском саду
Китаец устроил кровавую резню в детском саду
На Burning Man 2023 Украина презентует «Храм ежа»
На Burning Man 2023 Украина презентует «Храм ежа»
Самый длинный подвесной мост в мире открыт в Германии
Самый длинный подвесной мост в мире открыт в Германии
Рикки Колле: «Мисс Нидерланды-2023» стал... мужик-трансгендер
Рикки Колле: «Мисс Нидерланды-2023» стал... мужик-трансгендер
Пришло время возмездия... В ГУР показали интригующий видеоролик
Пришло время возмездия... В ГУР показали интригующий видеоролик
В России внезапно пошел снег
В России внезапно пошел снег
Проклятие монахини 2 (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярного хоррора
Проклятие монахини 2 (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярного хоррора
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.