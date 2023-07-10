Ирландские СМИ: скамеры Danvel Group и Eternity Business Назар Бабенко и Михаил Романенко в криптопирамиде Андрея Смирнова из ОП

Как мошенники Михаил Романенко и Назар Бабенко из Danvel Group, Eternity Business разводят украинцев, надеясь на крышу в лице друзей Андрея Смирнова из Офиса президента Украины? С чьей помощью миллионеры на крови Михаил Романенко и Назар Бабенко из Danvel Group активно выманивают и крадут у доверчивых украинцев последние деньги и почему им за это ничего не будет? Об этом рассказывают в материале о Danvel Group, Eternity Business ирландские журналисты из журнала Trinity. Перевод материала уже появился на страницах французской прессы, где также активно обсуждается скам Danvel Group и Eternity Business от Назар Бабенко с Михаилом Романенко под крышей людей Андрея Смирнова из ОП.

Об этом же пишет украинское издание Гром. Согласно его информации, связанные с криминальными «авторитетами» проходимцы понтами заманивают лохов в мошеннические проекты Eternity Business и Danvel Group.

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Во время войны, спровоцировавшей обнищание населения, как пена при шторме на поверхность всплывает разнокалиберное жулье. Туповатые до умиления аферы прокручиваются внаглую, у всех на виду, пишет Иван Чип в своем обзоре для проектов CRiME и [громкие дела].

Героем одного из расследований был некто Дмитрий Хиценко. 23-летний паренек, известный в TikTok и Instagram под псевдонимом Khitsa, ещё в прошлом году привлек внимание вашего покорного слуги, «распиарив» в интернет-СМИ свой роскошный автопарк.

Проходимцы нередко заманивает жертв в свои сети «понтами». Одежда от кутюр, люксовые автомобили, отдых на роскошных курортах, обжираловки в дорогущих ресторанах. Завистливым простофилям намекают: хочешь и ты так? Дай денег, мы тебя научим! И находится немало доверчивых граждан, расстающихся с последними сбережениями в погоне за золотым тельцом.

Так же работает и Дмитрий Хиценко.



Дмитрий Хиценко

Напомним: Дмитрий Хиценко заманивает не очень умных людей в свой телеграм-канал. Он называется «Парень на Lambo». «Тележка» Хиценко изобилует перепечатками со скриншотами новостей из мира криптовалют, присутствует тут «Ламборджини» нашего героя, короткие видосики с его участием на тему «вот закрыл удачную сделку, теперь «чилюсь» в бассейне». Но главное, ради чего вся эта затея – продажа доступа в так называемый PRIVAT-канал, в котором Дмитрий Хиценко обещает показать, как сколотить на торговле «криптой» сумасшедшие «бабки».

На сайтах, посвященным сомнительным видам заработка в Интернете, уже начали появляться отзывы, в которых утверждается, что основатель канала «Парень на Lambo» - мошенник. Например, тут безапелляционно заявляют, что этот субъект впаривает гражданам, жаждущим легкого заработка, липовые сигналы (прогнозы). А также втягивает их в сети «черных» брокеров-криптовалютчиков, которые отдают ему часть выдуренных у «лохов» денег.

Один раз написав о каком-то персонаже, наша редакция про него не забывает, а хотя бы краешком глаза отслеживает его жизнедеятельность, изучает эволюцию повадок. Где-то полгода назад, в очередной раз набрав в поисковой строке «Дмитрий Хиценко», я заподозрил, что Димочка – мелкая рыбешка. Малек, затесавшийся в стаю увесистых криптовалютных жуликов-толстолобиков.

Мы их «окольцевали» и наблюдали, как они растут, жиреют и наглеют.

Недобанк Eternity Business

Буквально в тот же день, когда ваш покорный слуга взялся за эту статью (30 июня), новостная лента принесла мне свежий пресс-релиз (естественно, опубликованный на правах рекламы), в котором фигурировал один из наших подопытных — 35-летний Михаил Романенко (Mykhailo Romanenko).

Михаил Романенко

В пресс-релизе на полном серьезе утверждается, что Михаил Романенко «внедрил новый уровень мирового банковского сервиса», запустив в Лондоне «новый необанк» Eternity Business. И якобы за это (и не только) сей субъект «удостоился ряда наград европейских организаций», в том числе «International Investment Congress и ОБСЕ (а именно International Diplomatic Mission)».

Прежде чем мы исследуем под микроскопом «банк» Eternity Business, вкратце остановимся на организациях, осыпавших Романенко наградами.

«ОБСЕ», всучившее Мише Романенко какой-то орден и «ксиву», не имеет никакого отношения к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. От слова «совсем».

International Investment Congress — почти то же самое, только дороже. Контора с адресами в Мюнхене, Берлине и Монако, судя по разделу «о нас», создана и управляется выходцами из «совка». Сайт конгресса, судя по истории тегов Google, был разработан на территории Украины и с её же территории поддерживается.

Стоит полагать, за определенную сумму любой желающий может претендовать на награду в какой угодно номинации International Investment Congress.

Теперь остановимся на «необанке» Михаила Романенко — Eternity Business, который по сути является недобанком.

В англоязычном источнике (стоимость размещения начинается с $300) полное название этого недоразумения указано как Eterninty Business Limited. Зарегистрировано оно в Лондоне, Великобритания.

По данным британского реестра, Eterninty Business Limited создано 35-летним жителем Черновцов Mykhailo Romanenko 24 марта 2023 года. Учредитель при регистрации оценил уставной капитал компании в 100 млн фунтов стерлингов (или 4,63 млрд грн). Чуть позже к конторе присоединяется израильский партнер Романенко — Лео Левин.

Пускай же вас не обескураживает столь огромный размер уставного капитала. Речь не о том, что Михаил Романенко достал из кармана и вложил в компанию сто миллионов фунтов. Речь о том, что номинально уставной капитал компании состоит из ста миллионов простых акций, каждую из которых Романенко оценил в 1 фунт. Михаил Романенко может в уставной капитал вообще не вносить ни шиллинга, и никто не догадается, что компания — пустышка. Естественно, пока не нагрянут с проверкой британские фискалы. Но случится это не раньше, чем через пару лет после регистрации конторы. То есть, сравнительно нескоро.

Теперь посмотрим на виды деятельности Eterninty Business, указанные при регистрации.

Это: деятельность открытых инвестиционных компаний, администрирование финансовых рынков, деятельность по управлению фондами и финансовый менеджмент. Слова «банк» здесь нет. И быть не может.

По форме организации Eterninty Business является так называемой Private Company Limited by Shares, LTD (частная компания с ответственностью, ограниченной акциями). Согласно британскому Акту про компании 2006 года, это самый низкий уровень ответственности. Под такое банковскую лицензию не дают.

То есть, Eterninty Business не может быть банком даже с приставкой «нео». А номинальный уставной капитал астрономического размера — не более, чем попытка придать пустышке респектабельности.

«Уникальность Банка „Eternity.business“ лежит в его исключительном инвестиционном продукте, а также специализированной web-платформе для взаимодействия с ним», — сказано в упомянутом выше пресс-релизе, выпущенном по поводу награждения Миши Романенко фейковыми организациями.

Пощупаем этот «исключительный продукт».

Заходим на сайт Eternity.business. Сходу крепнет подозрение, что это отнюдь не «необанк», а секта «сообщество».

Что ж. Регистрируюсь, захожу в свой «кабинет». И что я вижу? Я вижу очередную мошенническую Forex-схему.

Терпиле клиенту предстоит «инвестировать», вернее, отдать Мише Романенко и его подельникам свои деньги. Якобы в управление. На выбор есть четыре варианта «вкладов»: от $100 (1ET там котируется за доллар с хвостиком) до $10 тыс. Соответственно, лоху инвестору сулят доходность от 36% до 60% годовых. То есть, чем больше вложишь, тем больше тебе наобещают.

И вряд ли дадут. Более того, существует крайне большая вероятность, что «необанкиры» выдурят доступ к банковским счетам и криптокошелькам «инвестора» и обворуют его до нитки.

И как в любой порядочной финансовой пирамиде и тоталитарной секте, на Eternity.business клиенту также обещают горы «плюшек», если он приведет за собой стадо таких же баранов.

Судя по данным сервиса Similarweb, посещаемость сайта Eternity.business после запуска в апреле 2023-го от 200 посетителей подскочила до 30 тыс. в мае. Что свидетельствует об умеренно активном продвижении сего «финансового продукта».

Эксперты из Paranoid Web Extension уже отнесли этот сайт в категорию «подозрительных».

Danvel Group: очень странные «понты»

«Михаил Романенко — непубличная и малоизвестная личность в Украине. Но в узких кругах держателей криптовалюты он широко известен. А еще он один из самых молодых миллиардеров не только среди украинцев, но и европейцев в целом. Ему 35 лет, а на его криптовалютном кошельке насчитывается почти 52 тысячи биткоинов, что в пересчете на доллары составляет 1,5 миллиарда!»

Заметки с таким содержанием на платной основе «разгонялись» по просторам интернета в мае и первых числах июня.

[Чтобы лишний раз не вставать, отметим, что ни Миши Романенко, ни его компаньонов-подельников, ни связанных с ними юрлиц в списке крупных держателей BTC не было и нет. То есть, это и другие заявления об огромных капиталах данной гоп-компании — очевидный «чёс».]

Непременно в опусах о нашем герое утверждают, что Михаил Романенко — якобы обладатель роскошного автопарка:

«Помимо впечатляющих криптовалютных накоплений, Романенко имеет внушительный гараж суперкаров, в котором есть один из 10-ти Бугатти. Речь идет о Bugatti Centodieci стоимостью 10 миллионов долларов — точно такой же есть у Криштиану Роналду».

Откуда же такие несметные богатства?

«Михаил — соучредитель корпорации Danvel Group, сам он из Черновцов, однако проживает в Киеве и за границей, — объясняют в одной из недавних „заказушек“. — Его партнер по бизнесу — уроженец Днепра Назар Бабенко. В состав этой группы входят компании Danvel LTD и Eternity Business Limited, основная деятельность которых — доверительное управление активами частных инвесторов и венчурных фондов».



Назар Бабенко

Что из себя представляют эти «венчурные фонды», вы можете судить по Eternity Business, разложенному по полочках несколько выше. Здесь же остановимся на других участниках «концессии». И некоторых странностях.

Так, один из крупных всплесков упоминаний мутной конторы Danvel в украино- и русскоязычном сегменте интернета приходится на октябрь-декабрь 2022 года. Причем, упоминалась эта контора лишь вскользь, как бы между прочим, в контексте «эпохального» события: якобы некий Назар Бабенко купил суперкар Bugatti Divo за $9 млн.



«Созданная им компания Danvel по состоянию на 2022 год входит в ТОП-20 лучших команд в мире по управлению активами на финансовых рынках!» — безбожно врали в растиражированной заметке.

В тот же период была запущена и разогнана публикация о том, что Назар Бабенко прикупил себе бизнес-джет Gulfstream G700 почти за $80 млн.



Назар Бабенко позирует в чьем-то частном самолете

Интересна также публикация на ресурсе, размещенном на российском домене, в которой, в частности, говорится, что «история компании Danvel началась в 2014-м году, под руководством Назара Бабенко была создана сильная команда профессиональных трейдеров».

Странно тут то, что в волнах пиара компании (или группы компаний) Danvel в контексте «крутости» Назара Бабенко почти никогда не упоминается Михаил Романенко. И наоборот.

Годом ранее, в 2021-м, на англоязычных сайтах вбросили пучок «заказух» о том, как «компания по управлению инвестициями Danvel Finances, расположенная на Кипре, возглавляет внедрение биткойнов и криптовалют, выгодно инвестируя средства клиентов в цифровые активы» (пример публикации тут). В отличие от Романенко, Назар Бабенко в этом «выхлопе» никак не упоминается. Совсем.

Но упоминается в других англоязычных"выхлопах«, где отсутствует Романенко, но всплывает совсем другой «партнер». Вот, например, в этой заметке от 5 октября 2022-го вместе с Бабенко членом совета директоров Danvel указан некто Игорь Котов.



Игорь Котов и Назар Бабенко

Кто бы не фигурировал в качестве «босса» Danvel, во всех платных публикациях, где упоминается эта контора, есть общие черты. Во-первых, выпячивается роскошный образ жизни фигуранта (будь то Романенко, Бабенко или Котов). Во-вторых, подчеркивается успешность компании Danvel и уникальность её «продуктов». В-третьих, неоднократно прописываются ссылки на инста-профили фигурантов и Danvel. На которых посетителю опять тычут в лицо роскошью и заманивают вступить в Danvel.

Если «клиент» созрел «инвестировать», он попадает на сайт Danvel. Тут его общими красивыми словами убеждают, что у ребят есть «формула финансового успеха», с помощью которой он будет богатеть, не тратя при этом драгоценного личного времени. «Мы те, кто ведет революцию завтрашнего дня, — заявлено на сайте. — Присоединяйтесь к нам!»

Впрочем, в отличие от Eternity Business, здесь не получиться просто так с ходу зарегистрироваться и приступить к раздаче денег проходимцам. Для регистрации нужен «пригласительный код» от другого лоха уже действительного члена Danvel.

Несмотря на показушную респектабельность, дела у Danvel идут отнюдь не блестяще. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика от SimilarWeb: посещаемость web-платформы danvel.com упала с 37,3 тыс. посетителей в марте 2023-го до 1,3 тыс. в мае.

Лондонская «явка» и связи с группировкой Кошляка, ведущие в Офис президента

Офшорная паутина Danvel, насколько известно автору этих строк, начиналась с зарегистрированной на Кипре одноименной компании. По крайней мере, сейчас генеральным директором и владельцем киприотского Danvel указана Nataliia Mekenia (Наталия Мекеня).

В украинских реестрах Мекеня Наталия Ивановна упоминалась в качестве руководителя компаний из орбиты Геннадия Корбана — бывшего партнера опального олигарха Игоря Коломойского и мэра Днепра Бориса Филатова. В частности, КУА «Славутич-Капитал».



Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и Борис Филатов

Также Наталия Мекеня вписана «уполномоченным лицом» благотворительного фонда «Данвел Груп» (адрес регистрации в Днепре). Учредители фонда — неразлучные «криптоинвесторы» Бабенко Назар Константинович и Котов Игорь Викторович.

Во второй половине 2021 года появилось еще два «Данвела»: Danvel Finances OÜ (Таллинн, Эстония) и Danvel Education Ltd (Лондон, Объединенное Королевство). Единственным бенефициаром обеих компаний указан Mykhailo Romanenko. Совсем недавно, 27 июня этого года, Danvel Education был принудительно ликвидирован из-за хронической неподачи отчетности.

Сейчас интернет-платформа группировки Danvel — danvel.com — если верить информации, указанной в «подвале» сайта, принадлежит британской Danvel Ltd.

Но в контактных данных указана Danvel Corp с Маршалловых островов.

Информации о последней практически нет. Что касается британской Danvel Ltd, в реестрах указано, что зарегистрирована она была 2 ноября 2022 года в Лондоне. Номинальный уставной капитал — 50 млн фунтов стерлингов. Единственный бенефициар — Михаил Романенко.

23 марта этого года, одновременно с Eterninty Business Limited Михаил Романенко зарегистрировал еще одну лондонскую компанию — Danvel Group Limited (номинальный уставной капитал — 50 млн фунтов стерлингов).

В Украине «подпольный криптомиллиардер» Михаил Романенко выступает совладельцем нескольких коммерческих структур. ООО «Экса» (Черновцы) специализируется на посредничестве в торговле топливом, рудами и металлами. ООО «Ориент-Дим» (Долина Ивано-Франковской области) торгует древесиной, ООО «Провектор Групп» (Киев) — фруктами и овощами.

Зарегистрированное 10 июня этого года ООО «Люди для людей» специализируется на web-порталах. Основанное 29.06.2023 ООО «еВидбудова» по странному стечению обстоятельств копирует название одной из электронных услуг в рамках национальной программы «Цифровое государство», разработанной по инициативе Офиса президента.

Недавно нардеп Максим Бужанский заявил: утверждение, что незаконные кол-центры в Украине грабят россиян — миф. Ссылаясь на данные правоохранителей, депутат уверяет, что чаще жертвами телефонных мошенников становятся вынужденные переселенцы, у которых ловкачи выманивают деньги полученные по программе «еПоддержка». Запомните этот момент, он важен.

Идем далее.

Михаил Романенко также выступает учредителем и директором двух общественных организаций — «Украинская ассоциация волонтеров» и «Ассоциация WEB3 Украины», а также благотворительного фонда «Волонтерская инициатива Украины».

Судя по Facebook-страничке данного субъекта, в публичной плоскости он сосредоточен на помощи внутренне перемещенным лицам и продвижению идей WEB3.0.

Михаил Романенко

Размах благотворительности Михаила Романенко выглядит более чем скромно на фоне распущенных им же самим слухов о полуторамиллиардном состоянии. А его посты, посвященные технологиям, вызывают стойкое ощущение, что написаны они с помощью ChatGPT.

О своих несметных богатствах Михаил Романенко не пишет вообще, и если бы не парочка постов (например, вот и этот), датированных 2021 годом, можно было бы прийти к выводу, что этот человек никак не связан с Danvel, просто кто-то украл его личность.

Партнеры Романенко по авантюре «Данвел» — Назар Бабенко и Игорь Котов — не менее загадочные персонажи.



Назар Бабенко и Игорь Котов

Назар Бабенко невзначай стал известным на всю страну в далеком 2015-м, когда ему едва исполнился 21 год.

Днем 4 сентября 2015 года в Днепре студент Днепропетровского университета внутренних дел Назар Бабенко вместе с другим молодым человеком (предположительно Игорем Котовым) поставил Porsche Cayenne поперек парковки СТО «Приват-авто». После жалоб клиентов заместитель директора СТО попросил молодых людей убрать машину. Молодые люди его зверски избили.

Разразился нешуточный скандал. Назаром Бабенко заинтересовалась столичная пресса. Местные правоохранители свято поклялись Бабенко и его товарища показательно наказать. Но Porsche Cayenne Бабенко еще долго пугал днепровских обывателей беспечной ездой по встречным полосам. В общем, юноша остался безнаказанным.

Как познакомились два великих «комбинатора» — Михаил Романенко из Черновцов и Назар Бабенко из Днепра — автору доподлинно неизвестно. В украинских реестрах никакой связи между этими субъектами не прослеживаются, будто бы у них не было и нет общих дел. Но в британском реестре есть одна зацепка.

Согласно этой записи в Companies House, 11 июня 2019 года в лондоне была зарегистрирована компания EXA Consulting Ltd с уставным капиталом в 1 млн фунтов стерлингов. Согласно регистрационному документу, акции компании были равномерно распределены между Nazar Babenko из Dnepropetrovsk и фирмой EXA Limited Liability Company из Черновцов. Последняя — это ООО «Экса», совладельцем которой является Михаил Романенко. Британскую «Эксу» возглавил директор и совладелец украинской Станислав Аджиев. Спустя два года EXA Consulting Ltd была принудительно ликвидирована из-за неподачи отчетности.

Связь Бабенко с Котовым более очевидна. ФИО Бабенко фигурирует вместе с Котовым в двух юрлицах, зарегистрированных в Украине. Кроме БФ «Данвел Групп», которым управляет менеджер из орбиты Корбана, есть еще рекламное агентство «Блоггерсы». Директор этой фирмы — Игорь Котов.

От него идет связь к более интересным персонажам.

Игорь Котов выступает соучредителем ОО «Спортивный клуб «Леон». Среди других отцов-основателей этой примечательной общественной организации выделяется Кошляк Михаил Анатольевич.



Михаил Кошляк

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк — очень влиятельный на Днепропетровщине бизнесмен, депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ.

Клевещут, что свою бизнес-карьеру Михаил Анатольевич, тогда ещё тренер и мастер спорта СССР по дзюдо, начал в бурные 1990-е годы в составе ОПГ Нарика (Александр Налекрешвили со временем сменивший фамилию на Петровский). Заматерев, Михаил Кошляк оброс собственной группировкой под условным названием «Леон».

Приблизительно в тот период Михаил Анатольевич сошелся с генералом-майором МВД Николаем Астионом, курировавшем тогда оргпреступность на Днепропетровщине. Они породнились — сын Николая Василий Астион стал зятем Кошляка; оразовалась бизнес-группа Астионов — Кошляков.

Михаил Кошляк тесно связан с упомянутым выше Геннадием Корбаном. Собственно, Кошляк долгое время служил «силовым крылом» ФПГ «Приват» под предводительством олигарха Коломойского, в которую, как известно, входил Корбан. Во время Революции достоинства Михаил Кошляк был на стороне банды Януковича: боевики из «Леона» старательно избивали в Днепре активистов Евромайдана. Когда же революция победила, Кошляк едва сам не вступил в «Правый сектор». Но попал в СИЗО.

Кошляка арестовали по делу его компаньона Геннадия Корбана. Как писало «Сегодня», последнему вменяли преступления, совершенные на должности зампредседателя Днепропетровской облгосадминистрации, а именно: похищении председателя Госземагенства Сергея Рудыка и директора департамента корпоративных прав и правового обеспечения Днепропетровского горсовета Александра Величко, создание ОПГ, присвоение средств «Фонда обороны страны».

Но дело развалилось. Михаил Кошляк по этому поводу даже судился с государством Украина в Европейском суде по правам человека и выиграл.

Впрочем, склонность Михаила Анатольевича к рейдерству привела к тому, что ему постоянно сопутствуют уголовные производства, которые, увы, до сих пор не доведены до логического конца. В некоторых из них мелькает код ЕГРПОУ 38677966, принадлежащий ОО «СК «Леон», соучредителями которой выступают Игорь Котов и Михаил Кошляк. Но перспективы этих уголовных дел весьма туманны. Потому что предыдущее дело против Корбана и Кошляка посыпалось благодаря надежной защите адвоката Андрея ннова. На данный момент Андрей Смирнов трудится заместителем главы Офиса президента Украины, где курирует вопросы правовой политики, правоохранительной и судебной систем.



Андрей Смирнов

Но вернемся к нашим баранам.

Днепр, откуда родом большинство героев этой истории, уверенно закрепился в качестве украинской столицы мошеннических колл-центров. И тут речь идет не только и не столько о схемах «ваш сын попал в аварию» или «вам звонят из банка», а об аферах с фиктивной торговлей как криптовалютами, так и FOREX — валютами фиатными (напомним: Danvel и Eternity Business имеют признаки подобного мошенничества). Анонимные источники неоднократно указывали среди бенефициаров таких схем Михаила Кошляка. И эти слухи может косвенно подтверждать участие его подопечного Котова в делах Романенко и Бабенко.

Пикантный нюанс: неразлучные «криптоинвесторы» Игорь Котов и Назар Бабенко также зарегистрированы как физические лица-предприниматели (первый, второй). В карточках обоих среди видов деятельности присутствует КВЭД 82.20 — «деятельность телефонных центров». Другой вопрос, насколько в теме и в доле в Офисе президента...