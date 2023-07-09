Сергей Якусевич и Максим Микитась подвели «Укрбуд» под монастырь, получая госзаказы и катаясь за границу

Как Якусевич Сергей Григорьевич и Максим Микитась сумели украсть миллиарды инвесторов «Укрбуд», получить множество госзаказов и кататься за границу. История, которую Якусевич Сергей Григорьевич и его верный шеф, экс-глава Укрбуд Максим Микитась пытаются всеми силами стереть со страниц уважаемых и не очень изданий.

Сергей Якусевич долгое время был напарником скандально известного Максима Микитася по «Укрбуду». Формально занимал должность первого заместителя руководителя правления компании и директора службы заказчика. Фактически же обладал по меньшей мере такой же полнотой власти в ней, как и Микитась. Однако, если тот после скандала с хищением денег инвесторов попал за решетку — то Якусевич не только не понес наказание, но продолжает во время войны получать госзаказы и свободно ездит за границу. Подробности — в нашем материале.

Как обогатился Якусевич Сергей Григорьевич?

Высокий статус Сергея Якусевича в «Укрбуде» был хорошо известен на рынке. Более того, даже сам Максим Микитась в интервью 2020 года вообще заявлял, что отошел от оперативного руководства компанией еще в 2017 году, и с тех пор все рычаги управления были именно у Якусевича. Который к тому же подтягивал в субподряды собственные компании, которых у него немало.

Как бы то ни было, но после катастрофы «Укрбуда» Микитась попал за решетку, а Якусевич остался на плаву. Как так получилось — вопрос очень интересный, потому что грабили инвесторов оба. И не только инвесторов, но и государство, причем на строительстве военных объектов — а именно складов под боеприпасы.

Но на самом деле все еще гораздо интереснее, потому что Сергей Якусевич не только не сидит, но и чувствует себя очень влажно, и война ему не помеха. Подконтрольные ему фирмы продолжают получать подряды у государства. В частности, его услугами пользуется «Укравтодор».

Также он периодически встречается с народными депутатами правящей партии «Слуга народа». И с представителями правоохранительных органов.

Якусевич может свободно выезжать из Украины и возвращаться, когда заблагорассудится, почему — не понятно.

Почему человек, который обворовал «Укрбуд» и бюджет страны на миллиарды, получает госзаказ и свободно ездит за границу — большой вопрос, на который хотелось бы услышать ответы от наших правоохранителей и чиновников.

А чтобы им было легче разбираться — публикуем и другие материалы по этому персонажу, которые оказались в нашем распоряжении.

Вот Сергей Якусевич встречается с Владимиром Ковалем, возглавляющим ГП «Киевское областное дорожное управление».

А вот в марте он видится с Евгением Петрашуком, работающим в Укравтодоре — именно так и с этими людьми он договаривается о подрядах для своих фирм.

Также он регулярно встречается с партнерами — Валерием Мищенко и Накопией Заза.

Кроме того, Якусевич под открытым небом общается с Евгением Вандиным — бывшим следователем прокуратуры, который также успел поработать в суде — настоящий «решала».

Он целыми днями встречается с интересными людьми, такими как Карл Волох — бывший советник экс-главы МВД Авакова, а сейчас — руководитель Общественного союза Всеукраинская ассоциация пайщиков. Известен как блоггер и ярый поклонник Петра Порошенко.

Проводит Якусевич встречи и с экс-силовиками, такими как бывший сотрудник президента в составе Госуправления делами Рустам Маромедов.

Многих наш герой принимает в БЦ Eleven, где у него офис. Вот в гости на своем авто заезжает Сергей Сербин, руководитель ООО «Буд-Оптима-Констракшн» и подконтрольный Якусевичу.

Кстати, а близкий партнер Якусевича Заза, упомянутый выше, ездит на авто, зарегистрированном на ООО Северо-Украинский строительный Альянс.

Еще одна встреча — с Иваном Холандовичем, ранее занимавшим должность заместителя следственного отдела Оболонского УП в Киеве, а теперь является адвокатом объединения «Лига Стратеджи». Еще одна «решала»?..

Следует отметить, что в марте этого года Сергей Якусевич посещал дом № 4 на ул. Владимирской, при входе в который висят информационные таблички: Адвокатского объединения Митракс и юридической компании Жатне Украина. Снова что-то «решает»?

Еще одна встреча в ресторане LUCCA — на этот раз с представителем Укрстроя Романом Карповичем.

Работает по стройкам и тесно общается с Анатолием Катамаем — руководителем и соучредителем ООО «Эско-Центр», которое занимается инжинирингом и геологией.

Сергей Якусевич собирает подряды с помощью таких людей, как Василий Сидорко, являющийся руководителем и основателем целого ряда строительных фирм.

А вот он уже с Иваном Куделей — руководителем КП «Капитального строительства, реконструкции и инвестиций «Голосиево-Стройинвест», и с Любовью Каглянюк — соучредительницей СК «Суперсад», которая, кстати, фигурирует в реестре коррупционеров за получение взятки в должности государственного регистратора Голосеевской РГА.

Интересная прогулка с интересным человеком — Евгений Бокий, руководитель: ООО «АВС Коммуникейшн», ООО «Кардиф Форум» и ООО «Крафт-Центр Инвест.

Есть у нашего героя и вообще «зашкварные» встречи, такие как с Евгением Казьминым. Это скандальный крымский бизнесмен, которого в СМИ называют «пособием агрессии России против Украины».

Якусевич Сергей Григорьевич и его заграницы

Видится и с директором и основателем целого ряда строительных компаний Олегом Фединчуком, и с проектантами, такими как руководитель и соучредитель ООО Проектно-конструкторский, научно-исследовательский Институт Энерготехпроект Владислав Кузьма. И с народными депутатами — в частности, в ресторане LUCCA Якусевич встречался с Александром Горобцем, избранным в Верховную Раду от «Слуги народа». И со многими еще с кем, кто не попал на фото.

Очевидно, именно благодаря многочисленным встречам с представителями разных сфер Сергей Якусевич до сих пор умудряется оставаться на плаву и проворачивать коррупционные схемы во время войны. Уверены, что НАБУ должно обратить внимание на этого господина и его сделки и расследовать все его схемы и коррупционные связи!