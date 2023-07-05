Фильм «Афина» (2022) напророчил протесты во Франции

Похоже, нет ни одного крупного потрясения, о котором накануне не сняли бы фильм или не сделали видеоигру. Так произошло и с протестами во Франции

Оказывается, в 2022 году на Netflix вышел французский фильм «Афина», где по сюжету представители ближневосточной диаспоры устраивают беспорядки после убийства подростка полицейскими.

Они захватывают оружие в полицейском участке, и улицы города становятся зоной боевых действий.

Интересно, что роль адвоката в фильме играет известный правозащитник Яссин Бузру — нынешний представитель семьи убитого алжирца Нахеля.

Ранее СМИ рассказывали, как в 1997 году США выпустили видеоигру , в которой танки «Абрамс» воюют за Киев с российскими войсками.