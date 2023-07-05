Фильм «Афина» (2022) напророчил протесты во Франции

Анонимное пополнение через терминал в Украине отменяется
Враг все чаще применяет химическое оружие, — ВСУ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат
В Севастополе прогремел мощнейший взрыв
Столтенберг еще на год остался во главе НАТО
Число жертв атаки дронов на Сумы возросло
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 030 солдат
В НАТО подсчитали, сколько военной силы оккупанты задействовали в Украине
В Сумах вражеский беспилотник влетел в пятиэтажку. Есть погибший
В Украине отменили повышение тарифа на воду