Бубонная чума в Монголии: средневековый кошмар возвращается

Свыше 130 очагов бубонной чумы обнаружили в Монголии. Заболевание обнаружено в регионе, где проживают около 70 тысяч человек. Природные очаги этого острого заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, расположены в северо-западном аймаке Увс, на границе с Республикой Тывой.
Человек заражается чумой при контакте с больным животным (в том числе при употреблении его в пищу) или от блох. Также чума распространяется воздушно-капельным путем при возникновении легочной формы.
Бубонная чума начинается с бубонов — увеличенных лимфатических узлов, — и способна прогрессировать и распространяться в легкие. Об этом сообщает Naked Science.
О том, что в Монголии зафиксировали 137 природных очагов чумы в 17 регионах, заявили представители монгольского Национального центра изучения зоонозных болезней на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».
В последний раз исследования в регионе Увс на северо-западе страны, где проживают примерно 70 тысяч человек, проводили в 2022 году. Тогда российские и монгольские эпидемиологи выяснили, что природные очаги чумы стали активнее.
«В зоне повышенного риска — западные регионы на границе России и КНР, где ежегодно регистрируют случаи заболевания людей чумой. За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах», — уточнили исследователи.
Год назад ученые из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге, Тюбингенского университета (Германия) и Стерлингского университа (Великобритания) проанализировали ДНК людей, умерших в XIV веке, и нашли родину черной смерти. В итоге они пришли к выводу, что черная смерть, судя по всему, зародилась в Центральной Азии.
Пик этой пандемии пришелся на середину 1340 годов. Тогда умерло до 30-60% населения Европы.