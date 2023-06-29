Бубонная чума в Монголии: средневековый кошмар возвращается

Свыше 130 очагов бубонной чумы обнаружили в Монголии. Заболевание обнаружено в регионе, где проживают около 70 тысяч человек. Природные очаги этого острого заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, расположены в северо-западном аймаке Увс, на границе с Республикой Тывой.

Человек заражается чумой при контакте с больным животным (в том числе при употреблении его в пищу) или от блох. Также чума распространяется воздушно-капельным путем при возникновении легочной формы.

Бубонная чума начинается с бубонов — увеличенных лимфатических узлов, — и способна прогрессировать и распространяться в легкие. Об этом сообщает Naked Science.

О том, что в Монголии зафиксировали 137 природных очагов чумы в 17 регионах, заявили представители монгольского Национального центра изучения зоонозных болезней на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».

В последний раз исследования в регионе Увс на северо-западе страны, где проживают примерно 70 тысяч человек, проводили в 2022 году. Тогда российские и монгольские эпидемиологи выяснили, что природные очаги чумы стали активнее.