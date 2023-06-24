Есть ли у Пригожина шанс осуществить госпереворот?

В России началась гражданская война , и Путин впервые оказался в шаге от пропасти. Но так ли эта пропасть близка? Начнём с того, что мятеж готовился явно давно хотя бы потому, что ещё полторы недели назад появлялись новости об «автопробеге» ЧВК «Вагнер» в Ростовской области. А это значит, что у них было время тщательно подготовиться ко всем возможным вариантам. Вряд ли Пригожин верил, что Путин выдаст ему Шойгу с Герасимовым.

Судя по тому, как легко и без боя «вагнеры» заходили в Ростов и сейчас продвигаются по Воронежской области, у Пригожина сохранились связи с людьми во всех сферах власти и достаточно влияния, чтобы продавливать Систему. Ведь в Ростов «вагнеров» пустила не только полиция, но и растерявшиеся спецслужбы вместе с военными.

Также недаром первой целью стал именно Ростов и штаб Южного федерального округа, где располагается ставка Объединённой группировки войск. По сути Пригожин и его ЧВК получили контроль над важнейшим управленческим пунктом, который позволяет им связаться с кем угодно на фронте. Думаю, именно этим сейчас и занимается командование Пригожина, переманивая на свою сторону воюющие подразделения России. Это ещё раз указывает на то, что мятеж был тщательно спланирован.

Как ни странно, но у Путина на самом деле не так много сил находится под рукой. Армия-то сражается с Украиной. Выдёргивать её обратно в Россию крайне опасно (может обрушиться фронт), а те, кто под боком, представлены в основном Росгвардией, спецслужбами и необстрелянными срочниками. Их с трудом можно назвать боевыми единицами, особенно если против них стоят лучшие отряды «вагнера», прошедшие всю войну и битвы под Бахмутом.

Большая часть армейского состава явно на стороне Пригожина. Ему верят больше, чем Шойгу и всей путинской власти в целом. В армии, по крайней мере среди младшего и среднего офицерского состава, действительно считают, что Пригожин может принести изменения. Но это всё только потенциал, который ещё надо реализовывать. К тому же ЧВК «Вагнер» лучше организованы, но у Путина солдат пока тупо больше, особенно если учитывать кадыровцев, в чьей верности однако я сильно сомневаюсь.

И в качестве суммарного итога. Пригожину будет явно нелегко свергать Путина, но с другой стороны редкая революция проходит как по маслу. У главы ЧВК «Вагнер» есть верные, боеспособные и опытные подразделения. Хорошее вооружение, техника, танки, самолёты. Ему симпатизирует армия, а силовики, привыкшие к мирной жизни, не горят желанием погибать в схватке с ветеранами украинской войны. Но успех Пригожина во многом зависит от того, кого он сможет склонить на свою сторону в ближайшие сутки, и сможет ли переманить на свою сторону армию. Ненадёжно, рискованно, но шанс у него однозначно есть.