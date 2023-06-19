Как в Украине воруют гуманитарку

В Украине «исчезает» гуманитарка. На днях Минобороны сообщило, что, совместно с Государственной таможенной службой зафиксировало более 650 случаев пропажи гуманитарной помощи для военных только с начала этого года.

«В течение января-мая 2023 года Минобороны и Гостаможслужба осуществили совместные проверки более 5 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в около 100 воинских частей. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах», — говорится в сообщении департамента внутреннего аудита Минобороны.

И не исключено, что это лишь вершина айсберга, так как проверки еще продолжаются.

Напомним, это далеко не первый скандал с гуманитарной помощью. Мы уже писали об истории с продажей через известные торговые сети продуктов питания, которые, как подозревают, зашли в страну как гуманитарный груз. А в апреле этого года Бюро экономической безопасности обнаружило большой подпольный склад с гуманитаркой во Львовской области. Детективы БЭБ проверяют, почему товары не были распределены, а также изучают факты возможной продажи гуманитарки.

«Продажу гуманитарки давно поставили на поток. Пойдите на базары и изучите ассортимент на торговых площадках в интернете — обнаружите массу интересного. Массово продаются товары из гуманитарки, в частности, обмундирование. На некоторых вещах даже есть бирки «не для продажи», — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

О том, что заметили присутствие гуманитарки на рынке, нам рассказали и в профильной ассоциации «Укрлегпром».

То есть, судя по всему, работает целая схема по сбыту гуманитарной помощи, когда товары заводят без налогов и пошлин под видом гуманитарных, а затем не поставляются в воинские части, а продаются на открытом рынке.

Кроме того, один из волонтеров, с которым пообщалась «Страна», рассказал нам, что часть товара, который завозится как гуманитарка, в том числе для армии, остается на границе в качестве платы за ускорение оформления груза, а часть приходится оставлять на пропускных постах по дороге в качестве «помощи». Он не исключил, что впоследствии такие товары тоже попадают на коммерческий рынок.

«Даже на ОЛХ продаются. Их затем покупают сами же волонтеры, чтобы закрыть срочный заказ военных», — говорит волонтер.

Разбирались, куда исчезает гуманитарка и кто на ней зарабатывает.

«Продается на базарах и в интернете»

Согласно данным Минобороны, пропадает в неизвестном направлении больше 10% гуманитарных товаров, предназначенных для армии.

При этом военные жалуются на нехватку средств. В The Guardian вышла статья о том, что солдаты вынуждены покупать дроны и запчасти из своей зарплаты. Издание пообщалось с украинскими военными, в частности, военнослужащим с позывным Швед, чей отряд 1-й украинской мехбригады находится на Запорожском направлении.

«Мы платим до 70% нашей зарплаты на покупку дронов», — рассказал Швед журналистам.

Другой военный с позывным Спилберг говорит, что на фронте дроны используются как бомбардировщики, а не камикадзе, «потому что нет денег постоянно их заменять».

«Но самое удивительное, учитывая то значение, которое украинские военные придают беспилотникам, заключается в том, что сами солдаты должны финансировать усилия, потому что армия не может себе их позволить», — пишет The Guardian.

Украинские военные также рассказывали «Стране» о дефиците обмундирования, бронежилетов, дронов и др.

То есть в армии сложилась ситуация, когда буквально каждый бронежилет на счету. И при этом, если верить Минобороны, большие объемы товара попросту не доезжают на фронт.

Куда они пропадают?

«Поступают в коммерческую продажу. На базарах и в интернете можно найти и обмундирование, и другие армейские товары. На некоторых даже написано, что они не для продажи, то есть явная гуманитарка. Люди ищут способ заработать во время войны. Ситуация действительно проблемная, и правоохранителям есть чем заняться», — говорит Олег Пендзин.

На ОЛХ только по бронежилетам и защитным плитам десять объявлений о продаже.

Например, плитоноска по «стандартам НАТО» предлагается за 5 390 гривен. Некто Петр, который торгует на платформе с 2012 года, продает бронежилет уже со скидкой — за 4 900 гривен вместо 6 300 гривен. Также есть тактические костюмы от 1 800 гривен, военный летний костюм за 2 тысячи с торгом, дроны по 130-200 тысяч, прицелы от 20 тысяч гривен и многое другое. Примечательно, что многими армейскими товарами торгуют частники, которые зарегистрированы на платформе уже давно и ранее занимались совсем другим, «мирным» товаром. Но доказательств, что выставленная на продажу продукция — это часть той самой гуманитарки, которая не доходит до армии, нет.

На вопрос о происхождении товара один из продавцов Петр, с которым связалась «Страна», сказал, что это «поставки из Европы», но «не гуманитарка». Сам вопрос, заметим, сильно ему не понравился. А на повторные звонки мужчина уже не отвечал.

О том, что «слышали о продаже гуманитарки на рынке», нам сказала и руководитель «Укрлегпрома» Татьяна Изовит.

«Но детально в этом не разбирались, не до этого», — говорит Изовит.

Отметим, что в продаже есть не только военные товары. На базарах можно найти и продукты питания, средства гигиены импортного происхождения, которые не имеют украинской маркировки. Что позволяет экспертам предположить: реализуется именно гуманитарная помощь.

Мы спросили о происхождении консервов и еды быстрого приготовления, которые продавал возле рынка на Оболони житель Ирпеня Михаил. На упаковках надписи на немецком. Банки с тунцом Михаил продавал по 30 гривен, что дешевле, чем в среднем по рынку (цена на такие консервы в продуктовой рознице стартует с 50 гривен). Михаил признался, что продает гуманитарку, но ту, что выдали лично ему.

«Имею на это полное право, хочу — съем сам, хочу — продам», — говорит мужчина.

Впрочем, судя по всему, дело не только в частных продажах «своей» гуманитарки.

Не так давно в БЭБ отчитались, что нашли во Львовской области большой подпольный склад с гуманитаркой. На площадях в 1 600 квадратов хранились продукты питания, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда. Всего детективы обнаружили около тысячи поддонов товара. Предполагается, что для того, чтобы его завезти, понадобилось примерно 60 фур, и непонятно, как подобные перемещения грузов могли остаться незамеченными. Одних консервов на складе было 74 тонны, на 20 млн гривен.

«Сейчас мы выясняем, как эти товары попали на территорию Украины, почему не были распределены, и проверяем информацию о возможной продаже гуманитарной помощи», — отметил и.о руководителя территориального управления БЭБ во Львовской области Валерий Тациенко.

О больших складах с гуманитаркой на Западной Украине нам рассказал волонтер Тарас.

«Я был на одном из таких складов возле Львова. Зрелище ужасное: тонны просроченной еды, бегают крысы, ужасная антисанитария. Меня туда повели выбрать, что нужно. Но выбирать там было особо не из чего, многие продукты пропали. Я так понимаю, изначально хотели пустить эту гуманитарку на продажу, но не смогли найти каналы, еда начала приходить в негодность, поэтому вспомнили о волонтерах и начали раздавать все, что еще не сгнило», — рассказал нам Тарас.

С продажей гуманитарки через известные торговые сети, напомним, еще в прошлом году был большой скандал. Правда, продолжения он так и не получил.

Как гуманитарка получает ценник

Как работает схема, по которой гуманитарный товар становится коммерческим и попадает в продажу?

На самом деле схем несколько.

Первая — это «гуманитарка наоборот». То есть речь идет о коммерческих грузах, которые завозят в Украину под видом гуманитарной помощи, чтобы уйти от налогообложения, рассказал нам глава Ассоциации поставщиков продуктовых сетей Алексей Дорошенко.

Именно по такой схеме могли заходить партии товара, которые затем всплывали в торговых сетях и не доходили до армейских частей, для которых они по документам были предназначены.

Тут речь идет просто о налоговой минимизации.

Волонтер, с которым пообщалась «Страна», рассказал, что и сейчас практикуется схема ввоза коммерческого товара под видом гуманитарки со стороны разного рода псевдоволонтеров.

«Проблема в том, что практически нереально проверять все объемы товаров, которые декларируются как гуманитарные по постановлению Кабмина № 174. В соответствии с ней таможенным органам и Госпогранслужбе поручено обеспечить неотложный пропуск через границу таких грузов», — говорит наш источник.

Вторая схема — продажа гуманитарки через контролирующие структуры.

Один из волонтеров, с которым нам удалось пообщаться, рассказал, что на границе уже вошло в практику «брать десятину».

«То есть везёшь, например, 10 прицелов, один приходится отдать, а цена на него может и до 200 тысяч гривен доходить. В Украину идет поток фур с гуманитаркой, то есть можно собрать за счет такой „десятины“ вполне коммерческую партию. Если пойти в отказ и не давать, создают проблемы со ввозом товара, можно сутками стоять, а нас на фронте ждут», — говорит волонтер.

Также он рассказал, что нередко приходится делиться товаром и по пути доставки к месту назначения.

«Просят на постах, военные и полиция, якобы им тоже нужно», — рассказывает волонтер.

Он говорит, что не раз видел продажу своего товара через интернет-площадки.

«Некоторые родственники особо предприимчивых таможенников вдруг начинают бизнес на торговле, например, военным обмундированием», — говорит волонтер.

При этом волонтеры попадают в проблемную ситуацию, ведь по входящим документам в страну заезжает определенная партия товара, и списать его на раздачу на границе и постах нереально. Именно этим волонтер поясняет данные о расхождениях в цифрах завоза гуманитарки и того, что фактически получает армия.

Отдельная тема — автотранспорт, который завозится как гуманитарка для армии. Налоги с него не платят, что после отмены нулевой растаможки для всех сделало такой транспорт весьма привлекательным для коммерческого ввоза. Ведь на налогах можно сэкономить до 30% от стоимости авто.

Отметим, что согласно правилам ввоза гуманитарного транспорта водитель, оформляя авто, должен заполнить специальную декларацию, в которой указать данные — свои, транспортного средства, отправителя и получателя (то есть конкретную воинскую часть). Также декларант обязан снять транспортное средство с учета.

Но на деле контроль за последующими перемещениями таких авто крайне слабый, признают волонтеры. Доезжает ли машина до армии, никто особо не отслеживает, тем более, что нередко проходит достаточно много времени с момента ввоза до момента планируемой передачи военным — авто ремонтируют, переоборудуют и т.д.

В итоге появилась схема по ввозу авто как гуманитарных, которые на самом деле затем продаются. Но не через рынки и без переоформления (во время которого по VIN-коду может всплыть гуманитарный статус машины), а между своими. Особенно много таких авто из сельской местности, где минимальные риски того, что полицейские остановят и пробьют авто по базе. Кроме того, «гуманитарные» авто идут на разборку, говорит «гонщик» Иван из Ивано-Франковской области.

«Наезд на волонтеров»

Впрочем, как говорит Ростислав Кравец, на самом деле злоупотребления с гуманитаркой часто носят технический характер.

«Во многих случаях речь идет не о махинациях с гуманитаркой, а с разного рода техническими моментами. Например, когда воинские части получают партию товара, но не ставят его на баланс. Некоторые попросту не знают, как это правильно сделать, другим не до этого. Но на передовой товары военного назначения долго не живут. Например, те же авто уничтожаются в ходе боевых действий. Если машина уничтожена до того, как ее успели поставить на баланс, то, понятно, что ее уже никто и не ставит. Таким образом техника пропадает по документам, хотя была доставлена на фронт», — отметил Кравец,

По его словам, «открытие» Минобороны по гуманитарке может стать поводом для «очередного наезда на волонтеров».

«В последнее время идет давление на активистов, которые работают на армию. Недавно налоговики заявили, что с карточек, на которые идут перечисления благотворительных взносов, нужно платить налоги — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора (если волонтеры не зарегистрированы в специальном реестре — Ред.). И только после того, как поднялась волна возмущений в обществе, Минфин пошел на попятную, заявив, что „все неправильно поняли“. Думаю, что и заявления от Минобороны могут являться попыткой очернить волонтеров», — отметил Кравец.

По материалам украинских СМИ