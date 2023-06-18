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Дайджест > В Ивано-Франковске тестируют всеобщую мобилизацию без вручения личных повесток

В Ивано-Франковске тестируют всеобщую мобилизацию без вручения личных повесток

Александр Панько
17.06.23 16:55
205
В Ивано-Франковске тестируют всеобщую мобилизацию без вручения личных повесток

Журналисты спросили у юриста, что означает скандальный приказ Ивано-Франковского областного центра комплектации о всеобщей мобилизации. Такой документ был издан в начале июня, и обязывает всех военнообязанных явиться в ТЦК в 10-дневный срок даже без вручения личных повесток.

То есть, по-сути, речь идет об «одной повестке на всю область». Также военнообязанным запретили менять место жительства без разрешения военкома. Кроме людей под мобилизацию пойдут транспортные средства, — говорится в приказе.

За уклонение от призыва и неявку в военкоматы гражданам грозят ответственностью — штрафами в 1700-3400 гривен, а за повторное нарушение — 3400-5100 гривен), для должностных лиц —штрафы в 3400-5100 гривен (за повторное нарушение — 5100-8500 гривен), а также уголовной ответственностью (лишение свободы от трех до пяти лет).

Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец сказал нам, что сначала подумал, что история об «одной повестке на всю область» — фейк.

«На самом деле, это может быть эксперимент в сравнительно небольшой регионе, чтобы посмотреть на реакцию граждан, и, если все будет спокойно, затем перенести подобную практику на другие обоасти, а, возможно, и всю страну», — говорит Кравец.

При этом сам приказ о «всеобщей мобилизации» в таком формате, как пытаются внедрить на Ивано-Франковщине, по мнению Кравца, вызывает массу вопросов.

«Военнообязанных там, по самым скромным подсчетам, порядка 80 тысяч. Если все они явятся в военкоматы в течение 10 дней, те попросту не успеют принять такое количество людей, провести медосмотры и оформить документы. Мужчинам придется просто жить на улице эти десять дней, выстаивая в очередях», — говорит Кравец.

Большой вопрос вызывает также «мобилизация техники». «По законодательству, если изымается техника у частных лиц, должна быть компенсация — предварительная или последующая. То есть, это деньги из бюджета. Кроме того, если технику станут изымать у компаний, непонятно, как это скажется на их работе. К примеру, если у компании, доставляющей продукты питания, в парке два авто и их отберут, то как работать дальше? Такая „дикая мобилизация“ чревата огромным ударом по местному бизнесу», — говорит Кравец.

Насколько «Ивано-Франковская всеобщая мобилизация» по новому приказу вообще законна?

Кравец говорит, что законом не предусмотрена «одна повестка на всю область». Повестка должна вручаться гражданину индивидуально.

«Вручение личных повесток ещё никто не отменял. Именно они, а не „общая повестка на всю область“, по закону, обязывают граждан явиться в центры комплектации», — говорит Кравец.

По его словам, если военнообязанные жители Ивано-Франковщины не явятся по новому указу в военкоматы в течение 10 дней, привлечь их к отвественности будет сложно.

«Нереально будет доказать, что человек вообще ознакомлен с приказом. Ведь, лично ему повестки не вручили, а новости он читать не обязан», — говорит Кравец.

Отметим, что вчера Ивано-Франковский центр комплектации и социальной поддержки дал на своей странице в Фейсбуке разъяснение — почему появился подобный приказ.

«Такой приказ издается каждый раз, как продлевается действие военного положения и мобилизации на основании продолжения военного положения Указом президента Украины. Основная цель приказа — это повторное оповещение военнообязанных области для их дальнейшей явки в ТЦК в установленный срок — в течение 10 дней для уточнения их военно-учетных данных», — говорится в пояснении. В ТЦК также еще раз напомнили об отвественности за неявку — административной и уголовной.

«Этим пояснением Ивано-Франковский ТЦК пытается „прикрыть себя“. Но на самом деле отечественное мобилизационное законодательство не менялось. И оно не предусматривает явку в военкоматы по „одной повестке для всех“. По-прежнему действует норма о том, что основанием для явки в военкомат является повестка, которую человеку вручают лично. И только за неявку по такой повестке может грозить ответственность», — пояснил нам Кравец.

По материалам соцсетей

Тэги: Ивано-Франковск, мобилизация

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