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Дайджест > НБУ будет мониторить все карточные платежи украинцев <обновлено>

НБУ будет мониторить все карточные платежи украинцев <обновлено>

Агата Кловская
07.06.23 18:02
651
НБУ будет мониторить все карточные платежи украинцев <обновлено>
С 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы. Теперь каждый понедельник до 16:00 каждый банк должен подавать свой соответствующий отчет НБУ.
 
Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка № 25-0005/38228.
 
Согласно этому документу, финансисты будут передавать НБУ данные по трем видам карточных операций:
 
1. P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу);
 
2. Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
 
3. Оплаты в интернете.
 
 
По интернет-проплатам НБУ запросил детальную информацию с номерами карточных счетов, с которых будут происходить платежи, а также с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки/магазина, количеством проплат, всех сумм. Причем, в разрезе всех карт — как карточек, выпущенных украинскими банками, так и карт иностранных банков. У украинских банков, обслуживающих интернет-торговцев, есть информация обо всех.
 
В тоже время НБУ не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.
 
По трем вышеуказанным карточным операциям банки будут передавать НБУ данные обо всех платежах. Не только по крупным (от 400 тыс. грн), по которым информация и так автоматически уходит в Госфинмониторинг, как требует действующее законодательство. А обо всех без исключения — на любую сумму.
 
Что Нацбанк не указал в своем письме № 25-0005/38228 — это с какой целью собирает все эти данные. Можно лишь предполагать, что цели связаны с финансовым мониторингом, поскольку вышеупомянутое письмо № 25-0005/38228 подписано директором Департамента финансового мониторинга НБУ Анной Липской.
 
В банковской среде сейчас обсуждается три версии на этот счет: кто-то думает, что НБУ будет жестче проверять платежную дисциплину торговцев (правильность присвоения MCC-кодов), как было с игорным бизнесом, кто-то полагает, что информацию собирают для силовых органов, кто-то — для налоговой.
 
Возможно, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу.
 
По материалам соцсетей
 

Разъяснение от НБУ

 
История с отчетами, которые с этого понедельника, 5 июня, банки будут еженедельно отправлять по карточным операциям физлиц в НБУ, получила продолжение.
 
Банки получили от НБУ таблицу, в которую будут вбивать информацию о карточных платежах населения. 
 
 
После первых новостей по письму НБУ №25-0005/38228 оказалось, что  во втором пункте была допущена неточность из-за неправильно прочитанных кодировок платежей С2А, A2C. Их ошибочно оценили, как Cash to account и account to cash, то есть пополнение счета наличными (через банкомат/кассу). 
 
На самом деле имеется в виду Card to Account и Account to Card — это значит пополнение всех видов счетов с аккаунтов, и наоборот — снятие средств. Аккаунт — это счет в банке. То есть речь идет об операциях, когда человек пополняет/отправляет деньги с карты на счет юрлица или получает со счета юрлица на свою карту. Классический пример: человек взял мини-кредит в финкомпании и получил деньги на свою карточку, а потом с нее гасит этот заем — отправляет средства обратно.
 
«Из таблицы видно, что данные по трем видам операций будут передаваться в Нацбанку в сумме и количество в штуках. Изначально без детализации данных физлиц. Но если регулятор будет замечать где-то аномалию или подозрительный рост объемов платежей, то он всегда сможет получить от банков детализацию по любому клиенту и узнать, какие именно люди/компании с каких именно счетов делают те или иные платежи. С номерами счетов и всеми подробностями. Куда дальше от НБУ пойдет эта информация —  неизвестно. В своем письме регулятор это не объясняет», — сказали в одном из банков.
 
Еще один комментарий банкира: «После изучения письма создалось впечатление, что будем выгружать на Нацбанк все поименные данные физлиц по их платежам в трех направлениях. Только из приложения стало ясно, что информацию будем отправлять не по каждому человеку персонально, а в сумме всех клиентов и в штуках. Сколько и на какую сумму платили в разных интернет-магазинах, сколько проводили P2P-переводов. То есть персональная информация по людям предоставляться не будет. Но нужно понимать, что сейчас мы проходим начальный этап — Нацбанк только собирает информацию. А вот когда он начнет выявлять аномалии, то к нам пойдут уже более конкретные вопросы в рамках финмониторинга, и вот тогда уже раскрытие данных возможно. Если у банка запросят данные о каких-то подозрительных платежах интернет-магазинов, площадок или физлиц — мы тогда дадим всю персональную информацию по клиенту».
 
Национальный банк в своем заявлении напирает именно на это — что через банки собирает обобщенную информацию от провайдеров, интернет-площадок, хотя собирает ее по платежам населения, на чем старается на заострять внимание. Еще один аргумент НБУ — что он сейчас не требует от банков персональную информацию о каждом плательщике-физлице. Даже при том, что запрашивает общие данные по P2P-переводам — по переброскам денег между счетами людей, но в общей сумме.
 
При этом НБУ явно лукавит, когда настаивает на том, что это не является сбором информации о физлицах. Ведь регулятор не говорит, что будет, когда выявит подозрительные, с его точки зрения, денежные проводки. Хотя все понимают, что после этого будет подниматься детальная персональная информация в отношении конкретных плательщиков, и по ним будут раскрыты все нужные данные.
 
По материалам соцсетей

Тэги: банк, банковская карточка, мониторинг, НБУ

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