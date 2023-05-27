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Дайджест > Арест счетов во время войны: украинские банки массово арестовывают сбережения граждан

Арест счетов во время войны: украинские банки массово арестовывают сбережения граждан

Агата Кловская
27.05.23 13:23
124
Арест счетов во время войны: украинские банки массово арестовывают сбережения граждан

С середины мая украинцы стали чаще заявлять о необоснованных арестах своих банковских счетов. Публичные жалобы уже зафиксированы в адрес двух крупных финучреждений — Приватбанка (всего обслуживает счета 23,9 млн физлиц) и monobank (7,1 млн физлиц), который работает по лицензии Универсалбанка.

В своих заявлениях люди пишут, что давно погасили свои долги, однако их счета все равно арестовали. А главное — банки не хотят снимать аресты, хотя задолженности старые и были выплачены.

«Приватбанк на основании устаревших данных наложил арест на счета по исполнительному производству, закрытому 6 месяцев назад. Теперь я должна еще и доказать, что у меня нет долгов = открытых производств», — говорится в жалобе клиента Приватбанка Марины.

Доходит до того, что люди повторно оплачивают штрафы и долги, чтобы им вернули доступ к их счетам.

«В мае Приватбанк неожиданно арестовал счет, несмотря на то, что долг по штрафу за нарушение правил дорожного движения в 2 тысячи гривен был выплачен еще в 2022 году. Больше недели вызванивал государственного судебного исполнителя, чтобы выяснить, почему он до сих пор не снял арест со счета — однако не удалось с ним связаться. Нервы не выдержали и повторно оплатил этот штраф по ПДД. Только со второго раза счет разблокировали, и только спустя продолжительное время удалось разыскать исполнителя, который признал и первую оплату долга. Получается, что дважды заплатил за одно и тоже, и только так смог разблокировать счет. Нонсенс», — рассказал «Стране» Юрий.

О похожих инцидентах заявляют также клиенты monobank. Там также говорят о нежелании банка оперативно разблокировать счет при наличии документа под это. Хотя в Украине с 2019 года действует Автоматизированная система исполнительного производства, АСИП (АСВП — укр.), которая позволяет это делать за считанные часы или даже минуты.

«11 мая исполнителем было вынесено постановление о частичном снятии ограничений со счета, в соответствии с законом Украины и оно было зарегистрировано в АСИП. По состоянии на 22 мая банк до сих пор держит мой счет заблокированным и не может отдать ответ по дате снятия ограничений со счета», — говорится в жалобе клиента monobank.

Другой владелец счета в monobank также отмечает затягивание процедуры разблокировки счета.

«12 мая исполнитель направил в банк запрос на разблокировку. При этом служба поддержки банка еще с понедельника говорит, что вот-вот 1-2 дня и все будет разблокировано, а сегодня уже четвертый день после подобных сообщений», — отметил в своем обращении владелец счета Дмитрий Нагорный.

Почему это происходит

Поток новых жалоб на аресты банковских счетов в мае объясняется одной причиной — вступлением в силу с 6 мая 2023 года нового закона по арестам. Это закон № 3048-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения». Этим документом меняется принцип арестов.

До полномасштабного вторжения РФ в 2022 году они происходили после появления судебных решений о взыскании с людей тех или иных долгов, и были широко распространены. Это могла быть задолженность по оплате коммунальных услуг, по штрафам дорожного движения, по админштрафам, по алиментам и многим другим. Суд выносил решение о взыскании, например, долга за коммуналку и судебный исполнитель получал постановление по исполнительному производству на соответствующую сумму. После чего исполнитель разыскивал счет должника — либо через вышеупомянутую автоматическую систему (АСИП), либо обыкновенным письмом по почте. Затем сначала арестовывал/блокировал на нем нужную сумму, а после списывал ее в принудительном порядке. Если там не хватало денег, то счет оставался под арестом в ожидании, что нужная сумма туда капнет.

Но после начала большой войны ситуация поменялась. Чтобы немного помочь людям Кабмин 2 марта 2022 года принял распоряжение № 198-р, которым позволял физлицам тратить деньги с ранее арестованных счетов, если сумма их долгов была меньше 100 тыс. грн. Позже эта льгота еще была дополнительно подтверждена законом № 2455-IX. На практике это значило тотальную разблокировку. То есть банки поснимали аресты с большинства счетов украинцев, которые заблокировали до войны.

Теперь же ситуация снова изменилась, поскольку власти опять поменяли законодательство по части арестов — 6 мая вступил в силу вступил вышеупомянутый закон № 3048-IX. Он возвращает все довоенные аресты банковских счетов физлиц и оставляет только одну льготу — человеку позволяет тратить с арестованного счета до 2 минимальных зарплат в месяц. Это 13,4 тыс. грн. И, если человек ее за месяц не потратил, сумма обнуляется (не суммируется месяц к месяцу).

На практике это означает, что счет остается арестованным, но физлицо может потратить упомянутые 13,4 тыс. грн. Чтобы получить такую возможность, каждый человек должен подать прошение своему судебному исполнителю, а тот даст соответствующее указание банку по счету (человек выбирает один счет сам, и указывает его реквизиты в прошении).

Фактически закон № 3048-IX вступил в силу 2,5 недели назад. Он привел к тому, что банки вернули аресты на многие счета, которые были временно разблокированы 2 марта 2022 года по распоряжению Кабмина № 198-р. Блокировки счетов стали массовыми.

Почему банки не снимают аресты

Но теперь возникли другие проблемы. Первая: пока действовало льготное постановление КМУ № 198-р и закон № 2455-IX многие украинцы уплатили свои долги. Но это им не помогло. Задолженности были оплачены, а вот счета банки не разблокировали.

Вторая: люди подали судебным исполнителям прошения, чтобы иметь возможность тратить обещанные новым законом (№ 3048-IX) две минимальные зарплаты (13,4 тыс. грн), однако им не открыли доступ к этим средствам.

Конечно, люди сразу накинулись с обвинениями на свои банки. Посыпались упреки и угрозы за то, что те не хотят разблокировать счета. Однако финансисты в официальных комментариях заявили, что решения принимают не они, и обвинили во всем судебных исполнителей.

Чтобы банк снял арест со счета — судебный исполнитель (государственный или частный) обязан прислать ему соответствующее распоряжение бумажным письмом по почте или электронным через автоматизированную систему (АСИП). Сейчас это происходит несвоевременно и с задержками.

«Банк имеет право снимать аресты только при поступлении в банк распоряжения о снятии ареста от исполнительной службы или частного исполнителя. Максимальный срок процедуры снятия ареста со счетов после получения этого документа — до 3 банковских дней. Намного быстрее через автоматизированную систему. На практике снятие ареста может занимать от 1 минуты (через АСИП) до 3 суток. Этот регламент не закреплен на законодательном уровне», — прокомментировал «Стране» ситуацию пресс-секретарь «Приватбанка» Олег Серга.

Аналогичное объяснение дают и в других банках, которые сейчас со скрипом разблокируют людям счета.

«К сожалению, мы не получали постановлением по АСИП, из-за чего не было снято ограничение. Попросите пожалуйста исполнителя проверить эту информацию. Также исполнительная служба может отправить постановление о снятии ареста с наложением ЕЦП (электронной цифровой подписи) по электронной почте», — ответили на жалобу в monobank.

Юристы, к которым украинцы стали чаще обращаться после возврата арестов на их банковские счета, также подтверждают проблему с судебными исполнителями. Открыто говорят, что далеко не все торопятся снять аресты после погашений долгов.

«Это проблема действительно есть. Чаще всего жалуются на государственных судебных исполнителей и реже — на частных. Они должны закрывать исполнительное производство после погашения долга и направлять соответствующие документы в банк для снятия блокировки/ареста со средств на счете. Но не всегда оперативно это делают. По разным причинам: где-то из-за большой загрузки делами, где-то из-за банального разгильдяйства», — объяснил «Стране» проблему старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Как добиться снятия ареста

Проблема с судебными исполнителями часто начинается с простого — с невозможности с ними связаться. Люди неделями звонят по указанным телефонам, однако им не отвечают и не решают их проблемы с арестами.

Потому юристы советуют подавать жалобы вышестоящим. Да и вообще самостоятельно заниматься своим производством после уплаты долга, хотя это и не является их работой. Иначе можно долго дожидаться снятия ареста, если попадется исполнитель-разгильдяй.

«Если вы уплатили долг, и не можете связать с государственным судебным исполнителем, то стоит отправить письмо/жалобу его руководителю или прийти к нему на прием и объяснить ситуацию. Это помогает. Вообще человеку стоит самостоятельно заниматься своим делом, если он хочет оперативно снять арест. Сначала взять постановление о закрытии его исполнительного производства, а потом добиться, чтобы исполнитель направил его в банк», — сказал Ростислав Кравец.

Он подчеркнул, что постановление о закрытие производства (после погашения долга) в банк должен направить судебный исполнитель. Именно он. Владелец счета не может этого сделать, но даже если отправит — банк не примет его в работу. По закону, это должен делать исполнитель.

Тем людям, которые из-за возникших проволочек не выдержали и повторно оплатили свои долги придется составлять новые бумаги и ждать.

«Для возврата переплаченных по долгам сумм нужно получить постановление о закрытии производства и подать в исполнительную службу заявление о возврате денег. Их действительно возвращают. Обычно это занимает 2-3 недели», — резюмировал Кравец.

По материалам украинских СМИ

Тэги: банк, счет

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