В Україні пройшла акція до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу

Знати свій ВІЛ-статус та отримувати безперервне лікування — критично важливе, особливо в умовах війни. Це інвестиція не лише в своє здоров’я, але і в спільну перемогу. Про це сьогодні говорили під час заходу «Перемога в кожній клітині», присвяченому Всесвітньому дню пам’яті людей, які померли від СНІДу.

«Коли ворог хоче знищити нас, ми маємо робити все можливе, аби захистити власні життя та життя близьких людей. Ми б’ємося на двох фронтах — із зовнішнім ворогом та з епідемією. Як перемагати ВІЛ ми знаємо — треба знати свій ВІЛ-статус і отримувати лікування. Але ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, кількість пацієнтів, які отримують АРВ-терапію в Україні, майже на 9 тисяч чоловік менше, ніж рік тому. Сьогодні маємо обмежені можливості з’ясувати, де саме ці люди і що з ними трапилось. Але ми точно повинні робити все, аби ті, хто зіткнувся із перериванням лікування, дістав можливість його відновити. Ми маємо контролювати стан свого здоров’я, аби перемогти ворога», — Дмитро Шерембей, голова БО «100% Життя».

«Вкрай важливо, щоб кожна людина, яка живе з ВІЛ-інфекцією отримувала високоефективну АРВ терапію. Призначення такої терапії має відбутись максимально швидко після встановлення діагнозу, а прийом терапії — має бути постійний і без переривань. На сьогодні — держава забезпечує лікування ВІЛ-інфекції для усіх пацієнтів на безкоштовній основі. Зараз в Україні 121 тисяча людей отримує АРВП, понад 264 тисячі пацієнтів регулярно отримують послуги з профілактики ВІЛ за кошти Державного бюджету та 32 тисячі — послуги з догляду та підтримки. В умовах військового стану було продовжено терміни видачі ліків АРВ-терапії, запроваджено видачу АРВ-терапії через мобільні бригади, забезпечено обмін інформацією з сусідніми державами, щоб не допускати переривання терапії для українців, які виїхали за кордон. Це системна робота МОЗ і міжнародних партнерів. І зараз ми говоримо про те, що ці механізми, які були запроваджені на початку війни показують свою ефективність», — Ігор Кузін, заступник Міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар

Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оціночними даними, на початок 2022 року в Україні проживало 244 877 людей в ВІЛ (понад 40 тисяч з них — на непідконтрольних Україні територіях).

Експерти у сфері громадського здоров’я наголошують, що ризик інфікуватися ВІЛ у часи повномасштабної війни зростає в рази. Це стосується не лише військових, які постійно контактують із кров’ю, але й цивільних. Насильство, зґвалтування, зміна місця проживання, відсутність доступу до лікування на окупованих територіях — все це страшна реальність для багатьох українців та українок. Тому найперше, про що ми всі маємо пам’ятати, — це турбота про власне здоров’я, зокрема й регулярне тестування на ВІЛ, а для ВІЛ-позитивних — регулярний прийом ліків, що в жодному разі не можна переривати.

Після початку повномасштабної війни росії в Україні виник ризик катастрофічного дефіциту ліків для пацієнтів із ВІЛ. На екстрений запит Центру громадського здоров’я та найбільшої пацієнтської організації БО «100% Життя», програма PEPFAR інвестувала 13 мільйонів доларів на екстрену закупівлю ліків для всіх ВІЛ-позитивних пацієнтів в Україні. Наразі міжнародні партнери PEPFAR, USAID та Глобальний Фонд вже погодили чергове фінансування на закупівлю ліків на наступні два роки. Сьогодні Україна має достатньо лікування для пацієнтів із ВІЛ. Програми профілактики і підтримки працюють. В умовах повномасштабної війни злагоджена відповідь всіх задіяних сторін у протидію ВІЛ в Україні — вражає.

«Показники щодо смертності через СНІД геть не погіршилися, незважаючи на війну. Це велике досягнення. Ми витримали цей фронт. Сподіваюся, в наступні роки показники смертності зійдуть на нуль, адже ВІЛ це хронічне захворювання, яке піддається контролю про прийомі АРВ-терапії», — говорить Ольга Гвоздецька, заступниця генерального директора ЦГЗ

«Для мене велика честь відзначати Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу особисто разом із колегами та активістами, які зібралися в Києві, включно з лідерами української боротьби з ВІЛ/СНІДом та боротьби за людську гідність і повагу до людей, які живуть з ВІЛ. Цей день пам’яті також служить нагадуванням про великі жертви, принесені людьми, які були перед нами, і тими, хто стоїть з нами сьогодні. У цей пам’ятний день ми підтримуємо Україну, яка захищає свою безпеку, суверенітет, територіальну цілісність і демократію, а також підтримуємо Україну в боротьбі з ВІЛ. Слава Україні!», — Джессіка Грінон, USAID Ukraine, старша радниця з інфекційних захворювань

Попри повномасштабну війну, тестування на ВІЛ для населення є доступним і безоплатним. Тест можна зробити у свого сімейного лікаря, у кабінетах «Довіри», кабінетах інфекційних захворювань поліклініки або консультаційно-діагностичного центру, Центрах профілактики та боротьби зі СНІДом, представництвах профільних громадських організацій. Найближчий пункт тестування можна знайти на карті. Також, найбільша пацієнтська організація БО «100% Життя» пропонує опцію замовити оральний тест на ВІЛ додому.

Ольга Стефанишина, народна депутатка України: «Наша країна вже далеко просунулася на шляху подолання епідемії ВІЛ/СНІД. Навіть під час війни нам вдалося ухвалити Закон про ВІЛ, який значно розширив можливості для боротьби з ВІЛ, дозволяє залучити неурядові організації, впровадивши гнучкий та всеохоплюючий підхід для профілактики та тестування на ВІЛ як запоруки успіху. Закон набере чинності 5 серпня 2023 року.

Але боротьба із цією хворобою в законодавчому полі ще триває. Для скорішої перемоги нам треба, по-перше, декриміналізувати статтю про відповідальність за передачу ВІЛ — ця середньовічна практика в законодавстві зводить нанівець всі спроби подолати стигму та дискримінацію в суспільстві. По-друге, ми маємо гармонізувати сімейне законодавство згідно з європейськими практиками. Всупереч викликам воєнного стану, незважаючи на щоденні обстріли, ми не припиняємо боротися та віримо у власну перемогу».

Учасники заходу «Перемога в кожній клітині» також представили унікальний портрет борця з епідемією ВІЛ/СНІДу.

Особливість цього портрета в тому, що його створив штучний інтелект, розмістивши на свій високотехнологічний смак у кожній клітинці фото людей, які щодня борються і перемагають страшну хворобу. Абсолютно різні українці: пацієнти, активісти, донори, представники державного сектора утворюють єдиний організм. Цей символічний портрет підкреслює силу солідарності в боротьбі з епідемією. Це і є справжня «Перемога в кожній клітині».

За матеріалами ЗМІ