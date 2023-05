Очередная встреча Бильдербергского клуба пройдёт 20 и 21 мая 2023 года в Лиссабоне. Среди приглашённых на встречу клуба в этом году — глава МИД Украины, сообщает сайт «Адекватная конспирология».

Полный список участников полуконспирологической встречи элит Бильдербергского клуба был опубликован за менее чем двое суток до начала мероприятия.

СМИ пишут, что к месту очередной встречи Бильдербергского клуба — на дискотеку, посвященную 100-летию Генри Киссинджера — уже привезли звуковую систему и световую установку. В плейлист, скорее всего, войдут Firestarter, Great Balls of Fire, Burning Down The House и другие песни со словами «пламя», «бомба» или «Realpolitik» в названии.

В 2022 году на встрече присутствовали босс ЦРУ, босс НАТО, генеральный директор Pfizer, Генри Киссинджер, Хосе Баррозу, экс-президент Комиссии ЕС, многие высокопоставленные сотрудники службы безопасности из США, главный редактор The Economist. Полный список участников на 2022 год можно найти по ссылке.

Бильдербергский клуб — это неофициальная ежегодная конференция, состоящая примерно из 130 участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в области политики, бизнеса и банковского дела, а также главами ведущих западных СМИ. Вход на конференцию возможен только по личным приглашениям.

Из-за секретности заседаний различные группы конспирологов часто заявляют, что клуб тайно управляет миром.

В конспирологических источниках часто упоминают отрывок из речи Дэвида Рокфеллера, предположительно сказанную им на заседании Бильдербергского клуба в Баден-Бадене, Германия, в 1991 году: «Мы благодарны The Washington Post, The New York Times, Time Magazine и другим крупным изданиям, чьи директора посещали наши встречи и уважали своё обещание сохранить конфиденциальность на протяжении почти сорока лет. Нам было бы невозможно разработать наш план для всего мира, если бы он был предан огласке в те годы. Но теперь мир стал сложнее и он готов идти к мировому правительству. Наднациональная верховная власть интеллектуальной элиты и банкиров мира, несомненно, более предпочтительна, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлые столетия».