Может ли существовать ли планета Нибиру?

Популярная криптоастрономическая теория утверждает существование за пределами орбиты Плутона некоей таинственной планеты Нибиру, вращающейся вокруг Солнца по сильно вытянутой и к тому же сильно наклонённой к плоскости эклиптики орбите: дескать, Нибиру сближается с Солнцем и Землёй раз в 3600 лет, и оттуда на нашу планету набегают местные жители-аннунаки.

Утверждение о существовании некоего массивного тела на дальних окраинах Солнечной системы само по себе не является антинаучным: гипотезы о существовании девятой планеты Солнечной системы регулярно высказываются вполне серьёзными учёными на основании анализа траекторий транснептуновых объектов (таких как Седна, 2012 VP113 и других).

Параметры этой гипотетической планеты описываются по-разному: расстояние между ней и Солнцем в разных гипотезах варьируется от 50 до 1500 астрономических единиц (это расстояние между Землёй и Солнцем), а её размеры — от Марса размеров Юпитера и больше. Впрочем, чаще всего говорят о том, что эта планета должна иметь массу порядка 10 масс Земли.

Однако если девятая планета и существует, она будет не слишком похожа на легендарную Нибиру. Например, её орбита вряд ли будет так уж сильно вытянута и так уж сильно наклонена к плоскости эклиптики: достаточно массивные тела, как и все прочие планеты Солнечной системы, должны иметь орбиты близкие к круговым, так что если где-то там, во тьме Космоса, что-то такое и есть, то там оно и остаётся. Соответственно, и существование жизни на подобном объекте маловероятно из-за царящих там сверхнизких температур.