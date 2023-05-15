Пригожин работает на ГУР?

«Вашингтон пост» пишет, со ссылкой на утечки секретных документов из Пентагона, что куратор «Вагнера» Пригожин имел контакты с украинской разведкой и предлагал ей сделку: слить данные о местонахождении армейских частей РФ для нанесения ударов, взамен на уход ВСУ из Бахмута.

Газета ссылается на данные «утечек Пентагона».

«Пригожин сказал, что если украинское командование выведет своих солдат из района вокруг Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которые Украина может использовать для нападения на них. Пригожин передал это предложение своим контактам в Управлении военной разведки Украины, с которыми он поддерживал секретную связь», — говорится в статье.

Согласно одному документу, «Пригожин сообщил офицеру украинской разведки, что российские военные испытывают трудности с поставками боеприпасов. Он посоветовал украинским войскам продвигаться вперед и штурмовать границу с Крымом, где боевой дух российских войск был низким».

При этом говорится, что в Киеве восприняли эти предложения Пригожина скептически. И предполагали, что Кремль в курсе этих инициатив Пригожина.

«Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки... Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно выдвигал предложение относительно Бахмута, но Киев отклонял их, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними» — заявили газете источники в украинской власти.

Официальный представитель США также сообщил изданию, что в Вашингтоне сомневаются в искренности намерений Пригожина.

Отметим, что вчера газета задала Зеленскому вопрос, проводились ли переговоры Пригожина и представителей ГУР Украины в Африке. Украинский президент отвечать на него отказался, обвинив журналистов в «помощи России».

Позже этот отрывок из интервью с Зеленским на сайте «Вашингтон пост» исчез, но в сегодняшнем материале о новой «утечке» газета об этом эпизоде снова упомянула — как подтверждение своих новых данных.

По материалам соцсетей