Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Пригожин работает на ГУР?

Пригожин работает на ГУР?

Александр Панько
15.05.23 10:37
55
Пригожин работает на ГУР?

«Вашингтон пост» пишет, со ссылкой на утечки секретных документов из Пентагона, что куратор «Вагнера» Пригожин имел контакты с украинской разведкой и предлагал ей сделку: слить данные о местонахождении армейских частей РФ для нанесения ударов, взамен на уход ВСУ из Бахмута.

Газета ссылается на данные «утечек Пентагона».

«Пригожин сказал, что если украинское командование выведет своих солдат из района вокруг Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которые Украина может использовать для нападения на них. Пригожин передал это предложение своим контактам в Управлении военной разведки Украины, с которыми он поддерживал секретную связь», — говорится в статье.

Согласно одному документу, «Пригожин сообщил офицеру украинской разведки, что российские военные испытывают трудности с поставками боеприпасов. Он посоветовал украинским войскам продвигаться вперед и штурмовать границу с Крымом, где боевой дух российских войск был низким».

При этом говорится, что в Киеве восприняли эти предложения Пригожина скептически. И предполагали, что Кремль в курсе этих инициатив Пригожина.

«Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки... Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно выдвигал предложение относительно Бахмута, но Киев отклонял их, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними» — заявили газете источники в украинской власти.

Официальный представитель США также сообщил изданию, что в Вашингтоне сомневаются в искренности намерений Пригожина.

Отметим, что вчера газета задала Зеленскому вопрос, проводились ли переговоры Пригожина и представителей ГУР Украины в Африке. Украинский президент отвечать на него отказался, обвинив журналистов в «помощи России».

Позже этот отрывок из интервью с Зеленским на сайте «Вашингтон пост» исчез, но в сегодняшнем материале о новой «утечке» газета об этом эпизоде снова упомянула — как подтверждение своих новых данных.

По материалам соцсетей

Тэги: Евгений Пригожин, ГУР

Комментарии

Статьи

12.05.23 11:08

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Политкорректная» западная цензура убивает классическую литературу
15.05.23 09:59

«Политкорректная» западная цензура убивает классическую литературу

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.05.23 10:51

В Госдуме РФ подтвердили болезнь Лукашенко
15.05.23 10:42

Макрон пообещал Украине бронемашины и танки
15.05.23 10:23

Выборы в Турции: похоже, судьба президентского кресла определится во втором туре
15.05.23 10:14

Джордж Сорос умер?
15.05.23 09:58

Оккупанты принудительно мобилизуют на Херсонщине мужчин, получивших паспорт РФ
15.05.23 09:32

С Зеленским в Германии произошел конфуз
15.05.23 09:22

Потери оккупантов в Украине приближаются к 200 тысячам, — Генштаб
14.05.23 21:42

Выборы в Турции: после обработки 70% бюллетеней лидирует Эрдоган
14.05.23 18:11

Российская ПВО сбила свои же два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35?
14.05.23 17:42

У Лукашенко серьезные проблемы со здоровьем?
15.05.23 10:14

Джордж Сорос умер?
15.05.23 09:22

Потери оккупантов в Украине приближаются к 200 тысячам, — Генштаб
14.05.23 21:42

Выборы в Турции: после обработки 70% бюллетеней лидирует Эрдоган
14.05.23 18:11

Российская ПВО сбила свои же два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35?
14.05.23 17:42

У Лукашенко серьезные проблемы со здоровьем?
14.05.23 10:56

Евровидение 2023: Loreen из Швеции с песней Tattoo взяла главный приз
12.05.23 14:21

Большая вода постепенно отходит от Киева
12.05.23 13:24

Сенат Польши поддержал вступление Украины в НАТО
12.05.23 12:05

Астрономы зафиксировали космический взрыв, который в сто раз больше нашей Солнечной системы
12.05.23 11:56

В ВОЗ больше не считают оспу обезьян глобальной чрезвычайной угрозой
12.05.23 16:57

Россияне и коллаборанты массово бегут из Донецкой области. На границе с РФ — многокилометровые очереди
08.05.23 16:58

Стало известно, сколько украинцев умерло от коронавируса с начала пандемии
10.05.23 16:30

В Великобритании появились на свет дети… от трех родителей
09.05.23 10:21

В Украине готовятся к отмене карантина из-за коронавируса
09.05.23 16:34

Стало известно, что любит есть Байден
09.05.23 11:54

Оккупанты спешно «эвакуируются» из Херсонщины, — Генштаб
08.05.23 11:17

Украинцы стали массово покупать подержанные автомобили: названы самые популярные марки
10.05.23 12:56

Оккупанты готовят «эвакуацию» персонала ЗАЭС
10.05.23 15:02

Поляки переименовали Калининград в Крулевец
10.05.23 13:58

Украина может купить у Бразилии сотни бронетранспортеров Guarani
Фото и Видео
Евровидение 2023: Loreen из Швеции с песней Tattoo взяла главный приз
Евровидение 2023: Loreen из Швеции с песней Tattoo взяла главный приз
Евровидение 2023: Loreen из Швеции с песней Tattoo взяла главный приз
Евровидение 2023: Loreen из Швеции с песней Tattoo взяла главный приз
Олдобой: трейлер отреставрированной версии фильма уже есть в Сети
Олдобой: трейлер отреставрированной версии фильма уже есть в Сети
Над Кремлем заметили… флаг Украины
Над Кремлем заметили… флаг Украины
Украинские ученые показали блинный лед в Антарктике
Украинские ученые показали блинный лед в Антарктике
Трамп сделал несколько резонансных заявлений по войне в Украине
Трамп сделал несколько резонансных заявлений по войне в Украине
Известный армянский бард даст концерт в поддержку ВСУ
Известный армянский бард даст концерт в поддержку ВСУ
В Финляндии обрушился пешеходный мост – пострадали десятки детей
В Финляндии обрушился пешеходный мост – пострадали десятки детей
На заводе Mercedes произошла кровавая бойня
На заводе Mercedes произошла кровавая бойня
В центре Милана произошел эпичный взрыв
В центре Милана произошел эпичный взрыв
Британия уже передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, — CNN
Британия уже передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, — CNN
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.