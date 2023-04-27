Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы

Социальный психолог Йельского университета Стэнли Милгрэм (Stanley Milgram) начал свои исследования с целью найти ответ на вопрос, как обычные немецкие граждане в годы нацистского режима могли участвовать в уничтожении миллионов невинных людей в концентрационных лагерях.

Адольф Эйхман, который был одним из организаторов истребления евреев, во время судебного процесса над ним сказал: «Я не виноват, я просто исполнял приказы». И таково было объяснение множества людей, учавствовавших тем или иным образом в этих преступлениях.

Милгрэм хотел экспериментально подтвердить, что то, что сотворил немецкий народ — не является частью человеческой природы, а происходит именно из особенностей немецкого менталитета. Именно поэтому тысячи немцев поддержали Гитлера, но мы с вами никогда не стали бы причинять вред неповинным людям только потому, что некий авторитет нам это приказал.

Соответственно, ученый решил провести эксперимент на повинуемость сначала в Америке, а потом в Германии, и ожидал, что американцы окажутся значительно более способны к сопротивлению давлению авторитета и отставиванию своей точки зрения, своего понятия о добре и зле. Но результаты эксперимента были таковы, что проводить его в Германии не было смысла.

Милгрэм с горечью заметил: «Если бы в Соединенных Штатах была создана система лагерей смерти по образцу нацистской Германии, подходящий персонал для этих лагерей можно было бы набрать в любом американском городе средней величины».

Как проходил эксперимент

Испытуемым говорили, что проводится эксперимент с целью проверить, как наказание отражается на эффективности обучения. Один из испытуемых должен был отвечать на вопросы, а другой, в случае ошибки — наказать «ученика» ударом тока.

На самом деле, эксперимент проводися над «учителем» — тем, кто должен был наказывать «ученика» электрическим током.

Было 30 переключателей от 15 до 450 Вольт, и с каждым неправильным ответом сила удара должна была быть на 15 Вольт выше предыдущего.

На видео можно увидеть весь ход эксперимента:

Результат эксперимента Милгрэма

Как вы думаете, до какого уровня большинство участников было готово переключать рычаг и бить током незнакомого им человека? Когда Милгрэм задал этот вопрос студентам из Йельского университета, они посчитали, что не более чем 3 из 100 участников дойдут до максимального уровня тока. В действительности же, 6 % испытуемых «учили» своих «учеников» максимальным, смертельно опасным уровнем электрического тока.

На практике это означает, что, как минимум, каждый второй человек, под воздействием авторитетной фигуры, готов подвергнуть вашу жизнь смертельной опасности.

Все 40 испытуемых, то есть 100%, дошли до отметки в 300 Вольт.

Критика эксперимента

Когда Стэнли Милгрем в 1963 году опубликовал результаты своего эксперимента, это шокировало научную среду. Многие попытались найти недочеты и слабые места в постановке или интерпретации результатов эксперимента.

Так, например, Чарльз Шеридан и Ричард Кинг предположили, что «учителя» на самом деле просто подыгрывали, а сами догадывались, что «ученик» не получает ток а только притворяется. Для этого, в 1972 году, они решили провести экспеимент, в котором «ученик» и вправду получал бы электрические разряды. Но поскольку на человеке они проводить такие опыты не могли, их выбор пал на собаку.

Милый пушистый щенок, по легенде, должен был научиться различать мерцающий и немерцающий свет. Если собака не переходила по световому сигналу в нужную часть комнаты, «учителя» должны были ударить её током. Как и в экспериментах Милгрэма, с каждым неверным ответом вольтаж удара возрастал на 15 вольт. Только на этот раз нещасный «ученик» и вправду получал удары. Люди заметно переживали и не хотели мучать животное, пытались показать собачке, куда переместиться, у них учащалось дыхание, многие открыто плакали и рыдали.

И тем не менее, 20 из 26 человек (более 75%) довели электрические удары до смертельного максимума.

По материалам украинских СМИ