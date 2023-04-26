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Дайджест > Самая старая мать в Украине лишилась дочери

Самая старая мать в Украине лишилась дочери

Агата Кловская
26.04.23 22:18
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Самая старая мать в Украине лишилась дочери

Черниговский исполком постановил забрать 12-летнюю дочь у Валентины Подвербной, которая прославилась тем, что родила в возрасте 65 лет. Об этом сообщает женский журнал Настроение.

На основании решения исполкома Черниговский горсовет готовит обращение в суд относительно решения лишения Валентины Подвербной родительских прав.

Решение исполкома было основано на просьбе самой девочки.

12-летняя Анна Мария на своей странице в Инстаграм пожаловалась на физическое и моральное насилие со стороны матери.

«Я долго все терпела и вот я сорвалась. Мама с меня снимает трусы и носки, рвет одежду, и еще она не дает мне мыться и стирать свои вещи. Еще она меня царапает и бьет, мне просто это надоело… я не слышу от нее нормальных слов, только матюки и обзывания, постоянно говорит на меня «дура», «бл@дь», она хочет довести меня до самоубийства», — пожаловалась девочка.


Как сообщил и.о мэра Чернигова Александр Ломако, девочка «подтвердила информацию, указанную в публикации. Попросила, чтобы ее забрали от матери. Комиссия составила акт оценки уровня безопасности ребенка — уровень опасный».

По его словам, сейчас Анна-Мария находится в больнице.

«Ребенка уже осмотрел специалист, травм не обнаружено», — сказал и.о мэра Чернигова. Он добавил, что дальнейшую судьбу девочки решит суд.

Валентина Подвербная получила статус старейшей матери в Украине в феврале 2011 года, когда родила дочь благодаря искусственному оплодотворению.

Тогда она рассказала, что потратила на операцию 25 тысяч гривен.

Тэги: дочь, Валентина Подвербная

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