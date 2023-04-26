Кто и зачем раскручивает информкампанию против Владимира Зеленского?

В последнюю неделю в информационном пространстве Украины раскручивается мощная кампания против Владимира Зеленского. Президента, по сути, обвиняют в том, что из-за него началась полномасштабная война.

Организаторов найти не трудно — это Петр Порошенко и его соратники по партии «Европейская солидарность». Они и ранее (уже после начала войны) жестко критиковали Зеленского и его команду. Однако нынешняя кампания выделяется своим масштабом и очень резкими тезисами в отношении президента.

Также, параллельно, в тему политической борьбы с Зеленским втягиваются, в координации с Порошенко, и ряд других политсил.

Что это означает и каким будет ответ властей?

«Война началась из-за того, что Зеленского избрали президентом»

Хотя война в Украине продолжается, политическая жизнь снова бурлит. Не исключено, что это влияние упорных слухов о возможной скорой парламентской кампании. Выборы в Верховную Раду запланированы на октябрь, но их нельзя будет провести, если сохранится военное положение (или не перепишут закон). Тем не менее, будущие выборы остаются одной из центральных тем в политзакулисье, они служат популярным объяснением многим процессам сейчас.

Одним наиболее ярких проявлений оживления политического процесса стала мощная информационная кампания против Зеленского, которую, как считают в политических кругах, раскручивает партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Поводом для ее очередного витка стала дата 21 апреля — в этот день исполнилось четыре года, как Владимир Зеленский был избран президентом Украины.

Напомним: Зеленский победил тогдашнего президента Порошенко, собрав во втором туре президентских выборов 73,22% голосов избирателей. Накануне выборов сторонники Порошенко много пугали общество последствиями избрания Зеленского президентом, предрекали экономический крах и даже полномасштабную войну.

И вот теперь, через год, когда эта война случилась, порошенковцы запустили кампанию на тему «мы же говорили!» с главным тезисом «если б избрали Порошенко войны бы не было».

Один из ключевых элементов этой кампании стала статья историка и политолога Александра Зинченко, опубликованная на сайте «Историческая правда» (раздел «Украинской правды», которая принадлежит бизнесмену Томашу Фиале, имеющему большие связи с западными структурами). Сам Зинченко утверждает, что написал статью по зову душу, а не по заказу какой-либо политической силы. Однако она активно продвигалась в сети сторонниками Порошенко.

Главная мысль статьи — именно избрание Зеленского предопределило начало полномасштабной войны.

По мнению автора, из трех возможных победителей выборов (Порошенко, Тимошенко, Зеленский) нынешний президент был наихудшим вариантом. Потому что, если б победил Порошенко, то Путин «побоялся бы напасть», потому что «четко понимал, что с таким соперником победа Москвы не выглядит гарантированной». Если б победила Юлия Тимошенко, то она бы сумела как-то договорится с Путиным в «грузинском формате» (вероятно, имеется в виду пример фактического хозяина Грузии Иванишвили, который поддерживает не конфликтные отношения с Кремлем). И войны тогда тоже бы не было.

Однако победил Зеленский. И Путин решил, что с таким неопытным президентом Украина станет легкой добычей, а потому и начал войну.

«Избрание Зеленского — рано или поздно — означало эскалацию военных действий», — написал Зинченко.

Высказались на тему, естественно, и депутаты от партии Порошенко.

«Почти 4 года в стране моновласть. Возможности решить проблемы неограниченные. Но... Проблем увеличилось в тысячи раз, и большинство из них привели к вторжению», — написала в своем Телеграм-канале член фракции «Евросолидарности» София Федына. При этом слово «привели» она выделила заглавными буквами как бы подчеркивая мысль о том, что именно просчеты Зеленского сделали возможной войну.

Она также перечисляя десять претензий к команде президента относительно плохой подготовки к войне

Первые две звучали так. Одна — «Почему перед масштабным вторжением на наивысшие должности в Службе безопасности Украины были назначены агенты ФСБ?» Другая — «Где Баканов?» Имеется в виду друг президента экс-глава СБУ Иван Баканов, в отношении которого звучат обвинения в провале работы спецслужбы в предвоенный и начальный период войны и наличии в ее структуре российских агентов — в частности, подозреваемого в госизмене Олега Кулинича, экс-начальника крымского управления.

19 июля Рада уволила Баканова с должности главы СБУ. После увольнения он так старательно избегает публичности, что пошли даже слухи об его отъезде за границу, однако власти это опровергли. Одно время говорили, что Баканов находится под следствием, но в Государственном бюро расследований это не подтвердили.

Несмотря на то, что отставку Баканова инициировал сам Зеленский после того, как ГБР (также подконтрольный президенту орган) разоблачил работу близкого к экс-главе СБУ Олега Кулинича (ранее занимал пост главы управления СБУ в Автономной республике Крым) на российские спецслужбы, данные пункты остаются одними из главных обвинений в адрес президента.

На эту тему высказался, например, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Россия перед вторжением взяла под полный контроль СБУ (за исключением одного департамента контрразведки), и получила доступ ко всем нашим государственным тайнам и секретам, и все это благодаря указам президента Зеленского... Я надеялся, что президент признает это сам, что скажет, что его обманули, что ему соврали, что он поверил. Нужно указать, конечно, кто же это сделал, чтобы такие люди, которые действовали целой группой, были задержаны и давали показания на суде. Но Зеленский избрал путь молчания — путь лжи и позора... Молчание президента в деле сдачи СБУ под ФСБ РФ показывает, что это не была ошибка что было сделано сознательно. И нужно использовать все возможности, чтобы президент Зеленский был вынужден отвечать, как бы ему не хотелось спасти себя и своих подельников от ответственности. И тут придется говорить, потому что эти реки крови никто ему не простит», — написал на своей странице в Фейсбуке Бутусов.

Главред «Цензора.нет» считается близким к экс-секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, который возглавляет штаб парти Порошенко «Евросолидарность».

Стоит добавить, что ролик с обвинениями Бутусова в адрес Зеленского также запущен в качестве рекламы на YouTube на территории Украины.

Вообще критика в адрес политического руководства страны из уст оппозиции и ряда журналистов и активистов, близких к западным посольствам, поутихла только в первые месяцы после широкомасштабного вторжения России, но после снятия непосредственной угрозы Киеву атаки на ОП возобновились.

И тезис о «предательстве в верхах» повторяется рефреном наравне с обвинениями в коррупции, в том числе в армии, угрозе авторитаризма и якобы интригах Банковой против главкома ВСУ Валерия Залужного.

Однако нынешняя кампания к 4-летию избрания Зеленского президентом, безусловно, выделяется своим масштабом, числом задействованный в ней лиц, а главное — предельно «зрадным» тезисом о том, что «война началась из-за Зеленского».

Объединенная оппозиция дубль два

Параллельно с информационными кампаниями группа Порошенко активно ищет новых политических союзников и укрепляет связи со старыми.

На днях снова проявил себя неформальный альянс «Евросолидарности» и партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар» в Киевсовете. Обе политсилы (плюс союзные мелкие фракции) создают большинство в представительном органе. Его наличие несомненно укрепляет уверенность в себе Кличко, на которого ОП периодически пытается надавить, продолжая считать, что тот может стать конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах.

А «Евросолидарность» при поддержке партии мэра-боксера может организовывать некоторые идеологически важные для нее голосования. Так, 20 апреля Киевсовет с подачи ЕС проголосовал за обращение к Кабинету министров и СНБО «о безотлагательном прекращении договоров аренды и/или использования имущества с религиозными организациями, которые не исполняют требования законов Украины». Имеется в виду Украинская православная церковь, с которой партия Порошенко уже давно воюет.

У Кличко своя давняя и непростая история отношений с Порошенко. И говорить о полноценном союзе между ними пока нельзя: как сообщают источники «Страны» в команде мэра-боксера, он хочет самостоятельно идти на следующие парламентские выборы. А Порошенко якобы все также надеется, что Кличко его поддержит, слив, например, свою партию с ЕС, как уже было в кампанию 2014 года.

Но тактически для борьбы с общим политическим противником в лице Зеленского у Кличко и Порошенко немало точек для пересечения.

Интересно, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» говорят о подготовке «перезагрузки» партии Кличко, которая якобы может изменить свое название на «Украинская команда» (сейчас так называется волонтерский штаб, функционирующий на базе структур «Удара»), а фронтменом обновленной политсилы станет младший брат мэра и тоже бывший боксер Владимир Кличко. Тот сейчас выступает в роли посла доброй воли, работая на усиление международной поддержки Украины.

В тоже время, источник «Страны» в команде городского головы опровергает слухи о переименовании «Удара» и перехода младшего Кличко в практическую политику.

Тем временем, как утверждают собеседники «Страны» в парламенте, еще один альянс Порошенко оформил с экс-спикером Верховной Рады и бывшим первым номером избирательного списка «Слуги народа» Дмитрием Разумковым. В качестве доказательств этого они приводят участившиеся появления Разумкова в эфире телеканалов, которые входят в орбиту влияния Петра Порошенко, и совместное продвижение истории с принятием поправки Разумкова, вернувшей надбавку в 30 тыс военным и еще нескольким категориям гражданам.

Примечательно, что за эту поправку наравне с фракцией ЕС и другими парламентскими объединениями проголосовали 146 депутатов от СН, что составило львиную долю голосов (всего 254-ре). Однако сразу после принятия представители власти обвинили Разумкова в популизме на том основании, что в казне нет денег на указанные выплаты. Против возвращения надбавок выступил и Генштаб ВСУ.

Но примечательно, что сразу после принятия поправки о надбавках тему начала очень активно раскручивать «Еврсолидарность».

«То есть Разумков подал поправку своего имени и отошел в сторону, а порошенковцы начали крутить тему», — говорит источник во фракции «Слуги народа».

Он также утверждает, что между Порошенко и Разумковым сложился политический альянс, в котором экс-спикер — младший партнер.

Голосование за поправку о выплатах военным объединило экс-президента Порошенко и экс-спикера РазумковаГолосование за поправку о выплатах военным объединило экс-президента Порошенко и экс-спикера Разумкова, фото: Телеграм-канал Ирины Геращенко

«Как делятся в неофициальных разговорах члены фракции ЕС, Петр Алексеевич хочет из вредности к нам и к Дмитрию затащить его к себе в избирательный список, перекрасить в порохобота (неформальное прозвище сторонников Порошенко — Ред.), и назвать примером настоящего политического единства и оппозиции к „преступной власти“. А Разумков, как мне кажется, надеется, что Порошенко профинансирует его политпроект, нацеленный на постэлекторат ОПЗЖ и ей подобных партий, с которым он как-то наберет проходные 5%. Насколько я знаю, это вызывает большое недовольство внутри „Евросолидарности“, так как часть ее членов считают Разумкова идеологическим врагом», — говорит источник, близкий к руководству фракции «Слуги народа».

Собеседник в штабе партии Порошенко назвал «взаимодействие» с Разумковым «выгодным» для обоих политиков. «Но я бы не стал забегать в прогнозах насчет него слишком далеко», — говорит он.

Сам Разумков в комментарии «Стране» опроверг свой альянс с Порошенко и сказал, что планов объединяться с кем-либо у него нет.

«Никаких дополнительных проектов ни с кем в парламенте или вне парламента мы сегодня не строим, ни с кем объединяться пока не собираемся — ни со „Слугой народа“, ни с ЕС, ни с „Батькивщиной“. Сейчас нет предвыборной кампании, единственный политический проект — это победа страны. Победим — дальше будем заниматься политикой, но пока не до нее», — заявил он «Стране».

В свою очередь политолог Руслан Бортник говорит о возможном процессе объединения вокруг Порошенко разных оппонентов Зеленского.

«Все те силы, которые сохранили политическую самостоятельность, объединяются против Зеленского, понимая, какие риски несет для них авторитарная модель управления нынешнего президента и высокие шансы его победы на следующих выборах. И логично, что политиком, вокруг которого они объединяются — это Петр Порошенко. Он самая сильная среди них политическая фигура, сосредоточившая значительные финансовые, медийные и человеческие ресурсы. Собственно, поэтому Порошенко и стал объектом атак со стороны ОП. Так как, левый политический фланг у нас уничтожен, и сама СН и ее оппоненты представляют правый лагерь, то это борьба за лидерство и справа, и в целом в стране», — объясняет эксперт «Стране».

По его словам, в определенной степени сейчас повторяется ситуация президентских выборов 2019 года, однако с точностью до наоборот.

«Тогда многие политики объединялись вокруг Зеленского, но не за него, а против Порошенко. Сейчас снова объединяются только против Зеленского. Экс-президент не самая лучшая в этом плане фигура, но альтернатив ему немного. Не удивлюсь, если мы увидим присоединение в той или иной степени к альянсу с Порошенко политиков, ориентирующихся на олигарха Рината Ахметова или учитывающих его мнение: Ляшко, Яценюк, Гройсман, Тимошенко, часть партии „Голос“. Возможно, дело дойдет до создания объединенной оппозиции по типу Рады 2012 года, к которой присоединятся более мелкие игроки, например, региональные партии», — полагает Бортник.

В тоже время источник в политических кругах полагает, что объединения оппозиции вокруг Порошенко не будет.

«Сейчас начинается движение на послевоенную перспективу, чтоб не дать Зеленскому установить режим личной власти. Громче всех, безусловно, звучит голос Порошенко и его сторонников из-за большого числа ресурсов, которыми он обладает. Но нельзя забывать и о его огромном антирейтинге. И о недоверии к нему среди элит. Поэтому если будут в обозримом будущем выборы, то на них пойдет и Порошенко, и Кличко, и Тимошенко. Объединятся они вокруг экс-президента точно не станут. Скорее тот же Кличко может предложить Порошенко сделать тот же финт, что и в 2014 году, только наоборот — чтоб Порошенко снялся с президентских выборов и подержал кандидатуру Кличко», — говорит источник.

Реакция Зеленского

Отдельный вопрос — как будут реагировать власти на системную кампанию по дискредитации Зеленского. Комментарии с их стороны уже звучат.

Так, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается расшатать и дестабилизировать ситуацию внутри Украины. И намекнул, что этим вместе с РФ занимается Пётр Порошенко.

«У них (у России — Ред.) сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день. Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов. Некоторые „деятели“, имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну», — сказал Данилов.

Неофициально в команде Зеленского выражаются более жестко.

«То, что творит Порошенко, запустив кампанию на тему „война началась из-за Зеленского“ — это чистой воды госизмена и работа на врага. Безусловно, реакция государства на это должна быть», — говорит «Стране» источник, близкий к Офису президента.

Правда, какова эта реакция будет (и будет ли вообще) — не очень понятно.

Прошлые попытки нейтрализовать Порошенко с помощью уголовных производств, по которым он проходит, ни к чему не привели. В том числе и из-за негативной позиции Запада, которая сейчас вряд ли поменялась.

Впрочем, вопросы внутренней политической борьбы явно находятся пока на втором плане до тех пор, пока не закончилась война. Очевидно, что ход боевых действий повлияет на ситуацию в стране куда больше, чем любые информационные кампании. И, собственно, последние как раз и нацелены на послевоенное будущее, считают эксперты.

«Мысль о высокопоставленном предательстве оппоненты Зеленского хотят заронить в ума неспроста. Чтобы газон получился красивым, его нужно предварительно взрыхлить и тщательно засеять. Обществу рассказывают, что наверху сидят предатели, процветает воровство, коррупция и очковительство. Люди отвечают, что пока идет война, не стоит предъявлять счет власти, но на ус мотают. Плюс общество ждет полную и безоговорочную победу с выходом на границы 1991 года, которую им обещала власть. Но если война закончится как-то по другому, на менее выгодных условиях — вынужденным компромиссным миром или перемирием, отложенный негатив может ударить очень больно. К вопросу „Кто виноват в такой концовке войны“ добавятся и другие обвинения. В этом расчет оппозиции, которая надеется, что рано или поздно из-за антиправительственных настроений возникнет момент для политреванша. Но если ВСУ добьются значительных успехов, то все эти замыслы, конечно, пойдут прахом, так как настоящую победу, которую запишут в заслуги и Зеленскому, будет очень сложно перебить рассказами о коррупции или неудачах первого периода войны или во время подготовки к ней», — говорит политолог Андрей Золотарев.

По материалам украинских СМИ