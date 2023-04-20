Украина распродает уникальные государственные компании... по смешным ценам

Фонд имущества Украины намерен в ближайшее время продать крупные госкомпании по заниженным ценам, чтобы поддержать экономику на фоне войны.

Как сообщает Bloomberg, такое зявление сделал глава Фонда госимущества Рустем Умеров, отметив при этом, что Украина ищет инвесторов, достаточно смелых, чтобы сделать ставку на то, что она отразит российское вторжение.

На продажу будут выставлены:

— АО «Одесский припортовый завод»,

— производитель титана «Объединенный горно-обогатительный комбинат»,

— Запорожский титано-магниевый комбинат,

— производитель инсулина «Индар»,

— электрогенерирующее АО «Центрэнерго».

Как говорится в материале, Киев может заработать более 400 миллионов долларов за счет продажи предприятий, начиная от производителя удобрений и заканчивая коммунальными предприятиями, металлургическими заводами и производителем инсулина. Еще $190 млн может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий.

«Если мы не продадим их в этом году, то в следующем году их ценностью будет только недвижимость, а в следующем году — только земля, на которой они стоят», — сказал Умеров.