Известный украинский юрист, айтишник и эксперт по Википедии Юрий Пероганич, очевидно, помогает токсичному российскому олигарху Павлу Фуксу, который в начале полномасштабной войны сбежал из Украины в Англию.

Об этом свидетельствует история правок страницы Фукса в Википедии .

Как известно, Фукс давно находится под санкциями СНБО в Украине, ему запретили въезд в США, а также выгнали из Мексики и Израиля. По данным источников в правоохранительных органах, сейчас Фукс живет роскошной жизнью в Англии, путешествуя по лондонским ресторанам Michelin и модным ночным клубам.

Очевидно, Пероганич старается «зачистить» в инфопространстве любые упоминания о грязном бизнесе г-на Фукса . В поисковике Google можно легко найти информацию о грязных бизнес-схемах Фукса и это создает определенные проблемы для олигарха в известных клубах Лондона, Монте-Карло и Дубае.

Фукс — настоящий ценитель грандиозных вечеринок. Вспомнить, как после санкций СНБО олигарх показательно организовал в киевском гольф-клубе бал-маскарад в честь своего 50-летия, тогда как украинский народ боролся за жизнь под угрозой российского вторжения.

Пероганич не всегда помогал Фуксу. Ранее эту работу делал скандальный «дипломат» Андрей Телиженко, бывший советником олигарха по связям с общественностью в США, пока не попал под американские санкции за вмешательство в заокеанские выборы.

В своей англоязычной биографии в Википедии Пероганич утверждает, что основал Wikimedia Ukraine и является главой Ассоциации ИТ-предприятий Украины. Он отмечает, что отредактировал почти 4 000 статей и внес более 130 000 поправок в украинской Википедии, однако, как видно из его профайла, так называемый эксперт даже не смог проверить английскую орфографию для своей биографии.

Пероганич является одним из главных редакторов страницы Фукса в Википедии, которая была заблокирована из-за обвинений в вандализме. Кроме того, псекдоэксперт добавил несколько ссылок в раздел о благотворительности на страницу Фукса, который в основном опирается на сообщения олигарха от первого лица — преимущественно через пресс-релизы Интерфакса (а не статьи, написанные третьими лицами). Удивительно, что миллионер Фукс, несмотря на многочисленные бизнес-неудачи, не приложил усилия, чтобы просто заплатить некоторым репортерам за публикацию историй из его пресс-релизов, считавшихся более надежным источником для Википедии. Более старые версии страницы Фукса в Википедии гордятся его выдающейся карьерой как великого застройщика в Москве, перечисляя награды президента Путина и русской церкви. Эти факты удалены с новой страницы. Рассматривая Википедию как удобную маркетинговую страницу для лживой саморекламы, Фукс делает ставку на таких, как господин Пероганич .

Фукс — продукт начала 1990-х и не сильно изменился со временем. Олигарх известен тем, что занимается мошенничеством, угрожает официантам и бьет не уважающих его людей. Тем не менее, он должен миллионы по судебным решениям из Казахстана, Украины, Англии и России.

Очевидно, Пероганич не единственный, кто продался за 30 сребреников, чтобы помочь олигарху с уголовными связями очистить свой имидж в Интернете. Янукович, Онищенко и даже Медведчук полагались на так называемых «консультантов по связям с общественностью» и решительных редакторов Википедии, готовых показать свои мышцы и похвастаться бизнес-успехом.

Страницы в социальных сетях и Википедии являются обычным явлением и часто скорее смущением, чем визитной карточкой для коррумпированных элит довоенной Украины. Возможно, у Переганича появится совесть или он начнет брать с Фукса западные тарифы за консультации, чтобы компенсировать токсичность, которая обязательно перекинется на него самого.