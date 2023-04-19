Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Украинский айтишник и юрист Пероганич через Википедию пытается «отбелить» имидж российского олигарха Фукса

Украинский айтишник и юрист Пероганич через Википедию пытается «отбелить» имидж российского олигарха Фукса

Автор: Антикоррупционная правда
19.04.23 18:12
121
Украинский айтишник и юрист Пероганич через Википедию пытается «отбелить» имидж российского олигарха Фукса

Известный украинский юрист, айтишник и эксперт по Википедии Юрий Пероганич, очевидно, помогает токсичному российскому олигарху Павлу Фуксу, который в начале полномасштабной войны сбежал из Украины в Англию.

Об этом свидетельствует история правок страницы Фукса в Википедии .

Как известно, Фукс давно находится под санкциями СНБО в Украине, ему запретили въезд в США, а также выгнали из Мексики и Израиля. По данным источников в правоохранительных органах, сейчас Фукс живет роскошной жизнью в Англии, путешествуя по лондонским ресторанам Michelin и модным ночным клубам.

Очевидно, Пероганич старается «зачистить» в инфопространстве любые упоминания о грязном бизнесе г-на Фукса . В поисковике Google можно легко найти информацию о грязных бизнес-схемах Фукса и это создает определенные проблемы для олигарха в известных клубах Лондона, Монте-Карло и Дубае.

Фукс — настоящий ценитель грандиозных вечеринок. Вспомнить, как после санкций СНБО олигарх показательно организовал в киевском гольф-клубе бал-маскарад в честь своего 50-летия, тогда как украинский народ боролся за жизнь под угрозой российского вторжения.

Пероганич не всегда помогал Фуксу. Ранее эту работу делал скандальный «дипломат» Андрей Телиженко, бывший советником олигарха по связям с общественностью в США, пока не попал под американские санкции за вмешательство в заокеанские выборы.

В своей англоязычной биографии в Википедии Пероганич утверждает, что основал Wikimedia Ukraine и является главой Ассоциации ИТ-предприятий Украины. Он отмечает, что отредактировал почти 4 000 статей и внес более 130 000 поправок в украинской Википедии, однако, как видно из его профайла, так называемый эксперт даже не смог проверить английскую орфографию для своей биографии.

Пероганич является одним из главных редакторов страницы Фукса в Википедии, которая была заблокирована из-за обвинений в вандализме. Кроме того, псекдоэксперт добавил несколько ссылок в раздел о благотворительности на страницу Фукса, который в основном опирается на сообщения олигарха от первого лица — преимущественно через пресс-релизы Интерфакса (а не статьи, написанные третьими лицами). Удивительно, что миллионер Фукс, несмотря на многочисленные бизнес-неудачи, не приложил усилия, чтобы просто заплатить некоторым репортерам за публикацию историй из его пресс-релизов, считавшихся более надежным источником для Википедии. Более старые версии страницы Фукса в Википедии гордятся его выдающейся карьерой как великого застройщика в Москве, перечисляя награды президента Путина и русской церкви. Эти факты удалены с новой страницы. Рассматривая Википедию как удобную маркетинговую страницу для лживой саморекламы, Фукс делает ставку на таких, как господин Пероганич .

Фукс — продукт начала 1990-х и не сильно изменился со временем. Олигарх известен тем, что занимается мошенничеством, угрожает официантам и бьет не уважающих его людей. Тем не менее, он должен миллионы по судебным решениям из Казахстана, Украины, Англии и России.

Очевидно, Пероганич не единственный, кто продался за 30 сребреников, чтобы помочь олигарху с уголовными связями очистить свой имидж в Интернете. Янукович, Онищенко и даже Медведчук полагались на так называемых «консультантов по связям с общественностью» и решительных редакторов Википедии, готовых показать свои мышцы и похвастаться бизнес-успехом.

Страницы в социальных сетях и Википедии являются обычным явлением и часто скорее смущением, чем визитной карточкой для коррумпированных элит довоенной Украины. Возможно, у Переганича появится совесть или он начнет брать с Фукса западные тарифы за консультации, чтобы компенсировать токсичность, которая обязательно перекинется на него самого.

Тэги:

Комментарии

Статьи

18.04.23 18:21

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Украинским юношам запретят поступать в университеты?
19.04.23 14:09

Украинским юношам запретят поступать в университеты?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.04.23 16:55

Испания готова к отправке в Украину танков Leopard 2
19.04.23 16:31

Глава МВД Турции очень резко раскритиковал США
19.04.23 16:16

Под Нижним Новгородом пылает крупный склад химзавода
19.04.23 15:55

Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, — Spiegel
19.04.23 15:34

Пентагон назвал главные приоритеты военной помощи Украине
19.04.23 15:21

Британський інвестор Сомхішвілі, який роками добивається правосуддя в Україні, офіційно звернувся до Зеленського
19.04.23 15:19

В Италии раскопали кое-что любопытное
19.04.23 14:57

В Минобороны подтвердили прибытие в Украину систем Patriot
19.04.23 14:24

Маразм крепчал... В РФ мужчину оштрафовали за выброшенную в урну «армейскую» листовку
19.04.23 14:18

Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой
19.04.23 15:55

Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, — Spiegel
19.04.23 14:57

В Минобороны подтвердили прибытие в Украину систем Patriot
19.04.23 12:52

Названо число пропавших без вести бойцов ВСУ
19.04.23 11:48

В России могут объявить всеобщую мобилизацию
19.04.23 10:10

На фронте погиб экс-нардеп Барна
19.04.23 10:07

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 183 750 солдат
19.04.23 09:24

Германия передала Украине первую систему Patriot
18.04.23 20:51

Глава Минэнерго намекнул на повышение тарифов на электроэнергию в Украине
18.04.23 20:46

Без военного билета украинец не сможет поступить в университет
18.04.23 16:52

В ряде областей Украины объявлен самый высокий уровень опасности
13.04.23 14:24

В МОН хотят уменьшить количество предметов в школах
14.04.23 15:31

Уволен мэр Полтавы
14.04.23 16:33

В Украине под воду могут уйти еще несколько областей
13.04.23 15:53

В Украине планируют максимально вернуть очное обучение в школах
14.04.23 14:10

Стало известно, какие пенсии получают украинцы
13.04.23 13:11

Ле Пен сделала резонансное заявление по поводу войны в Украине
14.04.23 14:22

В Россию едет министр обороны Китая
14.04.23 15:55

Комендантский час в Черновицкой области сократят на час
14.04.23 15:16

Польский премьер дал неутешительный прогноз по поводу войны в Украине
14.04.23 09:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 181 090 солдат
Фото и Видео
Под Нижним Новгородом пылает крупный склад химзавода
Под Нижним Новгородом пылает крупный склад химзавода
Под Нижним Новгородом пылает крупный склад химзавода
Под Нижним Новгородом пылает крупный склад химзавода
На территории Белого дома произошел необычный инцидент
На территории Белого дома произошел необычный инцидент
В Ивано-Франковске офицер избил срочника. Ему светит 12 лет тюрьмы
В Ивано-Франковске офицер избил срочника. Ему светит 12 лет тюрьмы
Генштаб обновил данные о потерях РФ на 18 апреля
Генштаб обновил данные о потерях РФ на 18 апреля
В центре Москвы произошел пожар в районе ТЭЦ
В центре Москвы произошел пожар в районе ТЭЦ
Украину серьезно подтопило
Украину серьезно подтопило
Один из самых активных вулканов мира проснулся в Мексике
Один из самых активных вулканов мира проснулся в Мексике
Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме
Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме
Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами
Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами
В Украине под воду уходит еще одна область
В Украине под воду уходит еще одна область
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.