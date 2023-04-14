Возможная утечка из спецслужб проливает свет на религиозную политику Зеленского?

Американские СМИ пишут, что якобы анонимные источники из Службы безопасности Украины считают политику Зеленского взбалмошной и непоследовательной, критикуют организацию работы по противодействию влиянию Москвы в религиозном поле. Запрос Офиса Президента на жесткую ликвидацию крупнейшего религиозного объединения страны представляется им искусственным, ввиду продолжительного безразличия властей к церковной ситуации в стране, а спешно возлагаемая на спецслужбу ответственность — непропорциональной.

Пытаясь привлечь украинских законодателей и профильные ведомства к более активному участию в достижении поставленных Зеленским «экстренных» задач, в сеть слили якобы подготовленные в вынужденной спешке предложения по изгнанию монахов из главной украинской православной святыни. В анонимных публикациях указываются якобы направления работы, которые для успешного и качественного достижения цели должны были бы «закрыть» различные органы власти. Запоздалость и неэффективность утекших предложений, отсутствие комплексного подхода к религии уже раскритиковали в СМИ.

Ситуация вокруг Киево-Печерской Лавры, главного монастыря Украинской Православной Церкви (УПЦ), продолжает оставаться стабильно тяжелой. Как и две недели назад, верующие данной религиозной организации отказываются покидать территорию монастыря, несмотря на разрыв государством договора аренды. Еще в конце марта комиссия Министерства культуры Украины попыталась попасть на территорию Лавры с целью составления описи имущества и церковной утвари, для принятия их на баланс государства. Комиссии помешали иерархи и верующие УПЦ, которые каждый день приходят на многочисленные молебны под открытым небом и таким образом образуют живой щит вокруг зданий исторического монастыря.

Свою решимость в УПЦ объясняют тем, что договор с монастырем на пользование зданиями памятника ЮНЕСКО был расторгнут безосновательно, так как от общественности скрывают якобы выявленные комиссией Министерства культуры Украины нарушения, а вклад УПЦ в восстановление святыни после упадка советских времен не учитывается. Кроме того, они напоминают, что украинским государством так и не была проведена реституция собственности монастыря, и никакая другая организация не сможет обеспечить сохранение монастырского комплекса и его использование по назначению.

Также распространяются слухи о планах украинских властей по якобы передаче зданий древнего монастыря в пользование Ставропигии Вселенского патриархата, открытой в Киеве при предыдущем президенте Петре Порошенко, так как созданная при нем же автокефальная Православная Церковь Украины (ПЦУ) не сможет финансово обеспечить содержание зданий Лавры в надлежащем содержании.

Напомним, сохранение на этой территории монастыря УПЦ исключается из-за нацеленности Банковой на запрет ее деятельности из-за «канонической связи с Московским Патриархатом». С декабря 2022 года, когда президент Зеленский объявил о начале кампании за «духовную независимость от Москвы» к настоящему моменту в украинском парламенте зарегистрированы три законопроекта, делегитимизирующие организации УПЦ. И, судя по всему, то, что ни один из них до сих пор не принят — серьезно осложняет достижение поставленной украинским силовым структурам задачи освободить Киево-Печерскую Лавру от структур УПЦ до дня Пасхи по юлианскому календарю (16 апреля).

Стоит отметить, что в западных областях страны органы власти массово разрывают договоры с общинами УПЦ на пользование землей под храмами, а собрания людей добиваются передачи ключей от храмов клирикам ПЦУ. Поэтому ультраправые активисты, а также власти страны могли всерьез рассчитывать на успех и в ситуации с Лаврой. И тем более нежелательный фон создает для президента Зеленского затянувшееся противостояние с верующими. Особенно в контексте анонсированного наступления и необходимости стабилизации ситуации в тылу.

В связи с этим, в ряде украинских СМИ со ссылкой на информацию, якобы утекшую из СБУ, упоминается возможность «ускорения рассмотрения» иска Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» (по сути, государства) к Свято-Успенскому мужскому монастырю УПЦ о недопуске комиссии в Лавру, а также обеспечения «положительного вердикта» по данному делу. Это при том, что дело открыто 5 апреля, а подготовительное заседание по делу уже назначено на 24 апреля. Каким образом может быть осуществлено ускорение это процесса без вмешательства в судопроизводство — непонятно.

Помимо этого, украинские источники акцентируют внимание на активизации следствия и судебного преследования активистов УПЦ по уголовным статьям. Данный механизм, уже отработанный на ряде иерархов УПЦ, обвиняемых в коллаборационизме или разжигании межконфессиональной розни, будет, скорее всего, в первую очередь применен к координатору протестов под Лаврой Виктории Кохановской. Сообщается, что ей грозит наказание по 161 статье УК Украины «Нарушение равноправия граждан в связи с их расовой, национальной или религиозной принадлежностью». Недавний вызов Кохановской на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу против наместника Лавры митрополита Павла Лебедя говорит о том, что сотрудники СБУ пристально за ней наблюдают и не упустят возможности привлечь ее уже в качестве обвиняемой.

Еще один намек на реализацию описываемых в украинских инсайдах идей — призыв митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Православной церкви Украины (ПЦУ) Александра Драбинко к диалогу с договороспособными представителями УПЦ. Важность организации в Украине авторитетных круглых столов и конференций и демонстрации конструктивного диалога с представителями УПЦ отдельно подчеркивалась наравне с необходимостью более активного доведения позиции украинского государства до международного сообщества. Кстати, буквально на днях Министерство культуры действительно активизировалось и, почти месяц спустя после завершения памятникоохранной экспертизы Лавры, все-таки опубликовало фото «нарушений». Однако обвинения оказались лживыми.

Также в украинских публикациях упоминается сценарий снятия прописанных в монастыре монахов с регистрации, что, в свою очередь, лишит их еще одного аргумента, доказывающего правомерность пребывания на соответствующей территории. Кроме того, намекается и на создание условий, в которых для сторонников УПЦ будет физически проблематично держать «внутреннюю осаду» Лавры от представителей законного владельца — украинского государства. Возможно, имеется ввиду отключение водо- и электроснабжения обители, но СМИ находят данный сценарий проблематичным.

Благодаря всем эти мерам планируется осуществить доступ Комиссии Министерства культуры на территорию Лавры «на плечах» полицейских для приема-передачи объектов, возвращаемых в пользование Национального заповедника. В конечном итоге, якобы налицо очевидные меры по спасению репутации Офиса Президента Украины и лично президента Зеленского, давшего согласие на ликвидацию самого многочисленного религиозного объединения.

Похоже, никто из руководства Украины не ожидал, что волна запретов деятельности УПЦ, прокатившаяся по западным, традиционно националистическим регионам страны, споткнется о протесты в самом сердце украинской столицы. Вероятно, именно по этой причине сейчас Банковая привлекает СБУ в качестве «пожарной команды». Другое дело, что такой подход больше соответствует ситуации упущенного времени или глубокого кризиса в управлении. Так бывает, пока для выхода из кризиса не находится подходящего решения — любые решения, любая цена и любые риски кажутся оправданными.

И тут вновь отмечается несообразность: Офис Зеленского в течение целых девяти месяцев после начала полномасштабной войны дистанцировался от религиозной сферы и заявляющейся теперь «острой» проблемы «московских попов». Так что же, Офис Президента просто бездействовал, безразлично относясь к «вопросу национальной безопасности Украины» или необходимость ликвидации УПЦ на самом деле надумана и продвигается искусственно?

В любом случае, с учетом серьезнейшей нагрузки на силовой блок, крайне сомнительной представляется идея Зеленского использовать его в качестве «тяжелой артиллерии» для компенсации срочности непонятно кем навязанных задач или неспособности власти спланировать публичное решение вопроса в срок по всем юридическим процедурам.