В Украине падает доллар: что происходит?

На валютном рынке произошел новый обвал валютного курса. Еще в начале прошлой недели цена доллара на черном рынке находилась у отметки 38,5 грн/$, а к концу скатилась до 37,80-37,90 грн/$. Но 4 апреля проваливалась еще быстрее. Ранним утром «американец» стоил на продаже еще 37,60 грн/$, но уже к полудню оказался на 37,21 грн/$, а к 14:00 вышел на 37,08 грн/$. Лишь к вечеру курс немного откатился наверх — на 37,18 грн/$, однако так и не вернулся к утренним значениям.

Информация подтверждается данными объявлений населения на финансовых ресурсах.

Заметно просела цена выкупа доллара с рук: с 37,0 грн/$ до 36,80 грн/$.

Очень сильно за неделю подешевел наличный доллар в кассах банков — на 0,85-1,1 гривни. 4 апреля средний ценовой разброс на продаже находился в рамках 37,15-38,15 грн/$. В широком диапазоне находился и курс выкупа американской валюты у населения: от 36,60 грн/$ («А-Банк», «Кредит Европа Банк») до 37,30 грн/$ («Скай-Банк»).

Сильно разнились наличные ценники госбанков, почти в 1 гривну. Они ставили такие курсы на покупке/продаже:

— 36,70-37,20 грн/$ — Приватбанк;

— 37,0-37,60 грн/$ — «Укрэксимбанк»;

— 37,0-38,0 грн/$ — «Укргазбанк»;

— 37,0-38,15 грн/$ — Ощадбанк.

На фоне такого удешевления наличной валюты утратила смысл покупка украинцами безналичного доллара с размещением под трехмесячный депозит в банке. Ведь большинство банков здесь держат цены в диапазоне 37,44-37,50 грн/$, что выше цены того же Приватбанка в кассе, где сегодня стоял наличный курс продажи 37,20 грн/$.

Может, поэтому и чтобы заинтересовать вкладчиков, некоторые банки начали снижать курс продажи доллара под трехмесячный депозит. Например, «Аккордбанк» опустил его с 37,44 грн/$ до 36,99 грн/$, а банк «Пивденный» — с 37,44 грн/$ грн до 37,2 грн/$. Правда, явление не стало массовым и не переросло в новую тенденцию, но некоторое проявление имело. Крупнейшие розничные банки его не переняли. Например, Приватбанк по-прежнему держит курс безналичной продажи на уровне 37,45 грн/$, а monobank — 37,44 грн/$.

Карточные курсы продажи доллара банками сегодня находились в рамках 37,12-38,50 грн/$, а курсы выкупа — 35,84-37,45 грн/$.

До рекордно низкого уровня опустился безналичный курс межбанковского валютного рынка, который с июля 2022 года держался на уровне 36,9343 грн/$ (лишь раз немного отклонялся от него в конце ноября 2022 года). А сегодня ушел на 36,900 грн/$ и продержался здесь около часа.

Банковские казначеи сообщили «Стране», что активнее всего доллар продавали Приватбанк и «Райффайзен Банк», а его покупателем наверняка стал Нацбанк, который старается выкупать инвалюту для пополнения золотовалютных резервов. Говорят, что банки продавали клиентскую валюту — ту, что физлица продавали с карточных счетов и с валютных депозитов, по которым истек трехмесячный срок.

Эти продажи позволили нарастить объем межбанковских торгов на площадке Bloomberg до $30 млн. После начала войны он падал до $5-8 млн.

Опрошенные эксперты назвали сразу несколько причин удешевления доллара, в том числе повторили несколько старых, продолжающих действовать с марта:

— продажи доллара под посевную (под закупку удобрений и посевных материалов) представителями агросектора;

— сворачивание (сокращение) схем с выводом доллара в криптовалюту через платежные терминалы после закрытия «Айбокс Банка»;

— приток валюты для небольшого бизнеса под начало нового квартала для текущей деятельности;

— стабильные поставки долларовой банкноты и отсутствие ее дефицита.

Но есть и новые моменты. Например, в банках рассказали, что люди активно снимают долларовые депозиты, открывавшиеся на три месяца, и не продлевают их на новые сроки. А когда получают американскую валюту на руки, то часть меняют на гривну на текущие расходы. Была даже версия, что долю накоплений меняли под создание дома запаса лекарств в разгар ажиотажа с переходом Украины на электронные рецепты.

«Еще одна важная тенденция — это постепенное возвращение из-за границы украинцев на Пасху. Люди приезжают и привозят/продают инвалюту, наращивая ее предложение. Одновременно ощущается второй фактор — невысокого спроса на доллар. Нет большого интереса к валюте со стороны розничного челночного импорта и со стороны серого и черного рынков. Они сильно почищены, в результате чего рынок стал уже и более волатильным — довольно небольшого объема, чтобы сдвинуть цены», — рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На настроениях бизнеса положительно сказалась новость о подписании Украиной новой кредитной программы с МВФ (Extended Fund Facility, EFF) на $15,6 млрд, и получение нами первых $2,7 млрд на этой неделе.

«МВФ и отсрочка по долгам до 2027 года — это глобальный фактор, который влияет на межбанк и госфинансы. Наличный же рынок сейчас живет своей жизнью, хотя и следует отметить, что сближение нала и безнала — очень позитивный фактор. Но даже при этом, уверен, что уходить от фиксированного курса еще рано, учитывая глубочайший дефицит бюджета и торгового баланса Украины», — отметил Шевчишин.

Дальнейшее курсовое движение будет зависеть от объема валютных продаж населением и интереса к валюте. Уже сегодня к вечеру после ценового продавала до 37,08 грн/$ доллар отыграл на 37,18 грн/$. Это значит, что после просадки его начали понемногу покупать. Эта ситуация может повторяться неоднократно. Сейчас аналитики привязываются к православному празднику и ждут, что рабочим коридором на наличном рынке станет 37,5-38,0 грн/$.

«Курсовая раскачка может продолжаться до Пасхи. Уйти ниже 37 грн/$ наличному рынку будет проблематично, поскольку тогда начнутся перетоки доллара с наличного в безналичный рынок. Если наличный курс уходит, например, до 36,6 грн/$, то банки вместо покупки валюты на межбанке будут пылесосить наличный рынок. А значит, создадут спрос и вернут курс обратно в зону 37-38 грн/$. Еще отмечу, что наличный рынок стал тоньше. То есть его теперь легче двинуть в одну и другую сторону. И как только наплыв предложения снизится, мы увидим резкую стабилизацию или отскок курса», — спрогнозировал Шевчишин.

По материалам украинских СМИ