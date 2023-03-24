Развод в Украине 2023: почему расторгают браки украинские семьи во время войны

Количество бракоразводных дел с начала войны увеличилось примерно в полтора раза, — заявил адвокат Владимир Емельянов. Тенденцию к увеличению числа желающих развестись заметили и другие юристы. Однако интересно, что наблюдения практикующих адвокатов противоречат официальной статистике. Так, по данным Минюста Украины, за 2022 год брак расторгли почти на 12 тысяч меньше семей, чем за 2021 год.



Опрошенные юристы объясняют это тем, что сама конструкция разводов в Украине поломана из-за войны. Точнее — из-за того, что война разбросала супругов по разным частям Украины и разным странам. По словам Владимира Емельянова, подавляющее большинство обращений от его клиентов сегодня сводятся к вопросу «как правильно развестись, если один из супругов за рубежом».



Статистика не отражает реальное положение дел, так как бракоразводные процессы повально затягиваются — особенно, если развод предполагает раздел имущества, и особенно, если в браке есть дети. Вопросы алиментов, опеки, графиков встреч с детьми уладить непросто, если жена вывезла детей в Европу и не планирует возвращаться в Украину как минимум до конца войны.



Кроме того, сам процесс развода сейчас занимает в 2-3 раза больше времени, чем до полномасштабного вторжения.



«Если в среднем до войны расторжение брака (при наличии несовершеннолетних детей) в судебном порядке даже по обоюдному согласию длился 2-3 месяца с момента подачи иска, то сейчас — от полугода и дольше. Зависит от региона, загруженности судов, от того, согласны ли стороны на развод и находятся ли оба супруга в Украине», — говорит Михаил Евсеев, адвокат, специализирующийся на семейном праве.



В основном разводы затягиваются из-за сложностей с подачей заявлений о разводе, если один из супругов за границей.



«Процедура усложнилась, так как жене за границей нужно побегать по консульским учреждениям и переслать документы в Украину. На консульства большая нагрузка, потому что помимо разводов, они занимаются всеми вопросами по предоставлению помощи гражданам Украины за рубежом. К сожалению, они работают медленно», — говорит Владимир Емельянов.



Важно отметить, что бракоразводные процессы проходят через суд в тех случаях, где есть несовершеннолетние дети, где необходимо поделить имущество или если одна из сторон не хочет развода. Если же детей нет, делить нечего, и оба супруга согласны расстаться, можно развестись и без суда — просто подав заявление в ЗАГС (или ЦНАП). Но даже такой «простой» развод в условиях войны может обернуться проблемами.



«Например, люди регистрировали брак и проживали в Мелитополе, который оказался под оккупацией. Сейчас развестись там невозможно. Нужно выехать на подконтрольную Украине территорию, получить статус переселенца и уже потом подавать иск в суд согласно правил подсудности», — рассказывает Михаил Евсеев.



Как изменилась ситуация с разводами в Украине во время войны, по каким причинам чаще всего разводятся и с какими трудностями сталкиваются желающие расторгнуть брак.

Три категории дел о разводах

Дела о разводах в Украине в условиях войны можно разделить на три категории.



Первая — это семейные пары, на чье решение расстаться не повлияла война. Это люди, которые разводятся по своим бытовым причинам, и количество таких разводов не меняется из года в год.



«Процент населения, который заключает и затем расторгает браки, почти не меняется — не важно, пандемия или война. Бывают, конечно, всплески активности именно в заключении браков, это особенные даты, летний период и т.д. Количество расторжений браков судебном порядке из года в год стабильно. Этой тенденции не коснулась война», — говорит Михаил Евсеев.



Вторая категория — расторжение браков с военнослужащими ВСУ. Чаще всего пытаются развестись жены, которые остались «на гражданке», а их мужья ушли на фронт.



«Муж служит, не отпускают на ротацию или в отпуск, по другим причинам отсутствует дома длительный период, или выехал в другую страну в начале войны. Жена осталась без защиты, без мужского плеча. Не единичные случаи, когда такие обстоятельства становятся причиной желания развестись. Это происходит, как правило, на эмоциях, но всё-таки происходит», — говорит Михаил Евсеев.



Отдельный сорт дел — разводы с военнослужащими, чье местонахождение неизвестно. Например, у супруги нет данных о том, где ее муж служит, он в плену, или числится пропавшим. В таких случаях процесс развода очень сложный. В частности, чтобы развестись с пропавшим без вести, сначала нужно в судебном порядке доказать факт его гибели. Однако не все утруждаются подобной бюрократией.



«Недавно проходил обмен пленными. Парню, который был в плену 11 месяцев, дают позвонить жене, а она не хочет с ним разговаривать — как оказалось у нее за это время появился новый мужчина. Затем она пояснила это так: „Я не знала, где ты, мне нужна была мужская поддержка, один мой знакомый ее оказал, извини, я думала ты погиб“. К сожалению, бывают и такие истории», — рассказывает Михаил Евсеев.



Третья категория — расторжение браков, связанных с выездом женщин с детьми за границу.



Чаще всего именно женщины-беженки, находясь за рубежом, обращаются к адвокатам с просьбой расторгнуть их брак в Украине. За год войны многие из них уже обзавелись за границей работой, наладили быт, устроили детей в иностранные школы и детсады, получают соцпомощь, а многие еще и встретили там новую любовь.



«Жена с детьми уехала в первые дни войны заграницу. Муж остался в Украине, сидит без работы, в армию идти не хочет/не может/не берут, он в депрессии, денег в Европу не присылает — так зачем мне такой муж нужен, думает она. Хочу развестись и начать новую жизнь», — примерно так, по словам Михаила Евсеева, сформулирован запрос половины его клиентов.



Однако бывают и зеркальные ситуации. Когда инициатор развода — не жена, которая вместе с детьми уехала за границу, а муж, который остался в Украине.



«24 февраля она собрала чемодан, взяла ребенка и укатила к подружке во Францию. Ей дали жилье, пособие, возвращаться не хочет. Я ее здесь жду, прошу вернуться, а она не хочет. А тут я еще и в соцсетях увидел, что она с каким-то французом фотографируется на фоне Эйфелевой башни. Сделайте так, адвокат, чтобы побыстрее с ней развестись, но при этом чтобы я имел право видеть ребенка», — с такими просьбами к Михаилу Евсеева обращается вторая, мужская половина его клиентуры во время войны.

Невозможно ни разделить имущество, ни организовать отцу свидания с детьми

По словам Владимира Емельянова, несмотря на все бюрократические и военные сложности, большинство пар разводятся по обоюдному согласию. Но все же возникают вопросы с алиментами, местом проживания ребенка. Их можно решить в ЗАГСе: тот, кто за рубежом, обращается в Консульство с заявлением о расторжении брака, отправляет его в Украину, и этого достаточно, чтобы второй супруг на территории Украины мог подать аналогичное заявление о расторжении брака.



«Второй вариант: мама с ребенком за рубежом, отец в Украине, и они решили разводиться через суд. Тот, кто в Украине, обращается с заявлением в суд, к заявлению прилагается нотариально заверенный договор об определении места проживания ребенка (например, супруги договорились, что ребенок остается с мамой за границей). В решении суда это фиксируется, как и порядок выплаты алиментов», — говорит Владимир Емельянов.



Но не всегда супругам удается прийти к соглашению, особенно по «детскому» вопросу.



В частности, требования отца видеться с ребенком после развода вполне обоснованы и законны. Но на практике это неосуществимо, если ребенок находится с мамой за рубежом и возвращаться она не собирается. А выехать для встречи с ребенком за границу отец не может — закон военного времени запрещает.



В таких случаях суд может обязать маму регулярно привозить ребенка в Украину для встречи с отцом, но по словам юристов, это будет лишь формальное решение суда, которое на практике невыполнимо.



«Мама же не будет возить из Германии ребенка во Львов каждое воскресенье, чтобы папа с ним увиделся на два часа. А принудить ее совершать поездку на расстояние в тысячу километров невозможно. То есть, у мужа может быть на руках решение суда, но выполнить его нереально, пока мама с ребенком не находятся на территории Украины», — отмечает Михаил Евсеев.



Таким же невыполнимым в ряде случаев оказывается раздел имущества. Так, разделить имущество, которое находится на оккупированной территории, можно только по бумагам — фактически доступа к нему нет.



По словам Владимира Емельянова, если раньше ключевым вопросом при разводе был раздел имущества, то сейчас эту тему предпочитают вообще не поднимать.



«Помощь адвоката сейчас заключается в сопровождении процесса развода. А вопросы раздела имущества оставляют на потом. Хотя до войны это был первоочередный вопрос, и часто именно на этапе раздела имущества люди передумывали разводиться. Сейчас большая часть разводов происходит из-за эмоциональных порывов — от долгой разлуки семейная связь теряется, люди разочаровываются в семье», — говорит Владимир Емельянов.



Кроме того, нередки случаи, когда один из супругов банально не знает, где находится его муж/жена, с которым он хочет развестись. Тогда развод становится огромной проблемой.



«Бывают ситуации, когда жена или муж не знают, где точно находятся их половинки. Например, муж не знает, где жена — уехала куда-то в Польшу и не выходит на связь. Муж хочет развестись — а куда подавать иск? Если у жены прописка в том же условном Мелитополе, а повестка должна приходить по месту регистрации, новый адрес в Украине у нее отсутствует, уведомление за границу законом не предусмотрено, — что делать?», — приводит примеры Михаил Евсеев.



По словам Владимира Емельянова, если один из супругов не находится на территории Украины, второй супруг может подать исковое заявление по месту своей регистрации. Тогда муж должен уведомить супругу за рубежом о слушании дела, чтобы она могла присутствовать либо в режиме видеоконференции, либо лично.



Однако с уведомлением о дате слушания нередко возникают проблемы.



«Часто даже на территории Украины суды не могут оповестить ответчика о судебном заседании из-за элементарного отсутствия марок и конвертов (об этой системной проблеме „Страна“ уже писала — Ред.). Как правило, суды публикуют объявление на сайте о дате заседания и считается, что ответчик уведомлен о слушании дела. В случае неявки на судебное заседание суд может принять решение рассматривать дело без участия одного из супругов», — говорит Владимир Емельянов.



Но в таком случае в будущем есть риск того, что решение суда о разводе будет аннулировано.



«Допустим, суд назначает первое слушание, муж явился, а жена нет, или наоборот. Информации об уведомлении одной из сторон у суда нет. Судебная повестка вернулась без получения адресатом. То есть одна из сторон официально не уведомлена. В таком случае суд не имеет права рассмотреть иск. Переносят заседания, пытаются установить, где муж/жена. Это может затянуться на долгое время. А если суд вынесет решение, не уведомив сторону надлежащим образом, в дальнейшем это может стать основанием для отмены решения суда», — объясняет Михаил Евсеев.

По материалам украинских СМИ