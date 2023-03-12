Папский экзорцист (2023): в прокат выходит скандальный хоррор с Расселом Кроу

6 апреля в прокат выходит хоррор режиссера Джулиуса Эйвери «Папский экзорцист». В главной роли снялся новозеландский актер Рассел Кроу, известный широкому зрителю по фильму «Гладиатор», за который он получил «Оскар» в 2001 году.

Кроу сыграл итальянского священника отца Габриэля Аморта (1925–2016), тридцать лет проработавший экзорцистом в Римской епархии.

После выхода трейлера Международная ассоциация экзорцистов, основанная в 1994 году Габриэлем Амортом и французским экзорцистом Рене Лорентеном, выпустила специальное заявление. Его авторы обвинили создателей фильма в слишком свободном обращении с мемуарами отца Аморта, искажении его исторического облика и практики экзорцизма в Католической Церкви.

По их мнению, перед зрителем предстает не священник-экзорцист, а скорее знаменитый гладиатор из голливудского экшена двадцатилетней давности, который вступает в сражение с силами зла. Созданная в фильме атмосфера Ватикана напоминает скандальный «Код да Винчи», так что у зрителя возникает сомнение: кто настоящий враг – дьявол или церковная власть?

Зрелищный хоррор, подкрепленный звуковыми эффектами, может вызвать у зрителя сильные и нездоровые эмоции, а главное, создать ложное представление, что практика экзорцизма – это ненормальное, чудовищное и ужасающее явление, главным героем которого является не Бог и не Его Церковь, а дьявол, чьей силе трудно противостоять.

Международная ассоциация экзорцистов обещает выпустить более подробный пресс-релиз после выхода фильма в прокат. А пока она предупреждает, что существование зла – это реальность. Однако, чтобы это понять, не надо смотреть фильм, который не только искажает реальность, но и может принести вред особо чувствительным людям.

По материалам соцсетей