С чернобыльскими собаками происходят загадочные вещи

Автор американского издания The Atlantic Кэтрин Ву сообщила в эксклюзивном материале о том, что, в Чернобыле появилась необычная популяция собак. Ее родоначальниками стали брошенные хозяевами во время аварии 1986 года домашние питомцы.



Брошенные хозяевами во время аварии 1986 года домашние собаки создали уникальную популяцию.

Весной 1986 года, когда после взрыва на Чернобыльской АЭС возникло радиоактивное заражение и пожар, многие люди бежали из этих мест, бросив своих собак. Большинство домашних питомцев погибло от радиации, которая заразила целый регион. Кроме того, их убивали работники экстренных служб, опасаясь, что животные станут переносчиками радиоактивной заразы. Но некоторые собаки все же выжили. Они заходили в лагеря ликвидаторов, выпрашивая еду, забирались в опустевшие дома в поисках безопасного места для ночлега. В зоне отчуждения вокруг ЧАЭС площадью 2 600 квадратных километров они встречались друг с другом и начали размножаться. «Собаки оказались там сразу после катастрофы», — говорит генетик Габриэлла Спатола (Gabriella Spatola) из Национального института здравоохранения и Университета Южной Каролины. И они до сих пор там живут.

Спатола с коллегами сегодня изучает геномы потомков выживших собак. Выявляя генетические шрамы, унаследованные сегодняшним поколением животных, они пытаются понять, как живет нынешняя популяция псовых, и насколько она благополучна. Их выводы помогут раскрыть длительные эффекты радиации и выявить особые черты, которые помогли собакам избежать самых страшных последствий для здоровья. Судьба собаки, выращиваемой и воспитываемой таким образом, чтобы работать, играть и отдыхать вместе с нами, неразрывно связана с нашей судьбой. А брошенные нами в момент катастрофы псовые способны показать, как можно выжить и пережить самые страшные ошибки человека.

Одна из главных групп псовых, которую изучают ученые, это собаки, оставшиеся на самой АЭС. Скорее всего, эта группа получила самую большую дозу радиации из всех собак в зоне отчуждения. Ученые сопоставляют геномы этих животных с геномами собак, живущих дальше, в городе Чернобыле, находящемся в 14 километрах (его жители были эвакуированы после взрыва), а также в Славутиче, находящемся на удалении 45 километров от АЭС (он пострадал меньше, и там селились многие работники электростанции после выхода на пенсию).

Разница в расстоянии очень важна для успеха исследовательской работы. Ландшафт региона «похож на лоскутное одеяло с разными уровнями радиации», говорит биолог из Университета Южной Каролины Тимоти Муссо (Timothy Mousseau), более 20 лет изучающий дикую природу Чернобыля и помогающий Спатоле советами в ее работе. Живущие в разных географических районах стаи собак теоретически имеют разную историю облучения и, соответственно, разное генетическое наследие. Работа коллектива только начинается. Спатола с коллегами взяла на анализ сотни проб крови у всех трех групп животных, и они уже нашли доказательства того, что живущие вблизи реактора псовые отличаются как минимум по нескольким характеристикам.



Те животные, что живут в Чернобыле и Славутиче, похожи на любых других собак. Это помесь самых разных пород: мастифов, пинчеров, шнауцеров, боксеров, терьеров. Но популяция с АЭС как будто больше застряла в прошлом. У этих собак намного больше близкородственного скрещивания, и они ближе всего к немецкой овчарке, которую издавна разводили в этом регионе. Это указывает на то, что животные в основном придерживаются своих наследственных корней, говорит генетик Илейн Острандер (Elaine Ostrander), работающая в Национальном институте здравоохранения и тоже дающая рекомендации Спатоле. Данная стая представляет собой нечто похожее на «капсулу времени» из худших дней чернобыльской катастрофы, говорит Элинор Карлсон (Elinor Karlsson), работающая экспертом по геномике в Институте Броуд Массачусетского технологического института и Гарварда. Наверное, эта родственная линия собак варилась в радиации АЭС на протяжении 12 поколений, а то и дольше. Часть из них могла унаследовать мутации, вызванные самим взрывом.



Однако долговременные последствия облучения пока неясны. Неоднократные и мощные дозы радиации, способные вызывать мутацию ДНК, порождают рак и наносят невосполнимый вред структурной целостности клеток. Несомненно, они «исключительно пагубны для жизни», говорит специалист по биомедицине из Университета Роки Виста Исейн Сапата (Isain Zapata). Проведенные за десятилетия исследования показали, что радиация серьезно отражается на здоровье местных животных. Ученые находили птиц с опухолями и необычайно маленьким мозгом; у рыжих полевок часто бывает катаракта, а их сперма слабая, редко дающая потомство. Трудности с размножением испытывают даже пчелы. Тем не менее, не все животные в равной мере восприимчивы к радиации, а многие избегают наиболее зараженных участков. А в некоторых районах зоны отчуждения часть популяций даже благоденствует на территории, где нет людей, загрязняющих и отравляющих природу. При таком разнообразии возможностей трудно сказать, какая судьба уготована собакам Чернобыля. Одомашненные псовые очень сильно зависят от человека, и когда мы их бросаем, они наверняка страдают больше других животных. Но такая зависимость означает, что собаки вряд ли станут питаться дикой, зараженной пищей, и что они вполне могут жить в оставленных нами руинах, попрошайничая, когда люди возвращаются.

Очень показательным будет то, что ученые выяснят дальше. Они на протяжении десятилетий тщательно изучают геномы псовых, и уже написали справочник по «типичным» чертам. По этой причине обнаруживать «что-то необычное» гораздо проще, сказала мне Карлсон. Ученые могут открыть мутации и болезни у стаи с атомной электростанции, и это станет признаком того, что геномы собак пострадали от многолетней радиации, как и геномы других животных. Однако Карлсон считает, что ученые могут найти нечто прямо противоположное: указания на генетические особенности, которые помогли собакам сохранить жизнь в суровых условиях, скажем, более высокая сопротивляемость раку. А это, в свою очередь, хороший знак для нас с вами. Геномы псовых и человека во многом похожи, а «одомашненная собака уже очень давно является моделью для человеческого рака», как утверждает эволюционный биолог из Принстона Шейн Кэмпбелл-Стейтон (Shane Campbell-Staton), изучающий чернобыльских волков. Пожалуй, эти собаки выдержали нагрузку, и теперь их популяция благополучно развивается.

Один из самых сложных моментов проекта — понять, какие различия между изучаемыми группами собак объясняются радиацией — ведь чернобыльская катастрофа полностью изменила регион и его экосистемы. Популяции растений, насекомых, птиц и млекопитающих то увеличиваются, то уменьшаются, а это влияет на наличие ресурсов и хищников. Люди приезжают и уезжают, иногда привозя с собой пищу, лекарства и новых собак. Поколения животных сменяют друг друга, а популяции смешиваются. Радиоэколог Елена Бурдо из киевского Института ядерных исследований долгие годы пытается разобраться в этих многочисленных переменных, работая с рыжими полевками. Она говорит, что в дикой природе обычно легко можно сказать, какие существуют различия между популяциями. Но не всегда возможно точно определить, почему.

Не имея возможности следить за отдельными особями псовых и вести записи, ученые не в состоянии доказать, что отобранные ими современные собаки являются прямыми потомками животных из 1980-х годов. У Бурдо есть подозрения, что некоторые собаки из зоны АЭС чаще меняют место обитания, чем казалось ученым. А если три популяции собак, находящиеся под наблюдением, не имеют постоянного состава, более аморфны и все время меняются, ученым будет трудно определить воздействие сильного или слабого облучения на протяжении жизни разных поколений. Собаки с АЭС, у которых по идее должна быть более высокая степень облучения, могут быть совсем не из той родственной линии, что родилась в зданиях электростанции.

Но генетик Острандер уверена, что стая с АЭС держится в основном особняком и вместе. Жить посреди заброшенных зданий на самом деле неплохо. Рабочие бросают собакам объедки, туристы с радостью их кормят. А ветеринары в последние годы объединили усилия и стали оказывать им медицинскую помощь, делая прививки и кастрируя животных. Кроме того, собаке много не надо. Спатола рассказала мне, что с годами стая стала более замкнутой и самодостаточной. Возможно, в ее поведении даже начали прослеживаться черты диких предков — волков. Вынужденная после взрыва реактора сама о себе заботиться, стая поначалу представляла собой сборище домашних питомцев. Но потом она преобразилась, то ли от радиации, то ли из-за предательства человека, и превратилась в нечто менее знакомое, более странное и совершенно самостоятельное.

По материалам иностранных СМИ

В тему рекомендуем посмотреть пророческий советский фильм ужасов «Псы». Группа охотников направляется в заброшенный городок уничтожить волков-людоедов, жертвами которого все чаще становятся жители города. Городок раньше стоял у моря, был полон жизни, но море ушло, а на его месте образовалась безводная, безжизненная пустыня. Вода осталась только в трюме старого танкера. Волков в мертвом городе охотники не обнаружили, зато себя обнаружили самым жутким образом одичавшие собаки-людоеды, брошенные людьми.